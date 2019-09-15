Государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии потребуются недели для восстановления поставок нефти после атаки беспилотников. Об этом 15 сентября агентству Reuters рассказал осведомленный источник.

Энергетика Нефть может подорожать до $100 после атаки на НПЗ в Саудовской Аравии Цена на нефть может вырасти до $100 за баррель после атаки на два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии.

Общество На следующей неделе в Москве ожидаются первые заморозки Первые ночные заморозки будут в Москве уже на следующей неделе, сообщает портал «Метеоновости».

Шоу-бизнес Волочкова назвала свадьбу Собчак вакханалией Балерина Анастасия Волочкова раскритиковала свадьбу Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.

Происшествия 17-летняя россиянка утопила мешавшую ей учить уроки сестру По версии следствия, девушка решила успокоить сестру, потому что та капризничала и мешала ей учить уроки.

Здоровье Нейрохирург рассказал, какие симптомы указывают на рак головного мозга Кандидат медицинских наук, нейрохируг Алексей Кащеев рассказал "Вечерней Москве" о симптомах, указывающих на рак головного мозга.

Политика В партии «Слуга народа» предложили упразднить должность Кличко Должность главы Киевской городской госадминистрации (КГГА) может быть упразднена в новой редакции закона "О столице", сообщил замглавы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Политика Сноуден хочет получить убежище во Франции Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден сообщил, что еще в 2013 году попросил убежище во Франции, и хотел бы, чтобы нынешний французский лидер Эмманнуэль Макрон его предоставил.

Происшествия Экс-хоккеист КХЛ обвиняется в мошенничестве на $800 тысяч Полиция задержала российского хоккеиста Игоря Мусатова. Он обвиняется в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму 800 тысяч долларов.

Религия Патриарх Кирилл поздравил по телефону главу «Русского экзархата» Патриарх Кирилл поговорил по телефону с главой Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископом Иоанном.

Общество Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк подключена к аппарату ИВЛ Российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Политика Жириновский рассказал о «достойном конце Украины» Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что у России есть единственный способ остановить американизацию Украины.

Политика «Газпром» сократил поставки газа через Opal Российская компания "Газпром" сократила объем поставок по газопроводу Opal из-за ограничения, наложенного судом Евросоюза, сообщает РИА Новости.

Политика Петр Авен рассказал о своих встречах с Путиным В апреле 2019 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что совладелец Альфа-банка Петр Авен, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и глава Росгеологии Сергей Горьков, упомянутые в докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера, докладывали президенту РФ Владимиру Путину наиболее важные моменты о своих контактах с американской стороной.

Политика Авен рассказал, почему Путин рассердился на Березовского На встрече присутствовал в том числе и Борис Березовский, которого Авен также попросил о помощи в организации, "потому что они интересовались инвестициями, у меня контактов в бизнесе не было в то время".

Политика Глава Бурятии выступил перед протестующими против результатов выборов мэра Улан-Удэ Глава Бурятии Алексей Цыденов посоветовал участникам митинга, выступающим против результатов выборов главы Улан-Удэ, обратиться со своими претензиями в правоохранительные органы.

Шоу-бизнес Станислав Садальский показал переписку с Анастасией Заворотнюк Актер Станислав Садальский в своем Instagram показал подписчикам переписку с телеведущей и актрисой Анастасией Заворотнюк.

Единоборства Гэтжи нокаутировал Серроне на турнире UFC в Ванкувере Бой завершился в конце первого раунда. Гэтжи нанёс Серроне мощный правый боковой удар и добил его, после чего рефери остановил поединок.

Происшествия В Свердловской области автомобиль утонул в реке Автомобиль УАЗ утонул в реке в Нижнетурьинском округе Свердловской области, три человека погибли, сообщает региональный главк МЧС.

Общество Гей-парад в Харькове: националисты пытались прорвать оцепление 15 сентября в Харькове прошёл первый в истории города гей-парад. Националисты, в свою очередь, попытались сорвать мероприятие.

Религия В РПЦ рассказали о зарплатах священников Представитель РПЦ пояснил, что, помимо зарплаты, священники могут получать плату за совершение так называемых треб — крещения или причастия на дому, освящения машины или квартиры и других частных услуг.