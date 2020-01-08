Энергетика
ТАССReuters: экспорт нефти из Венесуэлы сократился на треть в 2019 году
Экспорт нефти из Венесуэлы на фоне североамериканских санкций сократился в 2019 году на 32% до чуть более 1 млн баррелей в сутки. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на отчетность государственной нефтегазовой компании страны PDVSA и данные биржевой аналитики.
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Армия и оружие
СМИ сообщили о возможном обращении Трампа к нации после атак Ирана
Президент США Дональд Трамп планирует обратиться к нации после того, как Иран выпустил десятки баллистических и крылатых ракет по базам американских военных в Ираке, сообщает 8 января CNN со ссылкой на неназванных чиновников.
Общество
Росстандарт рассказал об изменении правил поверки счетчиков
Запись в реестре Росстандарта станет единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Технологии
Sony назвала основные особенности PlayStation 5
Президент игрового подразделения корпорации Sony Джим Райан в ходе презентации на выставке CES-2020, которая проходит в эти дни в Лас-Вегасе, показал основные особенности приставки PlayStation 5. Запись презентации опубликована на YouTube-канале издания CNET.
Армия и оружие
Израильские ВВС и ПВО приведены в полную боевую готовность
Израильские военно-воздушные силы и системы противовоздушной обороны приведены полную боевую готовность после атаки Ирана на военные базы США в Ираке.
Общество
Начались похороны иранского генерала Сулеймани
Происшествия
В Кузбассе рядом с мусорным баком нашли тело младенца
В Новокузнецке рядом с мусорным баком во дворе жилых домов было обнаружено тело новорожденного ребёнка.
Армия и оружие
Путин отметил роль российских военных в ликвидации террористов в Сирии
Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудничество между российскими и сирийскими военными позволяет уничтожать наиболее опасных террористов.
Хоккей
«Барыс» в гостях обыграл «Авангард»
«Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграл «Авангард» со счетом 3:2. Дубль и победный гол на счету Никиты Михайлиса.
Армия и оружие
США запретили полёты своим авиакомпаниям над Ираком и Ираном
США запретили полёты американским авиакомпаниям над территориями Ирана и Ирака, а также Персидским и Оманским заливами.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская рассказала, как сорвала новогоднее шоу в Тамбове
Популярная российская исполнительница Лолита Милявская рассказала, как во времена студенчества сорвала новогоднее шоу, которое должно было пройти в одном из ресторанов Тамбова.
Происшествия
В Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе
Армия и оружие
В Японии объяснили уникальность истребителя МиГ-25
Уже 50 лет советский истребитель МиГ-25 является «самым быстрым».
Шоу-бизнес
Больная Пугачева нарядилась и отметила Рождество в доме Иды Достман
Больная Пугачева нарядилась и отметила Рождество в доме Иды Достман Максим Галкин поделился снимками с празднования Рождества.
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри не приехали на праздник Кейт Миддлтон
После богослужения вся компания отправилась в загородную резиденцию Анмер-Холл, где и прошло празднование торжества, пишет Teleprogramma.
Происшествия
В Нигерии пираты похитили двух российских моряков
Два российских моряка были захвачены в плен нигерийскими пиратами, сообщает во вторник твиттер посольства РФ в Нигерии.
Общество
Эта дата будет самой сложной для Вас в 2020 году
Астрологи выделили даты в 2020 году, которые будут для знаков Зодиака чрезвычайно неудачными.
Армия и оружие
CNN: меры безопасности усилены вокруг Белого дома из-за ситуации с Ираном
Меры безопасности вокруг резиденции американского президента в Вашингтоне усилены в связи с ракетными обстрелами военных объектов США в Ираке.
Армия и оружие
Снайперы ВСУ прибыли к линии соприкосновения с ЛНР
Хоккей
Воронков отомстил «камере телеканала TSN» за проигрыш в финале МЧМ
Форвард молодёжной сборной Росси по хоккею Дмитрий Воронков разбил молотком модель «камеры телеканала TSN» в эфире клубного ТВ казанского «Ак Барса».
Политика
Президент Польши объяснил отказ ехать на форум памяти Холокоста
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не поедет на празднование 75-летия освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау из-за отказа организаторов дать ему слово.
Армия и оружие
Великобритания снова направит корабли в Ормузский пролив
Власти Великобритании направят в Ормузский пролив два корабля для обеспечения безопасности торговых судов в связи с возросшей напряженностью на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Биатлон
Поршнева заменит Юрлову-Перхт на этапе Кубка мира в Оберхофе
Анастасия Поршнева заменит Екатерину Юрлову-Перхт в составе сборной России по биатлону на январском этапе Кубка мира в Оберхофе.
Кино
Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар 2»
В официальном Twitter-аккаунте кинофраншизы "Аватар" опубликованы первые концепт-арты сиквела одного из самых знаменитых фильмов Джеймса Кэмерона.
Футбол
Слуцкий рассказал о причинах перехода Игнатьева в «Рубин»
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о причинах перехода полузащитника Ивана Игнатьева из "Краснодара".
Музыка
Оззи Осборн выпустил новый клип «Straight to Hell»
Последний сольный альбом Оззи Осборна под названием "Scream" вышел в 2010 году.
Религия
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе
Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Происшествия
Восемь человек погибли при пожаре в Подмосковье
В результате инцидента погибли восемь человек, которые, предположительно, являются гражданами Таджикистана.
Общество
Илон Маск станцевал в честь старта продаж первых Tesla в Китае
Глава компании Tesla Илон Макс отметил церемонию начала продаж автомобилей Tesla Model 3 в Китае необычным танцем.