Энергетика

ИзвестияИзвестияReuters назвал сроки восстановления поставок нефти после атак дронов

Государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии потребуются недели для восстановления поставок нефти после атаки беспилотников. Об этом 15 сентября агентству Reuters рассказал осведомленный источник.
Читать в источнике
Комментировать34

Подробнее о событии

Al Jazeera: восстановление саудовской нефтяной инфраструктуры после терактов займет недели

ТАСС05:07

Reuters назвал возможные сроки восстановления добычи нефти в Саудовской Аравии

Ведомости06:47

Рейтер: у Эр-Рияда могут уйти недели на восстановление поставок нефти

РИА Новости08:04

Reuters узнал о сроках восстановления поставок нефти после атак дронов

РБК06:13

Reuters: Саудовской Аравии на восстановление добычи нефти после атак дронов может понадобиться несколько недель

Эхо Москвы06:30

Удары по Саудовской Аравии: «Демонизация Ирана запущена полным ходом»

Московский Комсомолец10:21

Эксперт оценил вероятность начала новой войны на Ближнем Востоке

Взгляд.ру06:04
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 13:30, Вашингтон
Шоу-бизнес

Представитель Заворотнюк заявил о запрете комментировать ее состояние

РБК 09:08
Политика

Москва оценила слова посла США в Сербии о бомбардировках Югославии

Lenta.ru 12:46
Футбол

ЦСКА обыграл «Тамбов» в чемпионате России

РБК 11:45
Шоу-бизнес

Ксения Собчак показала подарки со свадьбы

Российская телеведущая Ксения Собчак показала подарки со свадьбы с театральным режиссером Константином Богомоловым.
Вечерняя Москва 01:32
Футбол

Стал известен характер травм Антона Миранчука и Хеведеса

Московский «Локомотив» на своем официальном сайте опубликовал информацию о характере травм полузащитника Антона Миранчука и защитника Бенедикта Хеведеса.
Матч ТВ 08:28
Происшествия

Бывшего игрока КХЛ Мусатова задержали по обвинению в мошенничестве

В Москве правоохранительные органы задержали российского хоккеиста Игоря Мусатова, обвиняемого в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму $800 тыс. (около 51,5 млн руб. по текущему курсу).
Коммерсантъ 11:10
Политика

Жириновский предложил вариант «достойного конца» Украины

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о варианте «достойного конца» Украины.
Известия 12:09
Происшествия

Четыре человека насмерть отравились картофельным газом под Челябинском

РБК вчера в 15:15
Происшествия

Радикалы избили участников гей-парада в Харькове

Как отмечается, радикалы напали на участников ЛГБТ-марша и избили некоторых из них.
Газета.Ru 12:26
Политика

Глава Бурятии приехал на митинг несогласных с выборами мэра Улан-Удэ

Глава Бурятии Алексей Цыденов приехал в парк «Юбилейный» в Улан-Удэ, где местные жители проводят согласованный с властями митинг «Против полицейского беспредела и за новые честные выборы».
РБК 12:19
Энергетика

Нефть может подорожать до $100 после атаки на НПЗ в Саудовской Аравии

Цена на нефть может вырасти до $100 за баррель после атаки на два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии.
Газета.Ru 11:35
Общество

Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»

Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45
Здоровье

Персонал скорой помощи Петрозаводска начал итальянскую забастовку

Фельдшеры и водители станции скорой медицинской помощи Петрозаводска в воскресенье заявили о начале итальянской забастовки из-за низкого уровня зарплат.
ТАСС 08:54
Шоу-бизнес

Актер Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк

Актер Станислав Садальский опубликовал на своей странице во "ВКонтакте" переписку с Анастасией Заворотнюк на фоне сообщений о раке мозга у артистки.
Москва 24 вчера в 22:56
Авто

Skoda представила во Франкфурте внедорожный Superb Scout

Компания Skoda в рамках Франкфуртского автосалона презентовала внедорожную вариацию Superb Scout.
SpeedMe 05:51
Футбол

Киевское «Динамо» не выигрывает уже шесть матчей подряд

Вчера в седьмом туре чемпионата Украины «Динамо» проиграло «Десне» со счётом 1:2.
Все про Спорт ру 12:44
Футбол

Около 600 болельщиков поддержат «Зенит» в матче ЛЧ против «Лиона»

Около 600 болельщиков санкт-петербургского «Зенита» посетят гостевой матч команды в матче группового раунда Лиги чемпионов против «Лиона».
Матч ТВ 13 сентября в 09:54
Армия и оружие

Завершился второй этап поставок С-400 в Турцию

Вести.Ru 08:01
Шоу-бизнес

Вера Брежнева поразила поклонников снимком в прозрачном черном платье

Российская певица Вера Брежнева опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию.
Дни24 вчера в 13:00
Политика

Квасьневский предостерег Зеленского от преследования Порошенко

Во всех других случаях преследование Порошенко будет рассматриваться как политически мотивированное, подчеркнул Александр Квасьневский.
RuNews24.ru вчера в 10:03
Происшествия

В Свердловской области автомобиль утонул в реке

Автомобиль УАЗ утонул в реке в Нижнетурьинском округе Свердловской области, три человека погибли, сообщает региональный главк МЧС.
РИА Новости 10:28
Происшествия

В Казахстане поезд врезался в выехавший на переезд автобус

Железнодорожный состав близ Алма-Аты врезался в автобус, стоявший на переезде на путях в нарушение правил, сообщил журналистам официальный представитель министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Руслан Иманкулов.
РИА Новости 11:18
Культура

В студии была найдена последняя песня Юлии Началовой

Как объяснила Исаева, о существовании этого трека никто не знал. Запись была найдена на студии после похорон артистки.
Экономика сегодня 12:33
Политика

Авен рассказал, почему Путин рассердился на Березовского

На встрече присутствовал в том числе и Борис Березовский, которого Авен также попросил о помощи в организации, "потому что они интересовались инвестициями, у меня контактов в бизнесе не было в то время".
Вести.Ru 09:09
Общество

В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат

Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском вчера в 07:56
Политика

Пушков предупредил об угрозе новой войны в мире

Обострение отношений США и Ирана может привести к новой войне, считает сенатор Алексей Пушков.
РИА Новости 09:00
Авто

Определены регионы с самыми доступными автомобилями с пробегом

Аналитики портала Авто.ру проанализировали продажи на вторичном рынке в России и определили регионы с самыми дешевыми и самыми дорогими автомобилями с пробегом.
Автоновости дня 06:44
Армия и оружие

Черноморский флот взял на сопровождение десантный корабль ВМС США

Черноморский флот следит за всеми действиями и перемещением в Черном море высокоскоростного десантного корабля USNS Yuma военно-морских сил США, вошедшего в акваторию вечером 14 сентября, приводит ФАН сообщение Национального центра управления обороной РФ.
Газета.Ru 06:24
Футбол

«Арсенал» упустил победу в матче с «Уотфордом»

Чемпионат 13:23
Политика

Чемезов не исключил ребрендинга Superjet

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов допускает возможность смены названия самолета Superjet 100. Об этом он рассказал в интервью РБК.
РИА Новости 04:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное