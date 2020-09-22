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У людей, которые перенесли инфекцию денге, может сформироваться иммунитет к COVID-19, сообщает Reuters. Об этом говорится в еще не опубликованном исследовании, которое провел профессор Университета Дьюка (США) Мигель Николелис.