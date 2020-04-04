Общество
Газета.RuReuters: экстренная встреча ОПЕК+ переносится
Страны ОПЕК+ переносят экстренную встречу, запланированную на 6 апреля, пишет Reuters со ссылкой на источники в организации. Как сообщает агентство, встреча переносится на 8 или 9 апреля.
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Происшествия
Неизвестный с ножом убил двоих человек на юго-востоке Франции
На юго-востоке Франции неизвестный с ножом напал на совершавших покупки людей, заявила мэр города Роман-сюр-Изер Мари-Элен Торавал 4 апреля, передает агентство Reuters.
Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Политика
Трамп ожидает большое количество смертей из-за коронавируса в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает большого количества смертей в стране из-за коронавируса нового типа в ближайшее время.
Политика
Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов
«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Гаджеты
Apple рассекретила данные бюджетного смартфона iPhone SE 2020
Предположительно новый «бюджетный» смартфон будет носить название iPhone SE, а не iPhone SE2 или iPhone 9. Скорее всего «яблочная» компания новый смартфон назовет iPhone SE 2020.
Общество
Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа
Голикова обратила внимание, что приостановка вывоза нужна "для четкого понимания, кто, в каком количестве и куда прилетит".
Общество
Глава Роспотребнадзора рассказала о путях передачи коронавируса
Коронавирус в 96% случаев передаётся капельным путём, в 4% - это воздушный путь, при этом сохраняется на поверхности 72 часа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Кино
Шутке про выход режиссерской «Лиги справедливости» Зака Снайдера поверили в сети
С момента премьеры «Лиги справедливости» прошло уже два с половиной года, и все это время поклонники не устают призывать Warner Bros. выпустить так называемый снайдеркат картины.
Общество
В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу
В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Общество
Сценарий развития коронавируса в России сочли оптимистичным
Глава Роспотребнадзора сообщила о том, что Россия идет по оптимистичному сценарию по коронавирусу.
Экономика
Путин подписал закон о полугодовых кредитных каникулах
Речь идет о кредитных каникулах. Как пишет «Интерфакс», закон подписан президентом в пятницу, 3 апреля.
Общество
Москва усилит контроль за соблюдением предпринимателями режима повышенной готовности
В Москве вводятся дополнительные меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции.
Здоровье
Врач объяснил, почему не надо носить защитную маску на улице
Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев прокомментировал позицию ВОЗ, отметив, что носить маску на улице бесполезно.
Армия и оружие
Двадцать девять лет за крылом: «Русские Витязи» отмечают годовщину
Сегодня «Русские Витязи» отмечают годовщину.
Экономика
ЦБ разъяснил порядок работы банков до конца апреля
"Помимо лиц, непосредственно занятых обслуживанием клиентов в дежурных офисах и осуществляющих поддержку предоставления дистанционных услуг, Банк России рекомендует финансовым организациям ограничиться необходимым минимумом присутствия в офисах работников IT-подразделений, бухгалтерии и других подразделений бэк-офиса", — разъяснили в ЦБ.
Здоровье
Власти Петербурга ответили на жалобы врачей о нехватке средств защиты
Администрация Петербурга ответила на видеообращение врачей Покровской больницы, которые пожаловались на отсутствие в их медучреждении средств защиты и медикаментов для лечения поступающих к ним пациентов.
Здоровье
В ВОЗ оценили вероятность передачи коронавируса по воздуху
На брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявила, что передача новой коронавирусной инфекции по воздуху от людей, не имеющих явных симптомов болезни, возможна, пишет РИА Новости.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова подтвердила беременность и показала живот
Певица показала в инстаграм свой округлившейся живот, и судя по срокам, находится уже на приличном месяце беременности.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Футбол
Неймар сыграл в футбол с собаками
Нападающий «ПСЖ» Неймар сыграл в футбол во дворе со своими собаками во время карантина из-за пандемии коронавируса.
Общество
Эпидемиолог уберег Грецию от эпидемии коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa источник Коммерсантъ, Греции удалось то, что пока не под силу другим странам – справиться с эпидемией коронавируса.
Авто
Renault поддержит дилерскую сеть в России
Происшествия
Суд арестовал экс-директора петербургского «Метростроя»
Фрунзенский районный суд Петербурга постановил заключить под стражу бывшего директора ОАО "Метрострой" Николая Александрова, которому вменяется третий эпизод растраты денег компании.
Игры
Появился первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2, но он оказался фейком
23 марта GSC Game World опубликовала первый скриншот из S.T.A.L.K.E.R. 2, а 2 апреля на YouTube-канале компании появился дебютный трейлер проекта, который оказался в итоге фейком.
Общество
Число зараженных коронавирусом на Украине выросло до 1225
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа на Украине увеличилось до 1225, сообщает "Интерфакс"со ссылкой на Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Украины.
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Общество
Глава Минэкономики попросил бизнес «не впадать в психоз» из-за вируса
Основатель и управляющий сети закусочных «Теремок», рестораны которой работают в Москве, Петербурге и Краснодаре, допустил, что из-за ситуации с коронавирусом та может полностью прекратить работу.