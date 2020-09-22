У людей, которые перенесли инфекцию денге, может сформироваться иммунитет к COVID-19, сообщает Reuters. Об этом говорится в еще не опубликованном исследовании, которое провел профессор Университета Дьюка (США) Мигель Николелис.

С чего всё началось Исследование профессора университета Дьюка Мигеля Николелиса в Бразилии показало, что лихорадка Денге, возможно, влияет на развитие у человека определенного уровня иммунитета к коронавирусу, сообщил Reuters. Ведомости 02:00