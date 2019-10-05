Происшествия

ТАССТАССReuters: число погибших в результате протестов в Ираке возросло до 72

Число жертв за четыре дня протестов в Ираке возросло до 72. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters. Ранее сообщалось о 65 погибших.
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Более 70 человек погибли в ходе протестов в Ираке

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СМИ: число погибших на протестах в Ираке выросло до 65 человек

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В Ираке погибли 65 человек за три дня протестов

РЕН ТВвчера в 16:42

Reuters: число погибших в результате протестов в Ираке возросло до 72

ТАСС04:45
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В Петербурге автокран упал в реку

В Санкт-Петербурге автокран упал в реку. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
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Как сообщает сайт НТА-Приволжье со ссылкой на пресс-службу Заволжского филиала ООО «УАЗ», на заводе приступили к серийному выпуску модернизированных моторов для моделей «УАЗ Патриот» с автоматической трансмиссией.
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Президент США Дональд Трамп распорядился существенно сократить численность сотрудников Совета национальной безопасности.
Комсомольская правда 03:53
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В Правилах дорожного движения может появиться новый термин — «средства индивидуальной мобильности».
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В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода

В средней полосе России происходит постепенное сокращение зимнего периода и, соответственно, увеличение летнего.
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В Подмосковье убили 17-летнюю студентку

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Рибери стал лучшим игроком серии А в сентябре

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Как стало известно, спрос на iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max превысил изначальные прогнозы, и теперь Apple намерена увеличить поставки своих устройств на 10 %.
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В Крым переданы первые локомотивы и пассажирские вагоны для осуществления движения поездов по Крымскому мосту.
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В Тольятти при пожаре в жилом доме погибли четыре человека

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Маргарита Грачева выходит замуж

Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
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В Якутии экс-депутат Ил Тумэна погиб в схватке с медведем

Бывший депутат государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии Александр Крылов скончался после нападения на него медведя.
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В Якутии уволилась учитель, грозившая ребенку «спустить шкуру»

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Проектная лаборатория по созданию первого отечественного летающего автомобиля появилась на базе Сибирского НИИ авиации имени Чаплыгина (СибНИА) в Новосибирске.
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Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун впервые стала мамой

Маргарита Мамун — олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, которая получила золотую медаль на играх в Рио-де-Жанейро три года назад.
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Два человека умерли после употребления колбасы в Германии

Два пожилых человека скончались в Гессене после употребления произведенной компанией Wilke Wurstwaren колбасы.
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Руководство липецкой фабрики «Рошен» подало шесть исков, в которых оспаривает начисление ей НДС на сумму около 1 млрд рублей, сообщил адвокат Александр Гурьев, представляющий интересы предприятия.
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