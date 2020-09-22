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Коммерсантъ
Коммерсантъ 

Reuters: перенесшие инфекцию денге могут иметь иммунитет к COVID-19

У людей, которые перенесли инфекцию денге, может сформироваться иммунитет к COVID-19, сообщает Reuters. Об этом говорится в еще не опубликованном исследовании, которое провел профессор Университета Дьюка (США) Мигель Николелис.В источнике
С чего всё началось
Исследование профессора университета Дьюка Мигеля Николелиса в Бразилии показало, что лихорадка Денге, возможно, влияет на развитие у человека определенного уровня иммунитета к коронавирусу, сообщил
 Reuters.
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