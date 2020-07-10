Энергетика
BFM.ruReuters: газопровод «Голубой поток» простаивает два месяца
Срок прошел, но «Голубой поток» до сих пор не работает. Дата его перезапуска неизвестна. Причина в том, что Турция за год резко сократила импорт газа из России, и теперь для поставок хватает одной ветки «Турецкого потока», сообщает Reuters со ссылкой на неназванные источники.
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Общество
Гейтс заявил об уверенности в мировой победе над коронавирусом
Ранее Гейтс предостерег, что появление вакцины от COVID-19 не обязательно остановит распространение заболевания.
РБК 13:12
Кино
Съемки сериала «Властелин колец» возобновятся в Новой Зеландии
ToDay News Ufa вчера в 07:12
Фигурное катание
Браунинг получил премию ISU за достижения в фигурном катании
RT на русском 11:43
Общество
ГИБДД проведет массовую проверку автомобилей с иностранными номерами
Автомобили с иностранными госзнаками теперь тщательно "отслеживаются" инспекторами ГИБДД, особенно "под прицелом" находятся машины с армянскими номерами.
Новые автомобили вчера в 09:27
Энергетика
Минэнерго США признало неэффективность экспорта СПГ
В минэнерго США (EIA) пришли к выводу, что экспорт американского сжиженного природного газа (СПГ) перестал быть эффективным.
Газета.Ru 09 июля в 09:53
Футбол
«Зенит» и «Ахмат» сыграли вничью в матче РПЛ
Коммерсантъ 13:34
Наука
Плацебо может избавить от хронических болей
Научные специалисты из Манчестерского университета доказали эффективность плацебо, которое в ходе эксперимента использовалось вместо анальгетиков при хронических болях.
Экономика сегодня 13:11
Футбол
Сочи — Спартак 1:0 (Перерыв)
Счет в игре становится 1:0 в пользу хозяев поля. Защитник Павел Маслов проводит всего седьмой матч за основной состав "Спартака".
Bobsoccer 13:59
Общество
Участников испытаний вакцины от COVID-19 выпишут на следующей неделе
Добровольцы, которым вводили вакцину от COVID-19 в рамках клинического исследования, будут иметь возможность позвонить врачу-исследователю при малейших изменениях самочувствия, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук.
РИА Новости 12:31
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
РИА Новости 08:26
Футбол
Агент Маньяков сообщил о срыве трансфера Кокорина в топ-клуб Испании
Известный агент Александр Маньяков посредством своего Telegram-канала сообщил о срыве перехода нападающего Александра Кокорина в топ-клуб Испании.
Евро-футбол.ру 13:56
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
Политика
Эрдоган отказался считаться со мнением других стран по Святой Софии
Мнение других государств не учитывается при определении конфессиональной принадлежности Святой Софии в Стамбуле, значение имеет только воля турецкого народа.
РБК 13:56
Гаджеты
Apple предупредила о последствиях заклеивания веб-камеры MacBook
Пользователи, которые опасаются слежки за ними при помощи встроенной в ноутбук веб-камеры, часто заклеивают объектив.
3DNews 07:54
Происшествия
В результате шторма в Петербурге пострадали два человека
В результате сильного ветра в Санкт-Петербурге в субботу, 11 июля, пострадали два человека.
Газета.Ru 13:12
Политика
В Крым прибыл первый эшелон с материалами для строительства водовода
Российская газета 03:35
Общество
В Петербурге похоронили разбившуюся на Бали 18-летнюю россиянку
Похороны разбившейся на мотоцикле на Бали 18-летней россиянки Анастасии Зубриной, известной в социальных сетях как Настя Тропицель, прошли в субботу на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщил отец погибшей девушки.
РИА Новости 13:32
Политика
Новые участники могут появиться в деле о крушении MH17
В деле о крушении малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, могут появиться новые участники, заявил посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов.
News.ru 06:47
Общество
В США за сутки выявили более 68 тысяч случаев коронавируса
Число случаев коронавируса, выявленных в США за последние сутки, превысило 68 тысяч, установив новый рекорд в седьмой раз с начала июля, сообщает издание The New York Times.
Rambler News Service 02:02
Армия и оружие
«Новая газета»: Антиправительственная армия фельдмаршала Халифы Хафтара использует в Ливии броневики ЧВК Вагнера
Силам Халифы Хафтара пришлось отступить от Триполи в конце мая – фото и видео процесса, как пишет «Новая газета», распространились в сети.
Эхо Москвы 09:05
Происшествия
Число погибших в ДТП в Ростовской области выросло до пяти
Количество погибших при столкновении двух автомобилей под Ростовом-на-Дону увеличилось с четырех до пяти, умер пострадавший водитель одной из машин.
ТАСС 06:55
Происшествия
Мотоблогер Ксения Никитина погибла в ДТП в Подмосковье
В ДТП в Сергиево-Посадском районе Подмосковья погибла известный мотоблогер Ксения Никитина.
BFM.ru 13:49
Гаджеты
Samsung может удешевить новые флагманские смартфоны из-за пандемии
Пессимистичные настроения у компании вызвали плохие продажи серии Galaxy S20. Напомним, анонс Galaxy Note20 ожидается 5 августа.
Ferra 13:25
Политика
Мендель прокомментировала новости о беременности от Зеленского
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель опровергла информацию "24 канала" о том, что она якобы ждет ребенка от Зеленского.
Вести.Ru 11:36
Автоспорт
Квят не прошел в финал квалификации «Гран-при Штирии»
Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят не смог пройти в финал квалификации «Гран-при Штирии». Россиянин вылетел во втором сегменте.
Спорт-Экспресс 10:34