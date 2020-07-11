Энергетика
Газета.RuReuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая
Газопровод "Голубой поток", который протянут через Черное море в Турцию, стоит без работы с середины мая текущего года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника. Утверждается, что газопровод ушел в мае на техническое обслуживание и должен был возобновить работу в конце месяца.
Читать в источнике
Оценить173
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 10:05, Ашберн
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
РИА Новости 08:26
Футбол
«Норвич» уступил «Вест Хэму» и вылетел из английской премьер-лиги
"Норвич" с крупным счетом проиграл "Вест Хэму" в матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу и лишился шансов сохранить прописку в премьер-лиге.
РИА Новости 09:38
Общество
Названы востребованные профессии в нынешних условиях на рынке труда
Эксперты Института прогрессивного образования составили рейтинг профессий, обладателем которых проще найти работу на рынке труда в условиях возникшего кризиса.
Газета.Ru 01:19
Футбол
Главного тренера ФК «Спартак» дисквалифицировали до конца сезона
РФС принял решение наказать наставника «Спартака» Доменико Тедеско за поведение в матче с «Локомотивом» в рамках чемпионата России.
Vprognoze.ru вчера в 15:13
Политика
Пресс-секретарь Зеленского прокомментировала слухи о беременности от президента
Lenta.ru 09:00
Шоу-бизнес
Прилучного и Карпович сфотографировали в Ялте
Пара отдыхала в аквапарке вместе с детьми актера В Сети появилась информация, что Павел Прилучный уехал отдыхать в Ялту с детьми и звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.
WomanHit.ru вчера в 04:10
Происшествия
Семья Захарова потребовала от Ефремова 40 миллионов рублей
Потерпевшие в деле актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, потребовали возместить им моральный вред в размере более 40 миллионов рублей.
Lenta.ru 08:07
Политика
Вице-премьер Украины оценил сроки мирного возвращения Донбасса
Безопасное возвращение территорий Донбасса в состав Украины займет минимум 25 лет, столько времени необходимо для изменения мышления жителей региона.
РБК 09:39
Политика
Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть
Ранее Госсовет Турции аннулировал решение 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей.
RT на русском вчера в 10:20
Экономика
Кудрин заявил о застое в российской экономике
Низкий уровень долговой нагрузки России — хороший резерв для борьбы с кризисом, считает господин Кудрин.
Коммерсантъ 08:56
Происшествия
Два легкомоторных самолета столкнулись в небе над Германией
Два легкомоторных самолета столкнулись в небе над немецким городом Дюльменом в районе Косфельда (федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия), в результате оба пилота погибли.
Известия 10:01
Футбол
Один случай заражения коронавирусом выявлен в итальянской «Парме»
Тесты на наличие коронавируса, проведенные в итальянском футбольном клубе "Парма", показали один положительный результат.
ТАСС Спорт 08:42
Политика
Иск Нидерландов против России из-за MH17 получили в ЕСПЧ
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил иск правительства Нидерландов против России из-за сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского Boeing MH17.
Lenta.ru вчера в 16:22
Наука
Назван фактор смертности от коронавируса
В июле ученые Оксфордского университета (Великобритания) назвали главные факторы, повышающие риск смерти при заражении коронавирусом.
Lenta.ru 09:39
Армия и оружие
Военные учения Египта на границе с Ливией призваны предотвратить возможную атаку Турции
Египетская армия, в ответ на заявление Турции о возможном наступлении на города Сирт и Джуфра, готовится к проведению учений под названием «Решительность 2020» на границе с Ливией.
ФАН 09 июля в 13:50
Гаджеты
Apple выпустила первую публичную бета-версию iOS 14
Американская корпорация Apple сообщила о выходе первых бета-версий iOS 14 и iPadOS 14 для своих мобильных гаджетов.
Discover24 вчера в 03:39
Общество
Адвокаты по делу Ефремова привлечены к дисциплинарной ответственности
RT на русском вчера в 06:21
Армия и оружие
Опубликовано видео ракетных стрельб «Петра Великого» в Баренцевом море
Северный флот опубликовал кадры ракетных стрельб на учениях в Баренцевом море.
РИА Новости 03:41
Космос
Галактика Млечный путь надежно огорожена космической «стеной»
Составляя карту Вселенной в трехмерном формате, ученые французского университета Париж-Сакле обнаружили космическую структуру, которая была сразу же признана одной из самых крупных в космосе.
Discover24 03:52
Армия и оружие
Российские истребители поднялись для перехвата самолета-разведчика США
Российские истребители Су-35С и МиГ-31БМ поднялись для перехвата самолета-разведчика США RC-135 над Японским морем.
Известия 06:38
Экономика
Рост пенсий россиян в 2021 году может составить более 6%
Как сообщает ToDay News Ufa, только в 2021 году у россиян ожидается рост пенсий на 6,3%. Эта информация поступила из Пенсионного фонда России (ПФР).
ToDay News Ufa вчера в 14:30
Происшествия
При захвате церкви в Йоханнесбурге погибли пять человек
Йоханнесбург, ЮАР, 11 июля 2020, 15:10 — REGNUM Пять человек погибли в ходе попытки полиции освободить захваченных заложников в церкви, которая располагается к западу от Йоханнесбурга.
REGNUM 08:10
Происшествия
В Николаеве выстрелили в голову активисту-бандеровцу
Сегодня утром в Николаеве (Украина) неизвестный совершил выстрел в голову представителя организации «Тризуб им. Степана Бандеры» *.
Свободная Пресса 05:59
Экономика
Цены на золото достигли девятилетнего максимума
Цены на золото продолжают держаться у девятилетних максимумов.
Газета.Ru 09 июля в 12:49
Здоровье
Мясников посоветовал выпивать пять кружек кофе в сутки
По мнению врача Александра Мясникова, кофе предотвращает рак, так как он предотвращает переход гепатита в цирроз.
Pravda.Ru 08:59
Политика
Зеленский заявил о правильности карантина на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что карантин по коронавирусной инфекции COVID-19, введённый ранее в стране, дал положительные результаты.
RT на русском 09:25