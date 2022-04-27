Индийская государственная энергетическая компания Oil and Natural Gas Corp (ONGC) пытается найти судно для перевозки 700 тысяч баррелей российской сырой нефти на фоне санкций против РФ, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Замглавы департамента информационных систем Минобороны России Николай Лишин заявил, что цифровое пространство России наполнено импортными системами и программами и это несёт угрозу безопасности страны.
Китайский эксперт в области стратегических вооружений Сун Чжунпин предрек начало войны, в которую будет втянута вся Европа, в том случае, если стороны военного конфликта на Украине будут затягивать с военным решением кризиса, сообщает Global Times.
«Сегодня, 26 апреля, в "Булгаргаз" поступило уведомление, что поставки природного газа от ООО "Газпром экспорт" будут приостановлены с 27 апреля 2022 года»,— говорится в сообщении Министерства энергетики Болгарии.
Внук певицы Аллы Пугачевой, известный музыкант Никита Пресняков считает, что его любимым городом раньше был американский мегаполис Нью-Йорк, в прошедшие годы все поменялось и жизнь в этом году ухудшилась.