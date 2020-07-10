Энергетика
Газета.RuReuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая
Газопровод "Голубой поток", который протянут через Черное море в Турцию, стоит без работы с середины мая текущего года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника. Утверждается, что газопровод ушел в мае на техническое обслуживание и должен был возобновить работу в конце месяца.
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Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
РИА Новости 08:26
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Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton
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Экономика сегодня 10:49
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СМИ узнали о похищении у тренера «Спартака» 250 тыс. руб
В ходе разговора мошенник попросил перевести ему 250 тыс. руб. на срочное лечение родственника.
РБК 14:22
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Семак признал, что оставил лидеров дома для подготовки к «Спартаку»
Сегодня оставили в Санкт-Петербурге тех игроков, которые провели много матчей на протяжении этого сезона.
Евро-футбол.ру 11:29
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Мотоблогер Ксения Никитина погибла в ДТП в Подмосковье
В ДТП в Сергиево-Посадском районе Подмосковья погибла известный мотоблогер Ксения Никитина.
BFM.ru 13:49
Авто
«АвтоВАЗ» начал производить внедорожники Niva под брендом Lada
В пятницу, 10 июля, компания "АвтоВАЗ" официально объявила о запуске производства Chevrolet Niva под новым названием Lada Niva на заводе "Лада Запад Тольятти".
Новые автомобили 10:47
Экономика
Афера XXI века: как Казахстан кинули на колеса
В Казахстане никогда не существовало собственного производства железнодорожных колес.
RuNews24.ru вчера в 05:40
Общество
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Российская газета вчера в 08:57
Общество
Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля
Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости вчера в 11:00
Происшествия
Обвиняемых в убийстве 8-летней девочки арестовали на Сахалине
Южно-Сахалинский городской суд постановил отправить в СИЗО обвиняемых в похищении и убийстве восьмилетней девочки.
Газета.Ru 09:17
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Сваты» поделился фотографией со съемок нового сезона
Съемки последнего сезона сериала «Сваты» были приостановлены из-за эпидемии коронавируса.
ФАН 11:48
Энергетика
Минэнерго США признало неэффективность экспорта СПГ
В минэнерго США (EIA) пришли к выводу, что экспорт американского сжиженного природного газа (СПГ) перестал быть эффективным.
Газета.Ru 09 июля в 09:53
Политика
Мендель прокомментировала новости о беременности от Зеленского
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель опровергла информацию "24 канала" о том, что она якобы ждет ребенка от Зеленского.
Вести.Ru 11:36
Футбол
«Шеффилд» разгромил «Челси» в матче чемпионата Англии
Футболисты "Шеффилда" на своем поле разгромили "Челси" в 35-м туре чемпионата Англии.
РИА Новости 14:38
Автоспорт
Квят может остаться без команды из-за возвращения Феттеля в «Ред Булл»
Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят рискует остаться без команды.
Газета.Ru 09 июля в 13:25
Футбол
Клопп о ничьей с «Бернли»: «Ливерпуль» должен был забить 3-4 гола. Мы разочарованы»
«Бернли» сделал то, что ему хорошо удается, и я это уважаю. Конечно, такой итог разочаровывает, мы должны были забивать намного раньше.
Sports.ru 12:30
Армия и оружие
ВС Латвии заявили о приближении семи российских кораблей к границе
ТАСС 09 июля в 12:17
Общество
В Сочи по требованию черкесов снесли памятник «Подвигу русских солдат»
Ruposters.ru 09 июля в 07:07
Здоровье
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Как сообщают журналисты ведущих СМИ региона, брянский Центр гигиены и эпидемиологии при Роспотребнадзоре ищет врача-вирусолога.
РИА Стрела 10:23
Политика
Эрдоган отказался считаться со мнением других стран по Святой Софии
Мнение других государств не учитывается при определении конфессиональной принадлежности Святой Софии в Стамбуле, значение имеет только воля турецкого народа.
РБК 13:56
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
Автоспорт
Россиянин Шварцман победил в первой гонке второго этапа «Формулы-2»
Российский гонщик команды Prema Роберт Шварцман одержал победу в первой гонке второго этапа «Формулы-2» — Гран-при Штирии.
RT на русском 13:56
Шоу-бизнес
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Экономика
Россия прошла пик негативного влияния пандемии на финансовые рынки
Аналитики агентства АКРА полагают, что страна прошла пик негативного влияния COVID-19 на финансовые рынки, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 05:53
Футбол
«Локомотив» - «Уфа»: прогноз на матч чемпионата России по футболу
До завершения российской премьер-лиги по футболу осталось три тура, а вопрос с двумя местами в Лигу чемпионов УЕФА по-прежнему открыт.
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Политика
Трамп сократил тюремный срок своему бывшему советнику Стоуну
Президент США Дональд Трамп сократил тюремный срок своему бывшему неформальному советнику Роджеру Стоуну. Об этом рассказали в Белом доме.
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