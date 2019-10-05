Число жертв за четыре дня протестов в Ираке возросло до 72. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters. Ранее сообщалось о 65 погибших.

Reuters: число погибших в результате протестов в Ираке возросло до 72

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