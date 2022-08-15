Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что Германия должна перестраиваться, поскольку бизнес-модель, согласно которой страна опиралась на дешевый газ из России, больше не существует, и возвращения к ней не будет.