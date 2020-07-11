Энергетика

Газета.RuГазета.RuReuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая

Газопровод "Голубой поток", который протянут через Черное море в Турцию, стоит без работы с середины мая текущего года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника. Утверждается, что газопровод ушел в мае на техническое обслуживание и должен был возобновить работу в конце месяца.
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