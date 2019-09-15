Энергетика
Газета.RuReuters назвал сроки восстановления поставок нефти после атак дронов
Потребуется несколько недель, а не дней, чтобы восстановить после атаки дронов объекты национальной нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco, сообщает Reuters, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.
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Кардиолог назвал опасные позы для сна
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На месте «Зимней вишни» в Кемерово открыли «Сквер ангелов»
В память о погибших в пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", который был в Кемерово, открыли "Сквер ангелов".
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Представители администрации США обсуждали "серьезный военный ответ" на атаку в отношении саудовских НПЗ, однако в Пентагоне, по данным WP, призвали к сдержанности.
Экономика сегодня 21:19
Происшествия
Пожар в Красноярске унес жизни 8 человек
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РБК 22:35
Происшествия
Шумахер выписался из парижской клиники и уехал из Франции
Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер закончил курс лечения в парижской клинике имени Жоржа Помпиду и уехал из Франции.
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Политика
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Вести.Ru 09:09
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REGNUM 13 сентября в 04:48
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
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РФ сможет поставлять газ в Европу без контракта с Киевом в 2020 году
России не потребуется контракт с Украиной для бесперебойного транзита газа в Евросоюз в 2020 году, если Киев исполнит свои обязательства по имплементации европейских энергетических норм в свое законодательство, передает ТАСС со ссылкой на источник 15 сентября.
Известия 14:44
Энергетика
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Звезды обещают полезные знакомства.
Primpress.ru 13 сентября в 03:40
Происшествия
В Казахстане поезд столкнулся с автобусом
Недалеко от Адлма-Аты в Казахстане произошло ДТП с участием поезда и автобуса. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:43
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В Новосибирской области три человека погибли в ДТП
В результате аварии на месте погибли три человека, находившиеся в автомобиле Mitsubishi – мужчина и две женщины.
РИА Новости 11:58
Энергетика
«Газпром» снизил поставки по Opal
Ранее Суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока".
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Происшествия
Технический эксперт озвучил скрываемую Нидерландами деталь в деле МН17
Экономика сегодня 13:10
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Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.
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Экономика
Власти хотят провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
В Минтруде на этой неделе пройдет совещание, на котором планируется обсудить введение четырехдневной рабочей недели в тестовом режиме на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности.
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NI рассказал о «сумасшедшем плане НАТО» потопить российские подлодки
На пике холодной войны у СССР было столько смертоносных подлодок в море, что западные военные стратеги были готовы прибегнуть к почти любым возможным контрмерам, пишет National Interest.
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Тайсон Фьюри победил Отто Уаллина
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Единоборства
Бой Емельяненко и Кокляева состоится 29 ноября в Москве
Накануне стала известна дата и место проведения поединка между тяжеловесом ММА Александром Емельяненко против Михаила Кокляева.
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Экс-хоккеиста КХЛ Игоря Мусатова задержали по делу о мошенничестве
В Москве по обвинению в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму $800 тыс. задержан хоккеист Игорь Мусатов.
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