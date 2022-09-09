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Reuters: предложение ограничить цену на газ из России не получило широкой поддержки в ЕС

Предложение ограничить цену на российский газ не получило широкой поддержки на встрече министров энергетики стран ЕС.
ТАСС
"Были большие дебаты об ограничении цен на газ, и Еврокомиссия должна выступить с предложением, которое поможет снизить цены на весь газ, но в то же время не поставит под удар поставки газа в Европу", - прокомментировал заседание один из дипломатов.
ТАСС
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил уверенность, что введение потолка цен приведет к прекращению поставок из РФ.
Газета.Ru
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее предложила ввести потолок цен на трубопроводный газ из России для того, чтобы снизить уровень инфляции в регионе и защитить местные предприятия от банкротства.
ПолитРоссия

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