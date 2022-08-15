Reuters отмечает, что "некоторые банки предлагают торговать российскими государственными и корпоративными облигациями, еще ряд банков предлагают облегчить условия торговли бондами, номинированными как в рублях, так и в долларах".
Как сообщает «РИА Новости», Густавссону, Пребегу и Хардингу предъявили обвинение по статьям «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти» и «Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях».
Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что Германия должна перестраиваться, поскольку бизнес-модель, согласно которой страна опиралась на дешевый газ из России, больше не существует, и возвращения к ней не будет.