Энергетика

Газета.RuГазета.RuReuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая

Газопровод "Голубой поток", который протянут через Черное море в Турцию, стоит без работы с середины мая текущего года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника. Утверждается, что газопровод ушел в мае на техническое обслуживание и должен был возобновить работу в конце месяца.
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«Голубой поток» не работает с середины мая

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Общество

Володин призвал чиновников перестроить работу с федеральными проектами

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Политика

Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым

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Политика

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Онищенко назвал КНР самой безопасной страной для путешествий

Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что Китай является наиболее безопасной страной для путешествий на данный момент.
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Футбол

Дубль Роналду с пенальти спас «Ювентус» от проигрыша «Аталанте»

Криштиану Роналду забил два гола с пенальти "Аталанте" и спас "Ювентус" от домашнего поражения в матче чемпионата Италии.
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Процессор Exynos 990 провалился

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В России успешно завершены испытания вакцины от коронавируса

Исследование первой в мире вакцины от COVID-19 на добровольцах в Сеченовском университете успешно завершилось.
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Прилучного и Карпович сфотографировали в Ялте

Пара отдыхала в аквапарке вместе с детьми актера В Сети появилась информация, что Павел Прилучный уехал отдыхать в Ялту с детьми и звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.
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Системы ПВО уничтожили два беспилотника в небе над авиабазой Хмеймим

Два беспилотных летательных аппарата были уничтожены системами ПВО над авиабазой Хмеймим.
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Общество

Во Владимирской области выявили 45 случаев коронавируса за сутки

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области утром 11 июля сообщает о 45 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в регионе.
Владимирские ведомости вчера в 02:54
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Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
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Синоптики предупредили о прохождении холодного фронта через Москву

В среду, 15 июля, через столичный регион пройдет холодный фронт из Арктики.
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Собянин назвал ЕГЭ показателем качества дистанционного обучения

Перевод «огромной образовательной машины» столицы в дистанционный формат был непрост, несмотря на то, что Москва — один из самых продвинутых городов в этом отношении, сказал Собянин в эфире канала «Россия 1». Сейчас можно говорить о том, что город оправился, хотя и небезболезненно, заявил градоначальник.
Известия 01:58
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Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
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Московские врачи вылечили от коронавируса еще 465 пациентов

В Москве от коронавируса вылечились еще 465 пациентов.
Газета.Ru 02:32
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Экономика

С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии

Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа.
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