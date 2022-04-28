«С воскресенья 1 мая по дорогам практически всей страны будет осуществляться движение колонн военной техники в связи с военными учениями, которые пройдут в соответствии с программой подготовки Вооружённых сил Польской Республики», — говорится в сообщении.
«По поступающим в Службу внешней разведки России сведениям, Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления плотного военно-политического контроля Польши над "своими историческими владениями" на Украине»,-- приводит слова господина Нарышкина пресс-служба ведомства (цитата по «Интерфаксу»).
Президент США Джо Байден в четверг направит Конгрессу предложения, позволяющие изымать связанную с российскими бизнесменами собственность и использовать полученные средства на оказание Украине поддержки.