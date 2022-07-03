В сообщении агентства Рейтер, опубликованном в воскресенье, указано, что Энтони Альбанезе «заявил, что Австралия применит санкции и запреты на поездки в отношении еще 16 российских министров», а также «запретит импорт российского золота».
Власти Калининградской области подготовили и передали в правительство России и Администрацию президента РФ варианты возможных ответных мер на запрет сухопутного транзита ряда грузов через Литву, однако они ожидают, что Евросоюз исключит транзит в область из запретов.
Как заявило Минобороны, в воскресенье глава министерства, генерал армии Сергей Шойгу представил российскому президенту, верховному главнокомандующему Вооруженными силами Владимиру Путину доклад об освобождении Луганской Народной Республики.
Официальный представитель Белого Дома Карин Жан-Пьер упрекнула основателя компании Amazon миллиардера Джеффа Безоса в поддержке стремления нефтяных и газовых компаний "извлечь рекордные прибыли за счет американского народа".
Отказ Евросоюза принять изменения в польском законодательстве, призванные снять противоречия между ЕС и Польшей по вопросу судебной системы, стал неожиданным и "тяжелым" ударом для Варшавы, пишет немецкая газета Die Welt.