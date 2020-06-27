Коронавирус
РИА НовостиReuters: число заражений коронавирусом в США побило суточный рекорд
Число новых случаев заражения коронавирусом в США в пятницу достигло 45 242 и стало новым суточным рекордом, сообщает Reuters со ссылкой на собственные подсчеты. По данным университет Джонса Хопкинса, который ведет свои подсчеты, число умерших пациентов с COVID-19 превысило 125 тысяч.
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Число случаев КОВИД в США превысило 45 тысяч и стало новым суточным рекордом
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Роман Родин показал поклонникам не «всплывавший» ранее архивный снимок 71-летней Аллы Пугачевой, облаченной в закрытый купальник.
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РБК 03:49
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Названы тревожные симптомы после вакцинации от коронавируса
Как пояснил ученый, легкой реакцией организма на вакцину может считаться повышение температуры до 37,5 градуса, нормальной средней реакцией – до 38,5 градуса.
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Свободная Пресса 02:42
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Coca-Cola приостановила размещение рекламы в соцсетях из-за расизма
Крупнейший мировой производитель и поставщик безалкогольных напитков The Coca-Cola Company приостановит платную рекламу на всех платформах социальных сетей минимум на 30 дней.
РБК 03:44
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В Норильск депутат Митрохин прибыл сегодня утром, чтобы встретиться со специальными корреспондентами «Новой газеты» Еленой Костюченко и Юрием Козыревым, которые сейчас находятся в командировке в регионе.
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Интерфакс вчера в 16:36
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Ростуризм опубликовал список ограничений по въезду в зарубежные страны
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РБК вчера в 17:47
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Явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции превысила 70%
Как сообщили в ЦИК, более 10 млн человек по всей России приняли участие в первый день голосования по поправкам к Конституции 25 июня, явка составила 9,2%.
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Де Брюйне: «Мы понимали, что догнать „Ливерпуль“ невозможно»
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне прокомментировал досрочную победу "Ливерпуля" в чемпионате Англии.
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Наследники Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix
В федеральный окружной суд штата Нью-Мексико поступил иск от наследников знаменитого английского писателя Артура Конан Дойла.
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Суд в США обязал Telegram вернуть $1,22 млрд покупателям токенов Gram. Также он оштрафовал компанию на $18,5 млн, сообщается на сайте суда.
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Армия и оружие
Литовкин рассказал, чем Россия может ответить на переброску войск США к своей границе
Президент США Дональд Трамп назвал переброску войск в Польшу мощным сигналом для России.
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Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»
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Банк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия
Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия.
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В 13 областях Украины могут усилить карантин
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в 13 областях страны могут усилить карантинные меры из-за превышения ряда критериев распространения коронавируса.
РИА Новости 03:36
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Участница парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Калининграде, потерявшая туфлю, но не сбившая строй, получила награду от командующего Балтфлотом адмирала Александра Носатова, заявил представитель флота Роман Мартов.
Политическая Экспертиза 25 июня в 09:15
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Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 25 июня в 15:05