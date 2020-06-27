Число новых случаев заражения коронавирусом в США в пятницу достигло 45 242 и стало новым суточным рекордом, сообщает Reuters со ссылкой на собственные подсчеты. По данным университет Джонса Хопкинса, который ведет свои подсчеты, число умерших пациентов с COVID-19 превысило 125 тысяч.

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