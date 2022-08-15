Будьте в Плюсе

Reuters: американские банки работают с российскими облигациями после введения санкций

JPMorgan Chase & Co. и Bank of America Corp. возобновляют торги российскими облигациями для клиентов, которые хотят выйти из российских долговых обязательств, сообщило
 агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Ведомости
Reuters отмечает, что "некоторые банки предлагают торговать российскими государственными и корпоративными облигациями, еще ряд банков предлагают облегчить условия торговли бондами, номинированными как в рублях, так и в долларах".
ТАСС
Как пишет агентство, объем российских суверенных облигаций, находящихся в обращении до 24 февраля, составлял около $40 млрд.
ТАСС
Правительство США ранее разрешили компаниям до 20 октября закончить операции с долговыми обязательствами и долями в капитале российских фирм России, против которых страна ввела односторонние санкции.
Экономика сегодня

Подробнее о событии

Bloomberg: банки с Уолл-Стрит готовы возобновить торги облигациями России
ИА Красная Веснавчера в 16:29
Bloomberg сообщил о готовности JP Morgan и Bank of America работать с российскими облигациями
Коммерсантъвчера в 14:41
Банки с Уолл-стрит вернулись к торговле облигациями России
Царьградвчера в 13:07
Крупнейшие банки Уолл-Стрит возобновили торги российскими облигациями
Lenta.ruвчера в 04:40
Reuters: некоторые банки в США возобновили работу со сделками по российским облигациям
Газета.Ruвчера в 02:56
Reuters: в США банки начали предлагать помощь в сделках с российскими облигациями
ТАССвчера в 02:22
Reuters сообщил о возвращении западных банков на рынок российского госдолга
Forbesвчера в 01:55

Интересное

Путин ввел в России звание «мать-героиня»

Президент Владимир Путин своим указом установил в России звание «Мать-героиня» для родивших и воспитавших десять и более детей.
РБКвчера в 16:22

В суде ДНР предъявили обвинения пятерым воевавшим на стороне Украины иностранцам

Как сообщает «РИА Новости», Густавссону, Пребегу и Хардингу предъявили обвинение по статьям «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти» и «Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях».
РБКвчера в 13:02

Глава Минэкономики ФРГ заявил, что Германия больше не будет опираться на дешевый газ из РФ

Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что Германия должна перестраиваться, поскольку бизнес-модель, согласно которой страна опиралась на дешевый газ из России, больше не существует, и возвращения к ней не будет.
ТАССвчера в 11:23

Aston Martin показал уникальный 715-сильный суперкар для избранных

Отделение Q by Aston Martin представило очередной проект — спидстер DBR22.
Motorвчера в 10:12

Глава ФСВТС сообщил об отзыве лицензий у Болгарии и Чехии из-за ремонта вертолетов Украины

Россия отозвала лицензии у ремонтных предприятий в Чехии и Болгарии за обслуживание ими украинских вертолетов серии «Ми».
РБКвчера в 13:19

В Минобороны заявили, что Киев готовит масштабные провокации в районе Запорожской АЭС

Киев готовит масштабные провокации в районе Запорожской АЭС, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
РИА Новостивчера в 15:15

Минобороны России: RC-135 ВВС Великобритании нарушил госграницу, на перехват поднят МиГ-31

Для перехвата был поднят истребитель МиГ-31БМ, который вытеснил британский самолет-разведчик за пределы территории России.
РБКвчера в 14:59

Госдеп призвал РФ конструктивно взаимодействовать по обмену заключенными

Источники Bloomberg утверждали, что Россия требует включить в схему обмена заключенными осужденного за киберпреступления в США россиянина Владислава Клюшина.
Коммерсантъвчера в 16:35

Обозреватель Der Spiegel Блом призвал правительство Германии запустить «Северный поток-2»

Отказ от российского газопровода «Северный поток-2» вредит экономике Германии, его запуск способен расстроить планы российского президента Владимира Путина.
Известиявчера в 16:51

Канцлер Германии Шольц призвал не ограничивать выдачу виз всем россиянам

Канцлер Германии Олаф Шольц фактически повторил последний тезис Владимира Зеленского о том, что власти Евросоюза не должны препятствовать в визовом вопросе россиянам, которые против правительства.
РИА Новостивчера в 14:55