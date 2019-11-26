Грузинская полиция в ночь на вторник начала разгонять оппозиционеров, которые рассчитывали до утра оставаться возле здания парламента в центре Тбилиси. Как сообщает агентство Reuters, для этого сотрудники правоохранительных органов применили водометы.

Грузинская полиция применила водометы против митингующих в Тбилиси

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