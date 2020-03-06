Энергетика

Говорит МоскваГоворит МоскваСделка об ограничении добычи нефти между Россией и ОПЕК развалилась

Министры государств ОПЕК+ продолжат сотрудничество, они намечают дальнейшие встречи, однако точные даты не называются. Ранее сообщалось, что цена нефти марки Brent обвалилась до $45,5 за баррель и оказалась минимальной с июля 2017 года.
Читать в источнике
Комментировать
Александр Новак
Мы подписали только что документ совместный, что будем продолжать работать, взаимодействовать в рамках Хартии. Что касается сокращений — наверное, с учетом сегодняшнего принятого решения, с 1 апреля этого года у нас нет, ни у кого из стран, входящих в ОПЕК и не-ОПЕК, обязательств по сокращению.
— Александр Новак, российский политикOilCapital.ru 12:37

Подробнее о событии

Мировые цены на нефть обвалились после срыва сделки ОПЕК+

РИА Новости21:08

Любовь живет три года. Переговоры ОПЕК и России провалились

ТАСС14:53

Переговоры о будущем сделки ОПЕК провалились

Lenta.ru10:34

«Выйти из сделки было большой ошибкой». Аналитики о развале соглашения ОПЕК+

Ведомости13:28

«Сделка мертва»: Россия отказалась от крупнейшего снижения добычи нефти с 2008 года

Forbes10:57

Сделка России и ОПЕК об ограничении добычи нефти развалилась

РБК11:44

Стало известно о провале переговоров ОПЕК+ по снижению добычи нефти

Взгляд.ру10:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 21:39, Ашберн

Комментарии

Экономика

При отмене Олимпиады в Токио ВВП Японии потеряет более $74 млрд

Японская экономика потеряет около 7,8 трлн иен ($74,2 млрд), если летние Олимпийские Игры 2020 года в Токио из-за коронавируса будут отменены.
REGNUM 20:43
Энергетика

Подсчитаны потери России от разрыва сделки с ОПЕК

Федун пояснил, что такие потери складываются из ожидаемого падения цен на нефть с уровня от 60 долларов за баррель (при сохранении сделки с ОПЕК) до примерно 40 долларов за баррель при объеме российского экспорта в 5 миллионов баррелей в день.
Lenta.ru 15:32
Футбол

Роналдиньо арестован в Парагвае

Ранее NEWS.ru писал о том, что чемпион мира по футболу, обладатель «Золотого мяча» Роналдиньо игнорирует налоги на недвижимость.
News.ru вчера в 07:21
Происшествия

СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту

РИА Новости вчера в 03:37
Общество

Минюст США намерен посадить Тинькова на 6 лет

Хотя Тиньков, предположительно, владел акциями TCS более чем на $1 миллиард, но подал в США налоговую декларацию за 2013 год, в которой указал доход менее $206 тысяч, и стоимость своих активов в размере $300 тысяч на момент выхода из гражданства США.
Вести.Ru 02:48
Политика

Русский признали в ДНР единственным государственным языком

Народный совет Донецкой народной республики (ДНР) внес изменения в статью 10 конституции ДНР в части определения русского языка как единственного, имеющего статус государственного.
ТАСС 07:37
Общество

Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне

Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась с неодобрением поклонников королевской семьи во время своего прибытия на ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards, которая прошла 5 марта в Лондоне.
Известия 15:51
Общество

Сын Высоцкого обратился к юристам из-за фото отца в рекламе ФБР

Актер и режиссер Никита Высоцкий обратился к юристам из-за использования в рекламе ФБР США фотографии его отца, советского артиста Владимира Высоцкого.
Lenta.ru 19:59
Армия и оружие

Ил-76 отработал бомбометание и стрельбу по земле в Твери

На YouTube-канале Министерства обороны появилось видео практического бомбометания и стрельбы из пушек, которое было выполнено экипажами военно-транспортных самолетов Ил-76 МД.
Военное дело 06:42
Политика

Джабаров оценил высказывание Зеленского по Донбассу

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев выйдет из нормандского формата переговоров по Донбассу через год, если за это время ситуация не изменится.
RT на русском 14:23
Наука

Сейсмологи помогли получить детальные изображения человеческого мозга

Технология сейсмической визуализации помогла в получении детального изображения человеческого мозга, это пример синергии различных областей науки.
МедиаПоток 10:12
Здоровье

В Армении подписан закон, ограничивающий употребление и продажу снюсов

Был подписан принятый парламентом Армении закон «О снижении и предупреждении вреда, наносимого здоровью в результате употребления табачных изделий и их заменителей», а также смежные законодательные акты.
REGNUM 15:03
Хоккей

Овечкин вышел на первое место в списке снайперов НХЛ

Форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на первое место в списке снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Газета.Ru 00:03
Политика

Девушка из Иваново предложила Владимиру Путину взять ее замуж

Жительница Иваново предложила Владимиру Путину взять ее замуж.
Ридус 08:40
Общество

Судья Хахалева пожаловалась Путину на травлю

Кавказский узел 04:34
Гаджеты

Samsung Galaxy S20 Ultra и iPhone 11 Pro Max сравнили в дроптесте

NewInform 16:11
Политика

Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
РИА Новости 05:03
Общество

Минфин предложил конфисковать незаконно выведенную валюту из РФ

Из текста документа следует, что конфискация иностранной валюты будет осуществляться при невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов, согласно статьям 193 и 193.1 УК РФ.
Народные новости 01:38
Политика

Штаб Трампа подал в суд на CNN за клевету о связях с Россией

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа подал в суд на телекомпанию CNN за публикацию «ложных и клеветнических» сообщений о том, что Трамп добивался помощи России в выборах 2020 года, передает телеканал Fox News со ссылкой на исковое заявление.
РБК 18:22
Политика

Путин оценил возможность возглавить Госсовет

Президент России Владимир Путин негативно оценил возможность возглавить Госсовет, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:17
Общество

Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году

Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
РБК вчера в 07:51
Общество

В ВОЗ призвали не надеяться на исчезновение коронавируса к лету

Если коронавирус исчезнет летом, то это станет подарком судьбы, но рассчитывать на этот сценарий не стоит, такую точку зрения выразил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
РИА Новости 19:48
Общество

Жена Ефремова прокомментировала недопуск мужа на борт самолета

Жена заслуженного артиста России Михаила Ефремова Софья Кругликова в пятницу, 6 марта, объяснила журналистам, почему актера не допустили на рейс в Ригу.
Известия 14:49
Экономика

Эксперт оценил перспективы укрепления курса рубля

Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган прокомментировал перспективы укрепления курса рубля.
RT на русском 02:31
Футбол

Бывший футболист «Динамо» возглавил «Брагу»

Куштодиу заменил на посту главного тренера "Браги" Рубена Аморима, который перебрался на работу в "Спортинг".
Вести.Ru 05:06
Происшествия

В Новосибирской области арестован глава стратегического предприятия

В Новосибирской области арестован директор стратегического предприятия «Анозит» Игорь Куканов.
BFM.ru 04:47
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Иркутской области

Интерфакс 21:30
Единоборства

Хабиб пнул чемпионский пояс Фергюсона

Газета.Ru 21:06
Экономика

В России намерены усилить госрегулирование тарифов на электроэнергию

В России в первой половине 2021 года может появиться единая государственная политика формирования тарифов на электроэнергию.
RT на русском вчера в 01:24
Общество

В России зарегистрировано шесть новых случаев коронавируса

В России за сутки зарегистрировано шесть новых заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Интерфакс 08:01
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное