Энергетика
ИзвестияReuters назвал сроки восстановления поставок нефти после атак дронов
Государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии потребуются недели для восстановления поставок нефти после атаки беспилотников. Об этом 15 сентября агентству Reuters рассказал осведомленный источник.
Читать в источнике
Оценить32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 11:52, Вашингтон
Здоровье
Врачи рекомендуют семечки, капусту, орехи и перец для снижения веса
Регулярное употребление капусты, сладкого перца, орехов и семечек снизит риски ожирения.
NashGorod.ru вчера в 03:54
Энергетика
Нефть может подорожать до $100 после атаки на НПЗ в Саудовской Аравии
Цена на нефть может вырасти до $100 за баррель после атаки на два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии.
Газета.Ru 11:35
Общество
На следующей неделе в Москве ожидаются первые заморозки
Первые ночные заморозки будут в Москве уже на следующей неделе, сообщает портал «Метеоновости».
Вести Подмосковья 06:05
Шоу-бизнес
Волочкова назвала свадьбу Собчак вакханалией
Балерина Анастасия Волочкова раскритиковала свадьбу Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
URA.Ru 11:41
Происшествия
17-летняя россиянка утопила мешавшую ей учить уроки сестру
По версии следствия, девушка решила успокоить сестру, потому что та капризничала и мешала ей учить уроки.
Lenta.ru 06:30
Здоровье
Нейрохирург рассказал, какие симптомы указывают на рак головного мозга
Кандидат медицинских наук, нейрохируг Алексей Кащеев рассказал "Вечерней Москве" о симптомах, указывающих на рак головного мозга.
РИА Новости вчера в 15:38
Политика
В партии «Слуга народа» предложили упразднить должность Кличко
Должность главы Киевской городской госадминистрации (КГГА) может быть упразднена в новой редакции закона "О столице", сообщил замглавы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.
РИА Новости 06:04
Политика
Сноуден хочет получить убежище во Франции
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден сообщил, что еще в 2013 году попросил убежище во Франции, и хотел бы, чтобы нынешний французский лидер Эмманнуэль Макрон его предоставил.
РИА Новости вчера в 16:35
Шоу-бизнес
Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
РИА Новости 13 сентября в 18:44
Происшествия
Экс-хоккеист КХЛ обвиняется в мошенничестве на $800 тысяч
Полиция задержала российского хоккеиста Игоря Мусатова. Он обвиняется в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму 800 тысяч долларов.
BFM.ru 10:30
Религия
Патриарх Кирилл поздравил по телефону главу «Русского экзархата»
Патриарх Кирилл поговорил по телефону с главой Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископом Иоанном.
Газета.Ru вчера в 13:30
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК вчера в 03:40
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк подключена к аппарату ИВЛ
Российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Пятый канал 04:41
Футбол
Кононов не подавал в отставку с поста главного тренера «Спартака»
ProstoProSport 07:28
Политика
Жириновский рассказал о «достойном конце Украины»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что у России есть единственный способ остановить американизацию Украины.
РИА Новости 08:50
Политика
«Газпром» сократил поставки газа через Opal
Российская компания "Газпром" сократила объем поставок по газопроводу Opal из-за ограничения, наложенного судом Евросоюза, сообщает РИА Новости.
Sputnik Литва вчера в 04:05
Политика
Петр Авен рассказал о своих встречах с Путиным
В апреле 2019 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что совладелец Альфа-банка Петр Авен, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и глава Росгеологии Сергей Горьков, упомянутые в докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера, докладывали президенту РФ Владимиру Путину наиболее важные моменты о своих контактах с американской стороной.
Интерфакс 09:25
Политика
Авен рассказал, почему Путин рассердился на Березовского
На встрече присутствовал в том числе и Борис Березовский, которого Авен также попросил о помощи в организации, "потому что они интересовались инвестициями, у меня контактов в бизнесе не было в то время".
Вести.Ru 09:09
Политика
Глава Бурятии выступил перед протестующими против результатов выборов мэра Улан-Удэ
Глава Бурятии Алексей Цыденов посоветовал участникам митинга, выступающим против результатов выборов главы Улан-Удэ, обратиться со своими претензиями в правоохранительные органы.
Интерфакс 09:28
Происшествия
В Казахстане столкнулись автобус и поезд
RT на русском 11:02
Шоу-бизнес
Станислав Садальский показал переписку с Анастасией Заворотнюк
Актер Станислав Садальский в своем Instagram показал подписчикам переписку с телеведущей и актрисой Анастасией Заворотнюк.
Радио Sputnik 02:35
Единоборства
Гэтжи нокаутировал Серроне на турнире UFC в Ванкувере
Бой завершился в конце первого раунда. Гэтжи нанёс Серроне мощный правый боковой удар и добил его, после чего рефери остановил поединок.
RT на русском 01:45
Происшествия
В Свердловской области автомобиль утонул в реке
Автомобиль УАЗ утонул в реке в Нижнетурьинском округе Свердловской области, три человека погибли, сообщает региональный главк МЧС.
РИА Новости 10:28
Общество
Гей-парад в Харькове: националисты пытались прорвать оцепление
15 сентября в Харькове прошёл первый в истории города гей-парад. Националисты, в свою очередь, попытались сорвать мероприятие.
Украина.ру 10:28
Религия
В РПЦ рассказали о зарплатах священников
Представитель РПЦ пояснил, что, помимо зарплаты, священники могут получать плату за совершение так называемых треб — крещения или причастия на дому, освящения машины или квартиры и других частных услуг.
Lenta.ru вчера в 16:53
Происшествия
Двух пассажирок рейса Симферополь-Москва задержали за пьянку на борту
Как отмечается, задержанные распивали алкогольные напитки в самолете рейса Симферополь-Москва.
Газета.Ru 09:55
Армия и оружие
Сам прилетел: как СССР в 1969 году получил секретный беспилотник США
В ноябре 1969 года в Советский Союз из США пришел удивительный рождественский подарок - изящный летательный аппарат, очень похожий на знаменитый стратосферный разведчик SR-71 Blackbird, только маленький - всего три метра в длину.
Российская газета 12 сентября в 04:19