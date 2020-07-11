Энергетика
Газета.RuReuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая
Газопровод "Голубой поток", который протянут через Черное море в Турцию, стоит без работы с середины мая текущего года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника. Утверждается, что газопровод ушел в мае на техническое обслуживание и должен был возобновить работу в конце месяца.
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Экономика
Эксперт дал прогноз по курсу рубля
Специалист по производным финансовым инструментам Вячеслав Зайченко дал прогноз по курсу рубля.
RT на русском 09 июля в 12:19
Политика
Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию на юго-востоке Украины
Президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, в рамках которого в том числе обсуждалась ситуация на юго-востоке Украины.
Life.ru вчера в 07:38
Политика
Мендель прокомментировала новости о беременности от Зеленского
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель опровергла информацию "24 канала" о том, что она якобы ждет ребенка от Зеленского.
Вести.Ru 11:36
Экономика
Афера XXI века: как Казахстан кинули на колеса
В Казахстане никогда не существовало собственного производства железнодорожных колес.
RuNews24.ru вчера в 05:40
Происшествия
Популярная российская мотоблогер погибла в Подмосковье
В Московской области в результате ДТП погибла популярная российская мотоблогер Ксения Никитина.
Газета.Ru 11:37
Фигурное катание
Тутберидзе признана ISU лучшим тренером мира
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе победила в номинации "Лучший тренер" премии Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards.
РИА Новости 10:38
Происшествия
В результате шторма в Петербурге пострадали два человека
В результате сильного ветра в Санкт-Петербурге в субботу, 11 июля, пострадали два человека.
Газета.Ru 13:12
Космос
Галактика Млечный путь надежно огорожена космической «стеной»
Одну из самых больших космических структур обнаружили во время составления 3D-карты Вселенной астрономы из Университета Париж-Сакле.
Live24 02:42
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
РИА Новости 08:26
Космос
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя со спутниками Starlink
Американская компания SpaceX отложила на неопределенный срок запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной группировкой микроспутников Starlink.
ТАСС 10:01
Происшествия
В Петербурге неизвестный ограбил банк на четыре миллиона рублей
"Угрожая указанным предметом сотруднику учреждения, похитил около четырех миллионов рублей", — говорится в сообщении.
РИА Новости 12:12
Футбол
«Сельта» упустила ничью в матче с «Осасуной», Смолов не сыграл
Для «Сельты» встреча стала уже пятой подряд, в которой команда из Виго не смогла добыть победу — с 27 июня Смолов и его партнеры трижды сыграли вничью, а также проиграли «Мальорке» со счетом 1:5. С 36 очками «Сельта» занимает 16-е место в турнирной таблице.
Матч ТВ 12:56
Авто
Great Wall выпустит премиальный рамный внедорожник под маркой WEY
Известно, что новый WEY создан на базе флагманского Haval H9 и имеет аналогичные габариты.
Evo-rus.com 02:02
Авто
Автодилеры испытывают дефицит новых автомобилей в России
Evo-rus.com 09:52
Армия и оружие
ВС Латвии заявили о приближении семи российских кораблей к границе
ТАСС 09 июля в 12:17
Футбол
Червиченко назвал вбросом информацию об уходе Карпина из «Ростова»
Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко заявил РБК, что информация об уходе из «Ростова» главного тренера Валерия Карпина, совладельца Арташеса Арутюнянца и спортивного директора Алексея Рыскина «похожа на бред».
РБК 12:42
Общество
Вирусолог из Гонконга обвинила Китай в сокрытии правды о коронавирусе
Янь пояснила: «Причина, по которой я приехала в Америку, состоит в том, что я передаю истинное сообщение о коронавирусе», сообщает Fox News.
Журналистская правда 12:41
Общество
Работники предприятия «Радон» организовали слив химотходов у Московского завода полиметаллов
Эхо Москвы 12:32
Футбол
«Манчестер Сити» может обменять Зинченко и Отаменди на Кулибали
Ради 29-летнего сенегальца «горожане» готовы расстаться с двумя игроками обороны — Александром Зинченко и Николасом Отаменди, сообщает The Sun.
Чемпионат 11:20
Политика
Украинские СМИ заметили российскую авиацию над Донбассом
Украинские СМИ утверждают о возобновлении полетов российской авиации над территорией Украины.
ЛигаNews.net 13:00
Армия и оружие
Focus: ЗРК С-500 опережает западные аналоги на 15 лет
Российский ЗРК С-500 опережает западные технологии на 15 лет. Оружие может использоваться даже в космосе.
Российская газета 01:45
Происшествия
Число погибших в ДТП в Ростовской области выросло до пяти
Количество погибших при столкновении двух автомобилей под Ростовом-на-Дону увеличилось с четырех до пяти, умер пострадавший водитель одной из машин.
ТАСС 06:55
Происшествия
В Николаеве выстрелили в голову активисту-бандеровцу
Сегодня утром в Николаеве (Украина) неизвестный совершил выстрел в голову представителя организации «Тризуб им. Степана Бандеры» *.
Свободная Пресса 05:59
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
Политика
Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru вчера в 07:23
Футбол
Главный тренер «Спартака» перевел мошенникам 250 тыс. рублей
После разговора наставник «Спартака» решил перевести почти 250 тыс. рублей «на срочное лечение родственника».
НТВ 13:07
Общество
Участников испытаний вакцины от COVID-19 выпишут на следующей неделе
Уточнялось, что 15 июля первую группу добровольцев, тестирующих вакцину, после сдачи контрольных анализов выпишут, они вернутся к местам службы.
РИА Новости 12:31
Шоу-бизнес
Борису Корчевникову досталось после интервью с Анастасией Волочковой
Бывшая балерина Анастасия Волочкова после скандала в нижегородском селе Дивеево стала участницей передачи "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым.
Pravda.Ru 09:04