Энергетика

RuNews24.ruRuNews24.ruReuters: сделка России и ОПЕК о сокращении добычи нефти развалилась

Как сообщает Bloomberg, в коммюнике по итогам заседания ОПЕК+ не говорится о сокращении добычи нефти. В тексте упоминается о готовящихся встречах министров стран-участниц организации, однако точные даты пока что не называются.
Читать в источнике
Комментировать
Александр Новак
Мы подписали только что документ совместный, что будем продолжать работать, взаимодействовать в рамках Хартии. Что касается сокращений — наверное, с учетом сегодняшнего принятого решения, с 1 апреля этого года у нас нет, ни у кого из стран, входящих в ОПЕК и не-ОПЕК, обязательств по сокращению.
— Александр Новак, российский политикOilCapital.ru 12:37

Подробнее о событии

Мировые цены на нефть обвалились после срыва сделки ОПЕК+

РИА Новости21:08

Новак: с 1 апреля снимаются обязательства по сокращению нефтедобычи

Коммерсантъ11:50

Почему участники сделки ОПЕК+ не смогли договориться о снижении добычи нефти

RT на русском14:22

Заседание ОПЕК+ закончилось безрезультатно

Интерфакс11:52

Страны ОПЕК+ не смогли договориться о сокращении добычи нефти

REGNUM15:19

Новак заявил о зависимости увеличения нефтедобычи от планов компаний

РБК12:11

Новак: Россия и ОПЕК будут продолжать сотрудничество в рамках хартии

ТАСС11:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 21:28, Ашберн

Комментарии

Общество

«Евровидение-2020» оказалось под угрозой отмены из-за коронавируса

Главный песенный конкурс Европы в этом году может не состояться. Мероприятие под угрозой срыва, а виной всему коронавирус.
Online47.ru 08:09
Общество

Водонаева провела лингвистическую экспертизу своего поста в Instagram

Политика Сегодня 10:56
Энергетика

Подсчитаны потери России от разрыва сделки с ОПЕК

Федун пояснил, что такие потери складываются из ожидаемого падения цен на нефть с уровня от 60 долларов за баррель (при сохранении сделки с ОПЕК) до примерно 40 долларов за баррель при объеме российского экспорта в 5 миллионов баррелей в день.
Lenta.ru 15:32
Авто

Названа дата, когда водителей начнут штрафовать за техосмотр

В разгар лета автовладельцы начнут получать "письма счастья" с камер фото- и видеофиксации за отсутствие диагностических карт.
Авторамблер 09:22
Шоу-бизнес

Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа

Мария Ивлева в недавнем интервью журналистам заявила, что подала на развод из-за предательства мужа и намерена составлять иск на выплату алиментов.
Дни24 04 марта в 05:03
Общество

Жена Ефремова прокомментировала недопуск мужа на борт самолета

Жена заслуженного артиста России Михаила Ефремова Софья Кругликова в пятницу, 6 марта, объяснила журналистам, почему актера не допустили на рейс в Ригу.
Известия 14:49
Политика

Джабаров оценил высказывание Зеленского по Донбассу

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев выйдет из нормандского формата переговоров по Донбассу через год, если за это время ситуация не изменится.
RT на русском 14:23
Происшествия

Трех членов саудовской королевской семьи арестовали

В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Lenta.ru 17:24
Происшествия

На телах умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы уколов

На телах шахматистов из Украины Станислава Богдановича и Александры Вернигоры, которых обнаружили мертвыми в Москве, присутствуют следы от инъекций.
Известия 03:52
Политика

В Гайане заявили о депортации трех россиян за «вмешательство» в выборы

Министр общественной безопасности южноамериканской Гайаны Хемраж Рамжаттан заявил о депортации из страны трех людей "российского происхождения" якобы из-за их "вмешательства" в выборы в стране, пишет газета Guyana Chronicle.
РИА Новости 12:08
Здоровье

Китайские ученые обнаружили изменения симптомов коронавируса

Китайские ученые заметили изменения в клинических симптомах заражения в начале вспышки нового коронавируса и сейчас.
Известия 17:00
Футбол

Евгений Ловчев: «Спартак» тренируется по принципу советской подготовки

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал подготовку команды Тедеско к финальным этапам Премьер-Лиги.
Спорт день за днем 12:34
Общество

В ВОЗ призвали не надеяться на исчезновение коронавируса к лету

Если коронавирус исчезнет летом, то это станет подарком судьбы, но рассчитывать на этот сценарий не стоит, такую точку зрения выразил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
РИА Новости 19:48
Игры

Вышел релизный трейлер Black Mesa — ремейк первой Half-Life

Вышел релизный официальный трейлер — ремейк первой Half-Life с улучшенной графикой, который делали 14 лет.
КМВ Новости 13:24
Футбол

«Манчестер Юнайтед» вышел в четвертьфинал Кубка Англии

В четвертьфинале "Манчестер Юнайтед" сразится с "Норвичем", который обыграл "Тоттенхэм".
Газета.Ru вчера в 16:50
Единоборства

Хабиб пнул чемпионский пояс Фергюсона

Газета.Ru 21:06
Экономика

Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году

Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
Известия вчера в 12:00
Музыка

Возможная песня Little Big для Евровидения обнаружена в Сети

ФАН 20:27
Общество

Турист из Китая пожаловался на неулыбчивость россиян

Лю Сяошунь отметил, что захотел узнать самую большую страну в мире, являющуюся другом Китая, поближе.
Известия 20:17
Единоборства

Боец Расул Мирзаев проиграл второй бой подряд нокаутом

Бой завершился в первом раунде победой казахстанского спортсмена нокаутом. Для 33-летнего Мирзаева поражение стало вторым подряд.
РБК 13:28
Происшествия

Девушку насмерть сбили на «зебре» в Чите

В ночь на 7 марта на пешеходном переходе перекрестка улиц Ленина и Журавлева в Чите насмерть сбили девушку.
Московский Комсомолец Чита 20:41
Политика

Памфилова сравнила поправки в Конституцию с комплексным обедом

Глава ЦИК России Элла Памфилова на примере комплексного обеда объяснила принципы голосования по поправкам в Конституцию.
Газета.Ru вчера в 07:30
Общество

СМИ сообщают, что дочь губернатора Воробьева приобрела виллу в Италии

Оka.fm 04:00
Энергетика

Снижение мировых цен на нефть ускорилось до 6%

Нефть марки Brent опустилась до $47,76, а WTI — до $43,92 за баррель. Такие цены фиксируются впервые с июня 2017 года.
News.ru 05:54
Экономика

Forbes сообщил об уменьшении состояния Тинькова на $400 млн за день

Состояние российского бизнесмена Олега Тинькова за последние сутки уменьшилось на $400 млн.
РБК 15:35
Политика

Русский признали в ДНР единственным государственным языком

Народный совет Донецкой народной республики (ДНР) внес изменения в статью 10 конституции ДНР в части определения русского языка как единственного, имеющего статус государственного.
ТАСС 07:37
Армия и оружие

Средства ПВО российской базы Хмеймим сбили два беспилотника

Газета.Ru 13:40
Спорт

Бородавко: борьба Большунова с Клебо в Кубке мира будет идти до конца

Борьба российского лыжника Александра Большунова с норвежцем Йоханнесом Клебо за победу в общем зачете Кубка мира будет идти до самого конца, заявил в интервью РИА Новости тренер национальной команды Юрий Бородавко.
РИА Новости 07:57
Происшествия

Тумсо Абдурахманов опознал нападавшего по фото в Facebook

Блогер Тумсо Абдурахманов, проживающий в Европе и известный критикой в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова, опознал напавшего на него человека по фотографии в социальной сети Facebook.
Lenta.ru 03 марта в 21:19
Финансы

Центробанк повысил курс доллара на выходные до 67,5 рубля

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по курсам ЦБ РФ, повысилась на 1,7038 руб, составив 71,2637 рубля.
Московский Комсомолец 18:51
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное