Энергетика

News-24.ruNews-24.ruReuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая

Еще в мае текущего года должны были проводиться технические работы и обслуживание газопровода. Данную работу должна была провести Boats – энергетическая компания Турции. К сожалению, с того момента Голубой поток так и не заработал.
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«Газпром» остановил потоки. Российский газ никому не нужен

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Турецкий гамбит. Почему «Голубой поток» стал бесполезным и выходит из игры

ПРАЙМ09:00
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 19:14, Ашберн
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Повышение уровня моря обвинили в разрушительных авульсиях в дельтах рек

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Второй сценарий зафиксирован во многих странах Европы, где были, как отметил глава ВОЗ, «масштабные вспышки», которые были взяты под контроль за счёт сильного руководства и населения, которое соблюдало меры по предотвращению распространения вируса.
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Общество

США рассчитывают начать производство вакцины от коронавируса до осени

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Коммерсантъ вчера в 21:15
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От рака груди умерла актриса Келли Престон, жена Джона Траволты

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Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

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Газета.Ru 05:23
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Как уточняет агентство, на сайте Millionaires for Humanity ранее была опубликована петиция, в которой более 80 миллионеров из США, Британии, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов призвали повысить налоги на богатство.
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Кот Мостик завершил вахту на Крымском мосту и нашел новую работу

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В ЛДПР назвали возможных кандидатов на замену хабаровскому губернатору

ЛДПР определилась с кандидатами на должность губернатора Хабаровского края, если указ об отставке действующего главы региона Сергея Фургала, также члена партии, будет подписан.
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Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 13 млн человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 13 млн человек.
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Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton

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У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
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