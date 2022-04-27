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Reuters: индийская госкомпания ONGC ищет судно для перевозки российской нефти

Индийская государственная энергетическая компания Oil and Natural Gas Corp (ONGC) пытается найти судно для перевозки 700 тысяч баррелей российской сырой нефти на фоне санкций против РФ, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
РИА Новости
Однако из-за санкций, введенных после начала спецоперации на Украине, российским судам сложнее обеспечить страховое покрытие рейсов.
РИА Новости
Отмечается, что судоходные компании "в меньшей степени готовы" перевозить российскую нефть в Азию, поскольку опасаются дополнительных репутационных рисков.
РИА Новости
Однако ONGC не смогла найти судно, которое можно было бы отправить в южнокорейский порт Йосу.
Евразия Daily

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