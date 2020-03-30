Экономика

ДождьДождьReuters: государство потеряло контрольный пакет в «Роснефти»

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Государственный холдинг «Роснефтегаз» сократил долю владения в «Роснефти» на 9,6%, получив взамен венесуэльские активы компании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с деталями сделки.
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с чего всё началось

Государство формально может потерять контрольный пакет в «Роснефти»

28 марта «Роснефть» подписала соглашение о прекращении деятельности в Венесуэле. Все активы, связанные с работой в этой стране, она продала компании, на 100% принадлежащей правительству России. Кто именно выступил покупателем, в «Роснефти» не говорят.
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