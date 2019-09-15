Энергетика
ИзвестияReuters назвал сроки восстановления поставок нефти после атак дронов
Государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии потребуются недели для восстановления поставок нефти после атаки беспилотников. Об этом 15 сентября агентству Reuters рассказал осведомленный источник.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 13:46, Вашингтон
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственного дыхания
Медикам потребовалось подключить актрису к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Состояние жизни поддерживается при помощи медикаментов.
OAnews 05:02
Энергетика
Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов
Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.
РБК вчера в 11:59
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CyberSport.ru 11:05
Шоу-бизнес
Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
РИА Новости 13 сентября в 18:44
Экономика
Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому
Поставщикам коммунальных услуг запретят включать в тарифы ЖКХ затраты на уплату банковских комиссий.
Lenta.ru 13 сентября в 05:07
Политика
Захарова оценила слова посла США о бомбардировках в Сербии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о рассмотрении бомбардировок Югославии в 1999 году "в более широкой перспективе".
Газета.Ru 11:55
Шоу-бизнес
Актер Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк
Актер Станислав Садальский опубликовал на своей странице во "ВКонтакте" переписку с Анастасией Заворотнюк на фоне сообщений о раке мозга у артистки.
Москва 24 вчера в 22:56
Гаджеты
Новая уязвимость в SIM-картах позволяет следить за пользователями
Специалисты по кибербезопасности обнаружили критическую уязвимость, которая позволяет злоумышленникам взламывать смартфоны и шпионить за их хозяевами.
Волга-Медиа 13 сентября в 22:13
Происшествия
Тинькофф Банк объяснил списание ₽7,5 млрд со счета сторонника Навального
Тинькофф Банк объяснил, что блокировка средств на счету координатора курганского штаба Навального Алексея Шварца связана с постановлением суда о наложении ареста.
РБК 13:27
Общество
Радикалы избили участников гей-парада в Харькове
Радикалы заявили, что все жители Харькова разделяют их ценности. Ранее гей-парады проходили в Киеве.
Взгляд.ру 07:59
Футбол
Гвардиола поздравил «Ливерпуль» с чемпионством
РЕН ТВ вчера в 19:23
Фигурное катание
Щербакова чисто исполнила четверной лутц на турнире в Италии
Газета.Ru вчера в 15:47
Происшествия
На Новоприозерском шоссе образовалась 11-километровая пробка
Возвращающиеся из отдыха на выходных жители города оказались заложниками дороги. на Новоприозерском шоссе образовалась 11-километровая пробка.
Питерские заметки 10:04
Политика
В МИД ДНР осудили заявления Киева о статусе Донбасса
Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова прокомментировала заявления украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко об особом статусе Донбасса.
RT на русском 04:30
Технологии
Волгоградские инженеры создали уникальный легкий самолет
Легкое воздушное судно PJ-II DREAMER недавно презентовали на Международном авиасалоне в подмосковном Жуковском.
Московский Комсомолец 13 сентября в 10:22
Политика
Вандалы осквернили памятник евреям на Украине и пригрозили Зеленскому
Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский сообщил на своей странице в Facebook, что неизвестные осквернили памятник, установленный на месте массового убийства евреев, и оставили записку с угрозой в адрес украинского президента Владимира Зеленского.
RT на русском 12:12
Кино
Джеймс Ганн опубликовал актёрский состав «Отряда самоубийц 2»
Американский режиссёр Джеймс Ганн, который известен зрителям по фильмам «Стражи Галактики» опубликовал актерский состав второй части кинокомикса «Отряд самоубийц».
iReactor вчера в 01:48
Политика
Российский Су-35 показал фигуры высшего пилотажа в небе над Стамбулом
Российский истребитель Су-35 и самолет-амфибия Бе-200 продемонстрировали возможности в небе над Стамбулом, сообщило агентство Anadolu.
РИА Новости 10:59
Политика
Жириновский предложил вариант «достойного конца» Украины
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о варианте «достойного конца» Украины.
Известия 12:09
Политика
Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом
Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Москву в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.
РБК 13:41
Экономика
В Петербурге аренда жилья в сентябре подорожала на 10%
В воскресенье, 15 сентября, стало известно, что в сентябре в Петербурге аренда жилья подорожала на 10% по сравнению с августом.
Форпост Северо-Запад 07:49
Политика
Российский олигарх рассказал о своих встречах с Путиным
Глава совета директоров и совладелец Альфа-банка Петр Авен заявил, что встречается с российским лидером Владимиром Путиным 2-3 раза в год.
Газета.Ru 13:27
Театры
В Екатеринбурге проверят ТЮЗ из-за спектакля со сценой изнасилования
Многих зрителей возмутило, что данная сцена была показана в присутствии полного зала детей.
РЕН ТВ 13 сентября в 10:20
Авто
Новый Mercedes-Maybach GLS вскоре может появиться в России
Mercedes-Maybach пополнит свою модельную линейку внедорожников новой версией GLS.
CarsWeek.ru 12 сентября в 06:48
Здоровье
Врачи не видят связи между болезнью Заворотнюк и гормональной терапией
Злокачественная опухоль мозга, которая стала причиной смерти российской артистки Жанне Фриске и теперь угрожает «прекрасной няне», встречается достаточно редко, и не стоит связывать ее появление с гормональной терапией и процедурой ЭКО, так как реальных доказательств взаимосвязи у врачебного сообщества пока нет.
Политика Сегодня 05:11
Политика
Сноуден хочет получить убежище во Франции
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден сообщил, что еще в 2013 году попросил убежище во Франции, и хотел бы, чтобы нынешний французский лидер Эмманнуэль Макрон его предоставил.
РИА Новости вчера в 16:35