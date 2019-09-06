Экономика
РБКReuters оценил потери мировой экономики от торговой войны США и Китая
Неопределенность торговой политики, которая вызвана торговой войной между США и Китаем, к началу следующего года может привести к тому, что мировая экономика потеряет порядка $850 млрд, сообщает Reuters. Агентство основывалось на анализе, проведенном Федеральной резервной системой (ФРС) США.
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Мировые новости на завтрак: Подсчитаны потери от торговой войны США и Китая
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