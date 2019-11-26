Политика
РБКГрузинская полиция применила водометы против митингующих в Тбилиси
Грузинская полиция в ночь на вторник начала разгонять оппозиционеров, которые рассчитывали до утра оставаться возле здания парламента в центре Тбилиси. Как сообщает агентство Reuters, для этого сотрудники правоохранительных органов применили водометы.
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«Грузинская мечта» предупредила протестующих о необходимости соблюдать закон
Вестник Кавказавчера в 13:57
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Ходатайство главного следственного управления (ГСУ) СКР по Москве о заключении Ирины Голосной под стражу на два месяца планировалось рассмотреть в минувшую пятницу, однако суд отложил процесс на трое суток, продлив подследственной на это время срок задержания.
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Эра Tesla закончится: Немецкий телеканал на полном серьёзе рассказал, чем русские подвинут Илона Маска
Немецкий телеканал N-TV рассказал своим зрителям, что на заводе в Тольятти готовится к запуску серийное производство электромобиля, который уже через пару лет выйдет и на мировой рынок: симпатичную и неприхотливую трёхдверную машинку с электродвигателем можно будет купить примерно за 6400 евро.
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Россия рассчитывает передать Турции второй полк С-400 по опциону, технические вопросы уже решены.
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После обысков в нескольких организациях, входящих в состав группы компаний «Торэкс» в Хабаровском крае, выемки документации и задержания одного из учредителей компании началась череда событий, которая в ближайшее время может привести к остановке работы «Амурстали».
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Ожирение назвали причиной воспалений в головном мозге
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Продажи новостроек в России за три квартала выросли на 16%
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WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады
1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
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Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»
Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.