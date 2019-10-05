Происшествия
ТАССReuters: число погибших в результате протестов в Ираке возросло до 72
Число жертв за четыре дня протестов в Ираке возросло до 72. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters. Ранее сообщалось о 65 погибших.
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Здоровье
Названы восемь омолаживающих продуктов
Происшествия
В Петербурге автокран упал в реку
В Санкт-Петербурге автокран упал в реку. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
Происшествия
В МЧС дали советы по отпугиванию агрессивных собак
Общество
«Желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за сильного ветра
Волейбол
Российские волейболисты потерпели разгромное поражение на Кубке мира
Сборная России потерпела второе поражение подряд на Кубке мира в Японии. Накануне команда уступила в пяти партиях Австралии.
Фигурное катание
Фигуристка Трусова опередила Загитову на турнире в Японии
15-летняя российская фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу на командном турнире Japan Open в Сайтаме.
Футбол
Сон Хын-Мин может перейти в «Наполи»
Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын-Мин может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Об этом сообщил агент футболиста Тис Блимайстер.
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
Общество
Малышева объяснила свои слова о повышении пенсионного возраста
Авто
УАЗ «Патриот» с АКПП получили нижегородские двигатели
Как сообщает сайт НТА-Приволжье со ссылкой на пресс-службу Заволжского филиала ООО «УАЗ», на заводе приступили к серийному выпуску модернизированных моторов для моделей «УАЗ Патриот» с автоматической трансмиссией.
Политика
Трамп поручил сократить штат Совета национальной безопасности
Президент США Дональд Трамп распорядился существенно сократить численность сотрудников Совета национальной безопасности.
Транспорт
Электросамокаты и гироскутеры могут попасть в ПДД
В Правилах дорожного движения может появиться новый термин — «средства индивидуальной мобильности».
Общество
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода
В средней полосе России происходит постепенное сокращение зимнего периода и, соответственно, увеличение летнего.
Происшествия
72 человека отравились на свадьбе на Украине
Происшествия
В Подмосковье убили 17-летнюю студентку
Футбол
Рибери стал лучшим игроком серии А в сентябре
Полузащитника "Фиорентины" Франка Рибери признали учшим игроком сентября в серии A, сообщается в официальном Twitter турнира.
Гаджеты
Популярность iPhone 11 может стать проблемой для AMD и NVIDIA
Как стало известно, спрос на iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max превысил изначальные прогнозы, и теперь Apple намерена увеличить поставки своих устройств на 10 %.
Игры
Российский PS Store вернул страницу с Call of Duty: Modern Warfare
Транспорт
В Крым передали новые локомотивы для запуска движения поездов по мосту
В Крым переданы первые локомотивы и пассажирские вагоны для осуществления движения поездов по Крымскому мосту.
Происшествия
В Тольятти при пожаре в жилом доме погибли четыре человека
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Происшествия
В Якутии экс-депутат Ил Тумэна погиб в схватке с медведем
Бывший депутат государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии Александр Крылов скончался после нападения на него медведя.
Происшествия
В Якутии уволилась учитель, грозившая ребенку «спустить шкуру»
Авто
В Новосибирске появилась лаборатория для создания летающих автомобилей
Проектная лаборатория по созданию первого отечественного летающего автомобиля появилась на базе Сибирского НИИ авиации имени Чаплыгина (СибНИА) в Новосибирске.
Шоу-бизнес
Олимпийская чемпионка Маргарита Мамун впервые стала мамой
Маргарита Мамун — олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, которая получила золотую медаль на играх в Рио-де-Жанейро три года назад.
Общество
Два человека умерли после употребления колбасы в Германии
Два пожилых человека скончались в Гессене после употребления произведенной компанией Wilke Wurstwaren колбасы.
Здоровье
Главврач саратовской больницы уволен за перевозку пациентов с овощами
Футбол
Тальяфико отказался от перехода в «Атлетико» ради «Аякса»
Защитник «Аякса» Николас Тальяфико признался, что отказался от перехода в мадридский «Атлетико» минувшим летом.
Общество
Липецкая фабрика Порошенко в шести исках оспорила НДС на 1 млрд рублей
Руководство липецкой фабрики «Рошен» подало шесть исков, в которых оспаривает начисление ей НДС на сумму около 1 млрд рублей, сообщил адвокат Александр Гурьев, представляющий интересы предприятия.