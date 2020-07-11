Энергетика

News-24.ruNews-24.ruReuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая

Еще в мае текущего года должны были проводиться технические работы и обслуживание газопровода. Данную работу должна была провести Boats – энергетическая компания Турции. К сожалению, с того момента Голубой поток так и не заработал.
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Турецкий гамбит. Почему «Голубой поток» стал бесполезным и выходит из игры

ПРАЙМ09:00

«Голубой поток» остался без газа

Московский Комсомолецвчера в 10:08

«Голубой поток» не работает с середины мая

Рамблер11 июля в 08:52

Reuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая

Газета.Ru11 июля в 06:48

Газопровод «Голубой поток» не работает с середины мая

Эхо Москвы11 июля в 04:32

СМИ узнали о простое газопровода «Голубой поток» с середины мая

РБК10 июля в 16:45

Названа причина простоя «Голубого потока»

Взгляд.ру10 июля в 11:49
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Путин оценил летальность от коронавируса в России

Президент России Владимир Путин прокомментировал летальность от коронавируса в стране.
RT на русском 02:53
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Трутнев раскритиковал работу руководства Хабаровского края

Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев подверг критике работу руководства Хабаровского края.
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Происшествия

Обыски прошли в воронежской ячейке «Свидетелей Иеговы»

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Общество

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РЖД приостановили продажу билетов на поезда из Белгорода в Москву

Российские железные дороги приостановили продажу билетов на поезда, следующие из Белгорода в Москву и обратно из-за проведения ремонтно-восстановительных работ на месте аварии под Тулой.
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Самолет вынужденно сядет в Петрозаводске из-за закурившей пассажирки

Самолёт Мурманск-Москва авиакомпании "Победа" вынужденно садится в Петрозаводске из-за дважды закурившей пассажирки, сообщили РИА Новости источник в авиакомпании и представитель лоукостера.
РИА Новости 15:04
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Политика

Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему

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Экипаж катера рассказал, как нашли тело убитой Соколовым аспирантки

Российская газета 11:21
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Происшествия

Готовивших теракты боевиков задержали в Ростове-на-Дону

По оперативным данным, выходцы из Средней Азии, которые постоянно проживали в Ростове-на-Дону, планировали нападения полицейских и теракты в медицинских и учебных заведениях.
Вести.Ru 06:28
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Политика

Рогозин заявил, что США намерены создать аналог НАТО в космосе

Лунная программа США направлена на создание своеобразной НАТО в космосе, в которой Вашингтон будет играть лидирующую роль, но Россия с таким не согласна и участвовать не будет, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
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Диетолог рассказала о разрушающих мозг продуктах

Peterburg2.ru вчера в 08:22
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В Минздраве оценили возможность второй волны эпидемии коронавируса

В России еще сохраняется риск распространения коронавируса, поэтому гражданам страны по-прежнему следует соблюдать меры личной безопасности, следуя санитарным правилам.
Газета.Ru вчера в 14:46
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Общество

Минкультуры разрешило кинотеатрам возобновить работу с 13 июля

В России кинотеатры смогут возобновить работу с 13 июля при наличии решений от высших должностных лиц субъектов РФ.
Известия 09:54
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Авто

Китайский JAC сертифицировал конкурента «ГАЗели» в России

По информации издания, китайский автоконцерн JAC представил новую модель Sunray.
Лезги газет вчера в 16:28
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Общество

Доля жертв коронавируса в Москве сократилась в июне на 35%

В Москве в июне от коронавируса умерло на 35% меньше пациентов, чем в мае.
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Андрей Губин впервые за много лет спел на публике

Поп-звезда 1990-х Андрей Губин впервые за много лет спел на публике.
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С 15 июля отменяется обязательная четырнадцатидневная изоляция для прибывающих в Россию иностранцев.
Российская газета 14:34
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Политика

США отвергли территориальные претензии КНР в Южно-Китайском море

Соединённые Штаты официально отвергают ряд территориальных претензий КНР в Южно-Китайском море, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
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Oppo анонсировала выход сверхбыстрой зарядки для смартфонов

В прошлом году, напомним, что компания провела презентацию SuperVOOC 2.0 мощностью 65 Вт, которую получил смартфон OPPO Reno Ace.
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Шоу-бизнес

Алена Свиридова показала фигуру в бикини в честь Дня рыбака

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Опубликован трейлер фанатского ремейка GTA: San Andreas

В воскресенье, 12 июля, стало известно о том, что в сети появился трейлер фанатского ремейка GTA: San Andreas.
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Армия и оружие

После боя на границе Азербайджана и Армении умер еще один солдат

Со своей стороны, пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что военнослужащие Азербайджана сначала попытались нарушить границу на автомобиле УАЗ, но после предупреждения бросили машину и ушли.
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Видео: Porsche Cayenne Turbo разогнали до 333 километров в час

Немецкий автолюбитель, владеющий машиной Porsche Cayenne Turbo, разогнал свою машину до 333 км/ч, снял это на видео и запустил в интернет.
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Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
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Собчак обратилась в СКР с заявлением о нападении в монастыре на Урале

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В ВОЗ назвали четыре сценария распространения коронавируса в мире

Второй сценарий зафиксирован во многих странах Европы, где были, как отметил глава ВОЗ, «масштабные вспышки», которые были взяты под контроль за счёт сильного руководства и населения, которое соблюдало меры по предотвращению распространения вируса.
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Рудковская довела до слез певицу Дакоту из-за сумки Louis Vuitton

Певица и композитор Рита Дакота пожаловалась в соцсетях на продюсера Яну Рудковскую, супругу фигуриста Евгения Плющенко.
АБН 11 июля в 14:23
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