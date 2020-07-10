Энергетика

BFM.ruBFM.ruReuters: газопровод «Голубой поток» простаивает два месяца

Срок прошел, но «Голубой поток» до сих пор не работает. Дата его перезапуска неизвестна. Причина в том, что Турция за год резко сократила импорт газа из России, и теперь для поставок хватает одной ветки «Турецкого потока», сообщает Reuters со ссылкой на неназванные источники.
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