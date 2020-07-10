Энергетика

Газета.RuГазета.RuReuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая

Газопровод "Голубой поток", который протянут через Черное море в Турцию, стоит без работы с середины мая текущего года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника. Утверждается, что газопровод ушел в мае на техническое обслуживание и должен был возобновить работу в конце месяца.
Читать в источнике
Комментировать151

Подробнее о событии

«Голубой поток» не работает с середины мая

Рамблер08:52

Reuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая

Газета.Ru06:48

«Газпром» сохранил только выгодные госбюджету поставки газа в Турцию

Евразия Dailyвчера в 13:08

СМИ узнали о простое газопровода «Голубой поток» с середины мая

РБКвчера в 16:45

Газопровод «Голубой поток» не работает с середины мая

Эхо Москвы04:32

Названа причина простоя «Голубого потока»

Взгляд.рувчера в 11:49

Эксперт рассказал, почему России стал невыгоден газопровод «Голубой поток»

ПРАЙМвчера в 11:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 14:51, Ашберн
Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

РИА Новости 08:26
2,2K
Шоу-бизнес

Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton

Российская певица Рита Дакота рассказала, как ее унизила музыкальный продюсер Яна Рудковская из-за сумок элитного французского бренда Louis Vuitton.
Экономика сегодня 10:49
8
Общество

Полиция назвала организатора несогласованных акций в поддержку Фургала

Известия 06:20
6,7K
Футбол

СМИ узнали о похищении у тренера «Спартака» 250 тыс. руб

В ходе разговора мошенник попросил перевести ему 250 тыс. руб. на срочное лечение родственника.
РБК 14:22
18
Футбол

Семак признал, что оставил лидеров дома для подготовки к «Спартаку»

Сегодня оставили в Санкт-Петербурге тех игроков, которые провели много матчей на протяжении этого сезона.
Евро-футбол.ру 11:29
Происшествия

Мотоблогер Ксения Никитина погибла в ДТП в Подмосковье

В ДТП в Сергиево-Посадском районе Подмосковья погибла известный мотоблогер Ксения Никитина.
BFM.ru 13:49
310
Авто

«АвтоВАЗ» начал производить внедорожники Niva под брендом Lada

В пятницу, 10 июля, компания "АвтоВАЗ" официально объявила о запуске производства Chevrolet Niva под новым названием Lada Niva на заводе "Лада Запад Тольятти".
Новые автомобили 10:47
273
Экономика

Афера XXI века: как Казахстан кинули на колеса

В Казахстане никогда не существовало собственного производства железнодорожных колес.
RuNews24.ru вчера в 05:40
2
Общество

Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года

11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета вчера в 08:57
65
Общество

Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля

Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости вчера в 11:00
1,1K
Происшествия

Обвиняемых в убийстве 8-летней девочки арестовали на Сахалине

Южно-Сахалинский городской суд постановил отправить в СИЗО обвиняемых в похищении и убийстве восьмилетней девочки.
Газета.Ru 09:17
500
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Сваты» поделился фотографией со съемок нового сезона

Съемки последнего сезона сериала «Сваты» были приостановлены из-за эпидемии коронавируса.
ФАН 11:48
Энергетика

Минэнерго США признало неэффективность экспорта СПГ

В минэнерго США (EIA) пришли к выводу, что экспорт американского сжиженного природного газа (СПГ) перестал быть эффективным.
Газета.Ru 09 июля в 09:53
48
Политика

Мендель прокомментировала новости о беременности от Зеленского

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель опровергла информацию "24 канала" о том, что она якобы ждет ребенка от Зеленского.
Вести.Ru 11:36
4
Футбол

«Шеффилд» разгромил «Челси» в матче чемпионата Англии

Футболисты "Шеффилда" на своем поле разгромили "Челси" в 35-м туре чемпионата Англии.
РИА Новости 14:38
Автоспорт

Квят может остаться без команды из-за возвращения Феттеля в «Ред Булл»

Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят рискует остаться без команды.
Газета.Ru 09 июля в 13:25
Футбол

Клопп о ничьей с «Бернли»: «Ливерпуль» должен был забить 3-4 гола. Мы разочарованы»

«Бернли» сделал то, что ему хорошо удается, и я это уважаю. Конечно, такой итог разочаровывает, мы должны были забивать намного раньше.
Sports.ru 12:30
Армия и оружие

ВС Латвии заявили о приближении семи российских кораблей к границе

ТАСС 09 июля в 12:17
43
Общество

Роскосмос не согласился с Илоном Маском в оценке Королева

Газета.Ru 09:53
257
Общество

В Сочи по требованию черкесов снесли памятник «Подвигу русских солдат»

Ruposters.ru 09 июля в 07:07
175
Здоровье

Брянский Роспотребнадзор на 12 тысяч рублей ищет вирусолога

Как сообщают журналисты ведущих СМИ региона, брянский Центр гигиены и эпидемиологии при Роспотребнадзоре ищет врача-вирусолога.
РИА Стрела 10:23
19
Политика

Эрдоган отказался считаться со мнением других стран по Святой Софии

Мнение других государств не учитывается при определении конфессиональной принадлежности Святой Софии в Стамбуле, значение имеет только воля турецкого народа.
РБК 13:56
240
Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
6K
Автоспорт

Россиянин Шварцман победил в первой гонке второго этапа «Формулы-2»

Российский гонщик команды Prema Роберт Шварцман одержал победу в первой гонке второго этапа «Формулы-2» — Гран-при Штирии.
RT на русском 13:56
Происшествия

В Петербурге ограбили банк и вынесли четыре миллиона рублей

Газета.Ru 13:46
294
Шоу-бизнес

Адвокат Ефремова обратился к его дочери

Lenta.ru 10:23
20
Экономика

Россия прошла пик негативного влияния пандемии на финансовые рынки

Аналитики агентства АКРА полагают, что страна прошла пик негативного влияния COVID-19 на финансовые рынки, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 05:53
30
Происшествия

Авиакомпания «Россия» проверит информацию о «дожде» в самолете

РИА Новости 09:21
3
Футбол

«Локомотив» - «Уфа»: прогноз на матч чемпионата России по футболу

До завершения российской премьер-лиги по футболу осталось три тура, а вопрос с двумя местами в Лигу чемпионов УЕФА по-прежнему открыт.
Sputnik Грузия 10:31
Политика

Трамп сократил тюремный срок своему бывшему советнику Стоуну

Президент США Дональд Трамп сократил тюремный срок своему бывшему неформальному советнику Роджеру Стоуну. Об этом рассказали в Белом доме.
Деловое.ТВ 04:16
2
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Голубой поток
Газопровод между Россией и Турцией, проложенный по дну Чёрного моря с российского черноморского побережья на азиатскую территорию черноморского побережья Турции.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное