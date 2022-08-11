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Венгерский OTP Bank допустил сложности с продажей бизнеса в России из-за указа Путина

«Указ президента о запрете продажи иностранных банков <…> создает особую ситуацию, но мы продолжаем изучать наши варианты, включая возможную продажу [российского ОТП] банка», — сказал Бенчик.
Forbes
Пятого августа президент Владимир Путин своим законом ограничил сделки иностранцев из списка «недружественных» стран с рядом стратегических предприятий, производителей оборудования и сервисных компаний для ТЭК, а также банков.
Forbes
Руководство банка отметило, что рассчитывает на «непрерывную деятельность» в России, но «рассматривает все потенциальные варианты, которые не снижают акционерную стоимость, включая продажу российского бизнеса по приемлемой цене».
Forbes
Сделки, совершенные в нарушение указа президента и без специального разрешения, будут считаться ничтожными.
Forbes

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Reuters написало, что венгерский OTP Bank признал сложности с продажей бизнеса в России
Газета.Ru13:24
Reuters: венгерский OTP Bank признал сложности с уходом с российского рынка
Lenta.ru12:39
Венгерский OTP Bank допустил сложности с продажей бизнеса в России из-за указа Путина
Forbes11:46
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