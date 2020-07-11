Еще в мае текущего года должны были проводиться технические работы и обслуживание газопровода. Данную работу должна была провести Boats – энергетическая компания Турции. К сожалению, с того момента Голубой поток так и не заработал.

Наука Повышение уровня моря обвинили в разрушительных авульсиях в дельтах рек Ученые выяснили, что при дальнейшем повышении уровня моря все чаще будут происходить авульсии — сдвиги русел рек, которые нередко сопровождаются разрушительными наводнениями.

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Общество В ВОЗ назвали четыре сценария распространения коронавируса в мире Второй сценарий зафиксирован во многих странах Европы, где были, как отметил глава ВОЗ, «масштабные вспышки», которые были взяты под контроль за счёт сильного руководства и населения, которое соблюдало меры по предотвращению распространения вируса. 213

Общество США рассчитывают начать производство вакцины от коронавируса до осени В администрации добавили, что к началу 2021 года США рассчитывают произвести 300 млн доз вакцины.

Шоу-бизнес От рака груди умерла актриса Келли Престон, жена Джона Траволты Стало известно, что американская актриса и модель Келли Престон, жена актера Джона Траволты, умерла на пятьдесят восьмом году жизни от рака груди, с которым актриса боролась последние два года. 45

Общество Песков прокомментировал петицию о повышении налога для богатых Как уточняет агентство, на сайте Millionaires for Humanity ранее была опубликована петиция, в которой более 80 миллионеров из США, Британии, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов призвали повысить налоги на богатство. 366

Шоу-бизнес Ургант опубликовал фотографии дочерей Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе. 16

Политика В ЛДПР назвали возможных кандидатов на замену хабаровскому губернатору ЛДПР определилась с кандидатами на должность губернатора Хабаровского края, если указ об отставке действующего главы региона Сергея Фургала, также члена партии, будет подписан. 64

Футбол Магуайр: «МЮ сделал достаточно для победы» Наша команда собрана из отличных ребят. Мы знали, что игра будет сложной, сделали достаточно для победы, но не победили.