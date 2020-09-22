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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Reuters: перенесшие инфекцию денге могут иметь иммунитет к COVID-19

У людей, которые перенесли инфекцию денге, может сформироваться иммунитет к COVID-19, сообщает Reuters. Об этом говорится в еще не опубликованном исследовании, которое провел профессор Университета Дьюка (США) Мигель Николелис.В источнике
С чего всё началось
Исследование профессора университета Дьюка Мигеля Николелиса в Бразилии показало, что лихорадка Денге, возможно, влияет на развитие у человека определенного уровня иммунитета к коронавирусу, сообщил
 Reuters.
Ведомости02:00
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РИА Новости

Вирусолог оценил данные о болезни, дающей иммунитет к коронавирусу

РИА Новости07:51
Lenta.ru

Появилась версия об антителах к коронавирусу у перенесших другую болезнь

Lenta.ru00:41
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Reuters узнал об иммунитете к коронавирусу у болевших лихорадкой Денге

Ведомости02:00
URA.Ru

Иммунитет к коронавирусу может дать другая опасная болезнь

URA.Ru01:16
ТАСС Наука

Ученый заявил, что вакцина от лихорадки денге не защищает от коронавируса

ТАСС Наука 05:28
Фонтанка.Ру

Переболевшие лихорадкой денге могут получить иммунитет к коронавирусу

Фонтанка.Ру00:38
РБК

Reuters узнал об иммунитете к COVID-19 у переболевших лихорадкой денге

РБК23:47

Госдума меняет наказание за призывы к отчуждению территорий России

Москва, 22 сентября 2020, 13:17 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла поправки, призванные уточнить наказание за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности, передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября.
REGNUM06:17
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В Иркутске после землетрясения ввели режим повышенной готовности

Обновлено в 06:30 Городские власти Иркутска объявили режим повышенной готовности после подземных толчков в ночь на вторник (вечером в понедельник по Москве), сообщает ТАСС со ссылкой на горадминистрацию.
BFM.ruвчера в 16:38
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В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации

В Красноярском крае пресечена незаконная деятельность религиозной организации «Церковь последнего завета», руководители которой применяли психологическое насилие в отношении своих последователей.
RT на русском04:38
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Частная компания проиграла конкурс на создание ракеты для «Роскосмоса»

Частная российская компания "КосмоКурс" проиграла в конкурсе на разработку метановой ракеты для "Роскосмоса", хотя предложила цену контракта в два раза ниже, чем у конкурентов, говорится в протоколе, опубликованном на госзакупках.
РИА Новости08:14
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Компания Kia показала рестайлинговый кросс Sportage

На корейском рынке обновлённый Sportage предложат с тремя моторами: 152-сильным бензиновым атмосферным мотором на 2,0 литра, 136-сильным дизельным двигателем Smartstream на 1,6 литра и более производительным 186-сильным дизелем на 2,0 литра.
CarsWeek.ru06:45
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Открылись предзаказы Xbox Series X и Xbox Series S в России

Стоимость консолей – 45 690 рублей за Xbox Series X и 26 990 рублей за Xbox Series S. Страница предзаказа уже появилась в следующих магазинах: • «М.Видео» – Xbox Series X (45 590 рублей), Xbox Series S (26 990 рублей)• «Эльдорадо» – Xbox Series X (45 590 рублей), Xbox Series S (26 990 рублей)• «DNS» – Xbox Series X (45 599 рублей) и Xbox Series S (26 999 рублей).
Cyber.sports.ru03:14
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