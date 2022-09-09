"Были большие дебаты об ограничении цен на газ, и Еврокомиссия должна выступить с предложением, которое поможет снизить цены на весь газ, но в то же время не поставит под удар поставки газа в Европу", - прокомментировал заседание один из дипломатов.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее предложила ввести потолок цен на трубопроводный газ из России для того, чтобы снизить уровень инфляции в регионе и защитить местные предприятия от банкротства.
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи из московского парка "Зарядье" открыл колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ - самое большое колесо обозрения в Европе и одно из самых высоких в мире.
ВВС России и Китая могут обеспечить свои машины типа МиГ-31, Су-57 и J-20 ракетами "воздух-воздух" для нанесения ударов по американским самолётам дальней разведывательной авиации, самолетам-заправщикам и тактической системы воздушной разведки и наблюдения, считают эксперты издания.