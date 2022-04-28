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Reuters: никто из крупных клиентов «Газпрома» пока не перешел на оплату газа в рублях

Пока только несколько небольших трейдеров начали платить в рублях за поставки газа.
Коммерсантъ
С 1 апреля «Газпром» перешел на новую схему оплаты за газ с недружественными странами.
Коммерсантъ
Покупатели могут платить в евро, однако затем Газпромбанк должен конвертировать валюту в рубли и отправить на счет поставщика.
Коммерсантъ
Крупнейшим покупателем российского голубого топлива в Европе является ФРГ.
Ореанда-Новости

Подробнее о событии

Новости экономики: издание Reuters заявило, что никто из крупных клиентов «Газпрома» пока не перешёл на оплату газа в рублях
Ореанда-Новости08:34
Reuters: около пяти европейских компаний провели платежи за российский газ в рублях
Lenta.ru08:30
Reuters: крупные трейдеры Газпрома пока не перешли на оплату газа рублями
News.ru08:09
Несколько европейских трейдеров начали платить за российский газ в рублях — источники Reuters
Profinance.ru08:28
Reuters: никто из крупных клиентов «Газпрома» пока не перешел на оплату газа в рублях
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