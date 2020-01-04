По автоколонне членов шиитского ополчения Ирака «Аль-Хашед Аш-Шааби» («Силы народной мобилизации») вблизи лагеря Таджи к северу от Багдада нанесен авиаудар, сообщает Reuters со ссылкой на источник в иракской армии. Погибли шесть человек, трое тяжело ранены.

Reuters: шесть человек погибли от авиаудара к северу от Багдада

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