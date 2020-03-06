Энергетика
RuNews24.ruReuters: сделка России и ОПЕК о сокращении добычи нефти развалилась
Как сообщает Bloomberg, в коммюнике по итогам заседания ОПЕК+ не говорится о сокращении добычи нефти. В тексте упоминается о готовящихся встречах министров стран-участниц организации, однако точные даты пока что не называются.
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Мы подписали только что документ совместный, что будем продолжать работать, взаимодействовать в рамках Хартии. Что касается сокращений — наверное, с учетом сегодняшнего принятого решения, с 1 апреля этого года у нас нет, ни у кого из стран, входящих в ОПЕК и не-ОПЕК, обязательств по сокращению.
— Александр Новак, российский политикOilCapital.ru 12:37
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