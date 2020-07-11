Энергетика
News-24.ruReuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая
Еще в мае текущего года должны были проводиться технические работы и обслуживание газопровода. Данную работу должна была провести Boats – энергетическая компания Турции. К сожалению, с того момента Голубой поток так и не заработал.
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Политика
Путин оценил летальность от коронавируса в России
Президент России Владимир Путин прокомментировал летальность от коронавируса в стране.
RT на русском 02:53
Политика
Трутнев раскритиковал работу руководства Хабаровского края
Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев подверг критике работу руководства Хабаровского края.
Газета.Ru 05:25
Происшествия
Обыски прошли в воронежской ячейке «Свидетелей Иеговы»
Сотрудники следственного комитета, полицейские, при силовой поддержке Росгвардии, провели более 110 обысков, изъято большое количество запрещенной к распространению на территории РФ литературы, документы и предметы важные для следствия.
Kursk.com 14:31
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Если в расчете ежемесячных пенсионных выплат обозначенный период трудового стажа не принимался во внимание, гражданину необходимо повторно обратиться в ПФР и подать заявление.
Evo-rus.com 07:23
Транспорт
РЖД приостановили продажу билетов на поезда из Белгорода в Москву
Российские железные дороги приостановили продажу билетов на поезда, следующие из Белгорода в Москву и обратно из-за проведения ремонтно-восстановительных работ на месте аварии под Тулой.
Go31.ru 06:02
Происшествия
Самолет вынужденно сядет в Петрозаводске из-за закурившей пассажирки
Самолёт Мурманск-Москва авиакомпании "Победа" вынужденно садится в Петрозаводске из-за дважды закурившей пассажирки, сообщили РИА Новости источник в авиакомпании и представитель лоукостера.
РИА Новости 15:04
Политика
Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
REGNUM вчера в 15:49
Гаджеты
Samsung может удешевить смартфоны 2021 года из-за пандемии
Южнокорейский бренд электроники Samsung может упростить начинку флагманских смартфонов серии S, чтобы снизить их окончательную стоимость.
iReactor 04:52
Происшествия
Экипаж катера рассказал, как нашли тело убитой Соколовым аспирантки
Российская газета 11:21
Происшествия
Готовивших теракты боевиков задержали в Ростове-на-Дону
По оперативным данным, выходцы из Средней Азии, которые постоянно проживали в Ростове-на-Дону, планировали нападения полицейских и теракты в медицинских и учебных заведениях.
Вести.Ru 06:28
Политика
Рогозин заявил, что США намерены создать аналог НАТО в космосе
Лунная программа США направлена на создание своеобразной НАТО в космосе, в которой Вашингтон будет играть лидирующую роль, но Россия с таким не согласна и участвовать не будет, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 13:36
Здоровье
Диетолог рассказала о разрушающих мозг продуктах
Peterburg2.ru вчера в 08:22
Здоровье
В Минздраве оценили возможность второй волны эпидемии коронавируса
В России еще сохраняется риск распространения коронавируса, поэтому гражданам страны по-прежнему следует соблюдать меры личной безопасности, следуя санитарным правилам.
Газета.Ru вчера в 14:46
Общество
Минкультуры разрешило кинотеатрам возобновить работу с 13 июля
В России кинотеатры смогут возобновить работу с 13 июля при наличии решений от высших должностных лиц субъектов РФ.
Известия 09:54
Авто
Китайский JAC сертифицировал конкурента «ГАЗели» в России
По информации издания, китайский автоконцерн JAC представил новую модель Sunray.
Лезги газет вчера в 16:28
Общество
Доля жертв коронавируса в Москве сократилась в июне на 35%
В Москве в июне от коронавируса умерло на 35% меньше пациентов, чем в мае.
Известия 13:36
Шоу-бизнес
Андрей Губин впервые за много лет спел на публике
Поп-звезда 1990-х Андрей Губин впервые за много лет спел на публике.
Газета.Ru 09:11
Общество
В России с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
С 15 июля отменяется обязательная четырнадцатидневная изоляция для прибывающих в Россию иностранцев.
Российская газета 14:34
Политика
США отвергли территориальные претензии КНР в Южно-Китайском море
Соединённые Штаты официально отвергают ряд территориальных претензий КНР в Южно-Китайском море, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
News.ru 15:37
Гаджеты
Oppo анонсировала выход сверхбыстрой зарядки для смартфонов
В прошлом году, напомним, что компания провела презентацию SuperVOOC 2.0 мощностью 65 Вт, которую получил смартфон OPPO Reno Ace.
Astera 14:22
Шоу-бизнес
Алена Свиридова показала фигуру в бикини в честь Дня рыбака
Поздравительный пост 57-летняя певица разместила в микроблоге Instagram.
Дни24 01:36
Игры
Ubisoft пообещала исправиться после проблемной конференции
Российская газета 05:39
Игры
Опубликован трейлер фанатского ремейка GTA: San Andreas
В воскресенье, 12 июля, стало известно о том, что в сети появился трейлер фанатского ремейка GTA: San Andreas.
Piter.tv вчера в 02:57
Армия и оружие
После боя на границе Азербайджана и Армении умер еще один солдат
Со своей стороны, пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что военнослужащие Азербайджана сначала попытались нарушить границу на автомобиле УАЗ, но после предупреждения бросили машину и ушли.
Вести.Ru вчера в 14:51
Авто
Видео: Porsche Cayenne Turbo разогнали до 333 километров в час
Немецкий автолюбитель, владеющий машиной Porsche Cayenne Turbo, разогнал свою машину до 333 км/ч, снял это на видео и запустил в интернет.
Car.ru 12:58
Происшествия
Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты
Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:36
Экономика
Путин подписал закон об усилении контроля за оборотом наличных денег
Москва, 13 июля 2020, 22:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об уточнении списка операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, сообщается 13 июля на официальном сайте правовой информации.
REGNUM 15:28
Общество
В ВОЗ назвали четыре сценария распространения коронавируса в мире
Второй сценарий зафиксирован во многих странах Европы, где были, как отметил глава ВОЗ, «масштабные вспышки», которые были взяты под контроль за счёт сильного руководства и населения, которое соблюдало меры по предотвращению распространения вируса.
RT на русском 13:47
Шоу-бизнес
Рудковская довела до слез певицу Дакоту из-за сумки Louis Vuitton
Певица и композитор Рита Дакота пожаловалась в соцсетях на продюсера Яну Рудковскую, супругу фигуриста Евгения Плющенко.
АБН 11 июля в 14:23