Политика

РБКРБКГрузинская полиция применила водометы против митингующих в Тбилиси

Грузинская полиция в ночь на вторник начала разгонять оппозиционеров, которые рассчитывали до утра оставаться возле здания парламента в центре Тбилиси. Как сообщает агентство Reuters, для этого сотрудники правоохранительных органов применили водометы.
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