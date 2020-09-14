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Reuters: решение выпустить Навального в Берлин приняли в Кремле

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило о деталях оказания медицинской помощи оппозиционеру Алексею Навальному в аэропорту Омска. Они опровергают официальную версию, озвученную ранее. Кроме того, решение о выпуске политика на лечение за границу принимали непосредственно в Кремле.В источнике
С чего всё началось
Указание отпустить политика Алексея Навального самолетом в Германию из России поступило непосредственно из Кремля, без объяснения причин, сообщил Reuters
 источник в Омской больнице скорой медицинской помощи №1. Несколько источников в медицинских кругах также заявили, что врачи скорой помощи, которые лечили господина Навального, не обнаружили повышения уровня сахара в его крови при первоначальных тестах и не увидели признаков нарушения обмена веществ.
Коммерсантъвчера в 11:17
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Эхо Москвы

Reuters: Разрешение вывезти Алексея Навального из Омска в Берлин давали в Кремле

Эхо Москвывчера в 15:32
URA.Ru

Reuters: решение об отправке Навального в Берлин приняли в Москве

URA.Ruвчера в 10:37
Коммерсантъ

Reuters: Навального отпустили на лечение в Германию после звонка из Кремля

Коммерсантъвчера в 11:17
Газета.Ru

Reuters: Навальный находился в ступоре во время оказания ему первой помощи

Газета.Ruвчера в 11:55
РБК

Врачи сообщили Reuters о ступоре и признаках отравления у Навального

РБКвчера в 10:33
Новая газета

Reuters: российские врачи «скорой» не обнаружили признаков нарушения обмена веществ и повышения уровня сахара в крови Навального

Новая газетавчера в 10:26
Lenta.ru

Стало известно о ступоре Навального в момент госпитализации

Lenta.ruвчера в 10:10

Власти Чехии заявили о второй волне эпидемии коронавируса

Чехию захлестывает вторая волна эпидемии коронавируса нового типа, и доступных мощностей больниц может не хватить для госпитализации зараженных с тяжелыми признаками вызываемого им заболевания.
Власти Чехии заявили о второй волне эпидемии коронавируса
ТАСС13 сентября в 09:41
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Умар Кремлев купил долю в промышленной группе на Урале

Умар Кремлев купил долю в промышленной группе на Урале Глава Федерации бокса России Умар Кремлев приобрел долю в компании, связанной с промышленной группой "Уралвтормет", аффилированной с бывшими топ-менеджерами УГМК.
Коммерсантъ18:19

Макрон заявил Путину о необходимости урегулирования в Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о необходимости поддержать политическое урегулирование ситуации в Белоруссии, сообщает Елисейский дворец.
РИА Новостивчера в 08:24
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AMD показала новую видеокарту AMD Radeon RX 6000

Производитель отметил, что будущие видеокарты, созданные на базе архитектуры RDNA2, будут иметь "совершенно новый" дизайн системы охлаждения. https: / / twitter.com / Radeon / status / 1305612438675562496 Ожидается, что AMD официально представит новую линейку графических процессоров 28 октября 2020 года.
REGNUM23:06
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Forbes рассказал о готовности ПВО Грузии «пустить кровь» российским ВВС

Грузия заключила соглашение с израильской фирмой "Рафаэль" на модернизацию своих систем ПВО и переподготовке их расчетов, что свидетельствует о попытках Тбилиси восстановить свою систему обороны, пишет в Forbes военный эксперт Дэвид Экс.
РИА Новости22:58
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Беларусь намерена принять участие в проекте России и ЕКА «ЭкзоМарс»

РФ и Европейское космическое агентство собираются исследовать красную планету, в том числе ответить на вопрос, есть ли жизнь на Марсе Беларусь ведет переговоры с «Роскосмосом» об участии в проекте «ЭкзоМарс».
Союзное Вечевчера в 05:24
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Песков призвал не сравнивать кредит Белоруссии и Украине

Кредит Белоруссии в $1,5 млрд, о выделении которого ранее объявил президент России Владимир Путин, не стоит сравнивать с займом в $3 млрд Украине при Викторе Януковиче, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ведомостивчера в 14:07
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