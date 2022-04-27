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Reuters: косметическая компания Coty приостанавливает работу в России

Французско-американская косметическая компания Coty заявила, что приняла решение о приостановке деятельности в России, сообщает агентство Reuters.
RT на русском
Производитель косметических брендов полагает, что решение об уходе с российского рынка не повлияет на доходы в 2022 финансовом году.
Известия
В компанию Coty входят около 80 парфюмерных брендов, включая Alexander McQueen, Bottega Veneta, Burberry, Calvin Klein, Chloe, Gucci, Hugo Boss, Kylie Skin, Marc Jacobs, Miu Miu и Tiffany.
ТАСС
Отмечается
, что в финансовом 2021 году на Россию пришлось чуть более 3% продаж.
RT на русском

Подробнее о событии

Косметический концерн Coty заявил об уходе из России
Коммерсантъ19:06
Reuters: около 80 парфюмерных брендов уходят из России
URA.Ru18:29
Компания Coty приостанавливает свою деятельность в России
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Bloomberg: Coty сворачивает деятельность в России
ТАСС17:59
Косметический концерн Coty сворачивает деятельность в России
Московский Комсомолец17:52
Концерн Coty, в который входят Rimmel, Max Factor и Wella, объявил о прекращении работы в России
Медиазона17:35
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
Косметическая компания Coty объявила о приостановке работы в России
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