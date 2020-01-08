Экспорт нефти из Венесуэлы на фоне североамериканских санкций сократился в 2019 году на 32% до чуть более 1 млн баррелей в сутки. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на отчетность государственной нефтегазовой компании страны PDVSA и данные биржевой аналитики.

Reuters: экспорт нефти из Венесуэлы сократился на треть в 2019 году

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