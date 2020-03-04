Энергетика
ТАССReuters: министры ОПЕК одобрили дополнительное сокращение добычи нефти
Министры стран ОПЕК на заседании в четверг одобрили предложение сократить добычу нефти в рамках ОПЕК+ еще на 1,5 млн баррелей в сутки из-за влияния коронавируса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник из зала заседаний.
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Журналиста Голунова направили на психиатрическую экспертизу
Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов сообщил «Интерфаксу», что Следственный комитет России (СКР) прислал ему направление на психиатрическую экспертизу.
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» выразил мнение о поступке Виктора Гончаренко, который не пожал руку тренеру «Спартака» Доменико Тедеско после матча 1/4 финала Олимп — Кубка России.
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Из-за коронавируса убытки туроператоров в РФ достигли 27 млрд рублей
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ломидзе отметила, что убыток всей туристической индустрии (не только российского рынка) в результате истории с коронавирусом будет исчисляться миллиардами долларов.
Кино