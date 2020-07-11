Энергетика
News-24.ruReuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая
Еще в мае текущего года должны были проводиться технические работы и обслуживание газопровода. Данную работу должна была провести Boats – энергетическая компания Турции. К сожалению, с того момента Голубой поток так и не заработал.
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Наука
Повышение уровня моря обвинили в разрушительных авульсиях в дельтах рек
Ученые выяснили, что при дальнейшем повышении уровня моря все чаще будут происходить авульсии — сдвиги русел рек, которые нередко сопровождаются разрушительными наводнениями.
N+1 15:03
Единоборства
Российский боец впервые стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Титул чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) в легчайшем весе завоевал россиянин Петр Ян.
Профиль вчера в 07:14
Общество
В Калифорнии вновь ужесточат санитарные меры в связи с коронавирусом
Ужесточить санитарные меры в связи с быстрым распространением коронавирусной инфекции распорядился губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.
ИА Красная Весна 17:10
Футбол
CAS отменил отстранение «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов
Спортивный арбитражный суд объявил о своём решении снять дисквалификацию с последующим отстранением одного из ведущих клубов АПЛ «Манчестер Сити».
CT news 12:07
Происшествия
ФСБ показала видео задержания в Ростовской области сторонников ИГ
ФСБ распространила видеозапись задержания в Ростовской области сторонников террористической организации «Исламское государство»*, планировавших теракты в медицинских и учебных заведениях.
RT на русском 07:04
Общество
В ВОЗ назвали четыре сценария распространения коронавируса в мире
Второй сценарий зафиксирован во многих странах Европы, где были, как отметил глава ВОЗ, «масштабные вспышки», которые были взяты под контроль за счёт сильного руководства и населения, которое соблюдало меры по предотвращению распространения вируса.
RT на русском 13:47
Общество
США рассчитывают начать производство вакцины от коронавируса до осени
В администрации добавили, что к началу 2021 года США рассчитывают произвести 300 млн доз вакцины.
RT на русском 17:48
Политика
Юрий Трутнев прибыл в протестующий Хабаровский край
Коммерсантъ вчера в 21:15
Шоу-бизнес
От рака груди умерла актриса Келли Престон, жена Джона Траволты
Стало известно, что американская актриса и модель Келли Престон, жена актера Джона Траволты, умерла на пятьдесят восьмом году жизни от рака груди, с которым актриса боролась последние два года.
ToDay News Ufa 08:43
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
Общество
Песков прокомментировал петицию о повышении налога для богатых
Как уточняет агентство, на сайте Millionaires for Humanity ранее была опубликована петиция, в которой более 80 миллионеров из США, Британии, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов призвали повысить налоги на богатство.
RT на русском 16:31
Шоу-бизнес
Ургант опубликовал фотографии дочерей
Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе.
РИАМО 04:39
Происшествия
Экипаж катера рассказал, как нашли тело убитой Соколовым аспирантки
Российская газета 11:21
Общество
Кот Мостик завершил вахту на Крымском мосту и нашел новую работу
Кот Мостик, ставший талисманом Крымского моста, завершил свою вахту и нашел новую работу.
Lenta.ru 10:46
Политика
В ЛДПР назвали возможных кандидатов на замену хабаровскому губернатору
ЛДПР определилась с кандидатами на должность губернатора Хабаровского края, если указ об отставке действующего главы региона Сергея Фургала, также члена партии, будет подписан.
РБК 16:48
Футбол
«Реал» обыграл «Гранаду» в чемпионате Испании
РИА Новости 18:05
Футбол
Магуайр: «МЮ сделал достаточно для победы»
Наша команда собрана из отличных ребят. Мы знали, что игра будет сложной, сделали достаточно для победы, но не победили.
Soccer.ru 19:01
Происшествия
СКР возбудил дело после разлива на Таймыре 44 тонн авиатоплива
Коммерсантъ вчера в 10:55
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 13 млн человек
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 13 млн человек.
Известия 18:17
Шоу-бизнес
Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton
Российская певица Рита Дакота рассказала, как ее унизила музыкальный продюсер Яна Рудковская из-за сумок элитного французского бренда Louis Vuitton.
Экономика сегодня 11 июля в 10:49
Футбол
Манчестер Юнайтед — Саутгемптон 2:2
Чемпионат 16:59
Происшествия
Ефремов пытался откупиться от инспектора ДПС после смертельной аварии
Российская газета 13:07
Армия и оружие
Азербайджан обвинил Армению в минометном обстреле села
URA.Ru вчера в 20:27
Шоу-бизнес
Жена Уилла Смита призналась, что действительно изменяла мужу
На прошлой неделе 27-летний музыкант Аугуст Алсин рассказал, что длительное время состоял в отношениях с женой Уилла Смита.
Paparazzi.ru 10:06
Шоу-бизнес
Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню
Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News 12:50
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян
RT на русском 08:08
Политика
Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ
У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости 11:59