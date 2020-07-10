Энергетика
Газета.RuReuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая
Газопровод "Голубой поток", который протянут через Черное море в Турцию, стоит без работы с середины мая текущего года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника. Утверждается, что газопровод ушел в мае на техническое обслуживание и должен был возобновить работу в конце месяца.
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В Хабаровске люди снова вышли на акцию в поддержку Фургала
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Православные тамбовчане празднуют День святых апостолов Петра и Павла
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Происшествия
Хабаровского губернатора Фургала задержали по подозрению в убийствах
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Общество
Шнуров написал стихи о задержании губернатора Фургала
АБН вчера в 06:44
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В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
Происшествия
Полицейский подтвердил нахождение Ефремова за рулем во время ДТП
Lenta.ru вчера в 10:09
Общество
Володин призвал чиновников перестроить работу с федеральными проектами
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал саратовских чиновников ответственнее относится к реализации федеральных проектов.
АиФ Саратов 01:18
Происшествия
В Иркутске ликвидировали пожар на крыше многоэтажного дома
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Политика
Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым
Газета.Ru вчера в 06:40
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Американский лидер Дональд Трамп отверг идею выводить США из НАТО.
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Общество
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РИА Новости вчера в 22:30
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Камару Усман победил Хорхе Масвидаля и защитил титул чемпиона UFC
Ранее ГЛАС сообщал о том, что россиянин Пётр Ян победил Жозе Альдо и завоевал титул чемпиона UFC. Он нокаутировал бразильца в пятом раунде.
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Адвокат актера Михаила Ефремова, которого поместили под домашний арест после смертельного ДТП с его участием, Эльман Пашаев отверг обвинения в пиаре на резонансном деле.
Газета.Ru 02:08
Общество
Онищенко назвал КНР самой безопасной страной для путешествий
Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что Китай является наиболее безопасной страной для путешествий на данный момент.
RT на русском вчера в 23:08
Футбол
Дубль Роналду с пенальти спас «Ювентус» от проигрыша «Аталанте»
Криштиану Роналду забил два гола с пенальти "Аталанте" и спас "Ювентус" от домашнего поражения в матче чемпионата Италии.
Российская газета вчера в 17:50
Политика
В Раде призвали Зеленского извиниться и уйти с поста президента
Депутаты украинской фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» призвали президента страны Владимира Зеленского извиниться перед народом и уйти с поста президента.
Lenta.ru вчера в 19:56
Наука
Теорию норвежского археолога Хейердала смог подтвердить анализ ДНК
Evo-rus.com 09 июля в 13:44
Гаджеты
Процессор Exynos 990 провалился
Инсайдер, работающий под ником Макс Вайнбах, поведал о провале новых процессоров Exynos 990.
Anonsens вчера в 16:17
Общество
В России успешно завершены испытания вакцины от коронавируса
Исследование первой в мире вакцины от COVID-19 на добровольцах в Сеченовском университете успешно завершилось.
Коммерсантъ 01:08
Шоу-бизнес
Прилучного и Карпович сфотографировали в Ялте
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WomanHit.ru 10 июля в 04:10
Армия и оружие
Системы ПВО уничтожили два беспилотника в небе над авиабазой Хмеймим
Два беспилотных летательных аппарата были уничтожены системами ПВО над авиабазой Хмеймим.
Политическая Экспертиза вчера в 17:42
Здоровье
232 человека заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки
За сутки еще у 232 человек в Алтайском крае подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 02:43
Общество
Во Владимирской области выявили 45 случаев коронавируса за сутки
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области утром 11 июля сообщает о 45 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в регионе.
Владимирские ведомости вчера в 02:54
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Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
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Общество
Синоптики предупредили о прохождении холодного фронта через Москву
В среду, 15 июля, через столичный регион пройдет холодный фронт из Арктики.
РБК 00:57
Общество
Пикаперы составили рейтинг российских городов с самым легкодоступным сексом
Lenta.ru вчера в 18:33
Общество
Собянин назвал ЕГЭ показателем качества дистанционного обучения
Перевод «огромной образовательной машины» столицы в дистанционный формат был непрост, несмотря на то, что Москва — один из самых продвинутых городов в этом отношении, сказал Собянин в эфире канала «Россия 1». Сейчас можно говорить о том, что город оправился, хотя и небезболезненно, заявил градоначальник.
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Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru 10 июля в 09:52
Общество
Московские врачи вылечили от коронавируса еще 465 пациентов
В Москве от коронавируса вылечились еще 465 пациентов.
Газета.Ru 02:32
Экономика
С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии
Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа.
Российская газета вчера в 21:40