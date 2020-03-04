Энергетика

ТАССТАССReuters: министры ОПЕК одобрили дополнительное сокращение добычи нефти

Министры стран ОПЕК на заседании в четверг одобрили предложение сократить добычу нефти в рамках ОПЕК+ еще на 1,5 млн баррелей в сутки из-за влияния коронавируса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник из зала заседаний.
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Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Всемирной организации здравоохранения заявил, что на Украине ожидается большое число заражений уханьским коронавирусом.
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Президент Украины Владимир Зеленский встретил после карантина эвакуированных из китайской Ухани украинцев и иностранцев, которые две недели находились на карантине в медцентре посёлка Новые Санжары в Полтавской области.
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