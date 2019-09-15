Энергетика

Газета.RuГазета.RuReuters назвал сроки восстановления поставок нефти после атак дронов

Потребуется несколько недель, а не дней, чтобы восстановить после атаки дронов объекты национальной нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco, сообщает Reuters, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.
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