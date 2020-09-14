Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило о деталях оказания медицинской помощи оппозиционеру Алексею Навальному в аэропорту Омска. Они опровергают официальную версию, озвученную ранее. Кроме того, решение о выпуске политика на лечение за границу принимали непосредственно в Кремле.

С чего всё началось Указание отпустить политика Алексея Навального самолетом в Германию из России поступило непосредственно из Кремля, без объяснения причин, сообщил Reuters источник в Омской больнице скорой медицинской помощи №1. Несколько источников в медицинских кругах также заявили, что врачи скорой помощи, которые лечили господина Навального, не обнаружили повышения уровня сахара в его крови при первоначальных тестах и не увидели признаков нарушения обмена веществ. Коммерсантъ вчера в 11:17