Пятого августа президент Владимир Путин своим законом ограничил сделки иностранцев из списка «недружественных» стран с рядом стратегических предприятий, производителей оборудования и сервисных компаний для ТЭК, а также банков.
Руководство банка отметило, что рассчитывает на «непрерывную деятельность» в России, но «рассматривает все потенциальные варианты, которые не снижают акционерную стоимость, включая продажу российского бизнеса по приемлемой цене».
В Госдепартаменте США считают, что Россия несет полную ответственность за все возможные риски на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщает РИА Новости со ссылкой заместителя госсекретаря США по контролю за вооружениями Бонни Дженкинс.
Член комитета Государственной Думы по международным делам Мария Бутина заявила, что Латвия не является самой влиятельной страной в Евросоюзе, однако ответить на признание России спонсором терроризма необходимо.