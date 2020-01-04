Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъReuters: шесть человек погибли от авиаудара к северу от Багдада

По автоколонне членов шиитского ополчения Ирака «Аль-Хашед Аш-Шааби» («Силы народной мобилизации») вблизи лагеря Таджи к северу от Багдада нанесен авиаудар, сообщает Reuters со ссылкой на источник в иракской армии. Погибли шесть человек, трое тяжело ранены.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Снова американские атаки: СМИ сообщают о новых авиаударах в Ираке

Военное обозрение01:26

США нанесен авиаудар к северу от Багдада

Новостной фронт00:58

США нанесли новый авиаудар к северу от Багдада

Эхо Москвывчера в 20:06

США нанесли новый авиаудар к северу от столицы Ирака

RuNews24.ruвчера в 20:49

Ополченцы заявили, что авиаудар севернее Багдада был нацелен на медиков

Коммерсантъвчера в 20:44

Авиаудар нанесен по автоколонне возле столицы Ирака

Газета.Ruвчера в 18:19

Иран готов нанести авиаудар по гражданам США в Ираке

News.ruвчера в 05:24
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 07:27, Ашберн
Общество

МЧС предупредило москвичей о гололеде и сильном ветре до воскресенья

Газета.Ru 05:18
Спорт

Устюгов завоевал серебро в спринте «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов завоевал серебро в спринте классическим стилем в рамках этапа «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.
Lenta.ru 07:17
Гаджеты

Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10

Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
Дни24 вчера в 03:23
Шоу-бизнес

Волочкова пообещала не опускать ног до 60 лет

Балерина назвала ее «недолюбленной злой теткой» и посоветовала не завидовать, а «поднять попу» и отнести ее в спортзал.
Lenta.ru 04:26
Армия и оружие

В ЛНР заявили, что сбили украинский ударный беспилотник

ТАСС 06:37
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо

Всего в перечень попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.
РИА Новости вчера в 04:39
Армия и оружие

Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа об убийстве Сулеймани

Президент США Дональд Трамп решил убить иранского генерала Касема Сулеймани после атаки на военную базу США в Ираке в конце декабря, пишет агентство Bloomberg.
РИА Новости 02:35
Авто

Tesla установила новый рекорд продаж электромобилей

Автоновости дня 05:36
Политика

Новый министр экономики Белоруссии хочет найти альтернативные источники сырья

Белорусский министр экономики Александр Червяков полагает, что Минску нужно искать альтернативные источники поставки сырья.
Вести.Ru 06:11
Армия и оружие

НАТО приостановил работу миссии в Ираке

Североатлантический альянс приостановил работу своей миссии в Ираке по подготовке кадров для местной армии после авиаударов США и убийства генерала КСИР Касема Сулеймани, сообщает Reuters.
ТК Звезда 06:52
Происшествия

Число жертв наводнения в Индонезии увеличилось до 26

Уточняется, что погибшим было от пяти до 60 лет. По имеющимся данным, из зоны наводнений в укрытия эвакуированы более 31 тыс. человек.
RT на русском 02 января в 08:42
Энергетика

Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз

В первые два дня 2020 года транзит российского газа через Украину снизился более чем в пять раз, следует из данных компании «Оператор ГТС Украины».
Коммерсантъ 00:21
Хоккей

Илья Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" принял решение подписать российского нападающего Илью Ковальчука.
Газета.Ru вчера в 12:50
Общество

Структура Фридмана заявила о правах требования долга с Елены Батуриной

Сам Виктор Батурин заявил Forbes, что за Sarrio стоит «точно не A1», а его давний оппонент, с которым он знаком более десяти лет.
РБК 05:36
Политика

NYT уличила Помпео в преувеличении реакции иракцев на гибель Сулеймани

Госсекретарь США Майкл Помпео преувеличил реальное положение дел, написав в Twitter, будто иракцы радуются ликвидации командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани.
ТАСС 01:51
Политика

Медведев и премьер Белоруссии обсудили сотрудничество в энергетике

«Главы правительств обменялись поздравлениями с Новым годом и наступающим Рождеством, а также обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего взаимодействия, включая сотрудничество в области энергетики», — говорится в сообщении.
RT на русском 06:42
Политика

Путин затронет тему бедности в послании Федеральному собранию

Российский лидер Владимир Путин намерен затронуть тему преодоления бедности россиян в своём послании Федеральному собранию 15 января.
RT на русском 06:28
Происшествия

В Одессе женщина скалкой убила бывшего супруга в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь жительница Одессы скалкой убила своего бывшего мужа в разгар ссоры.
Газета.Ru 01:54
Кино

Фильм «Холоп» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Фильм "Холоп" режиссера Клима Шипенко заработал в российском прокате с момента выхода на широкие экраны 26 декабря более 1 млрд рублей.
Газета.Ru 02:15
Шоу-бизнес

Пригожин ответил на критику «Голубых огоньков»

РИА Новости 01:00
Происшествия

В Омске проведут собрание в память о погибшем Дмитрии Федорове

Напомним, Следственный комитет проводит расследование по факту гибели Дмитрия Федорова.
Город55.ру 02 января в 05:48
Армия и оружие

СМИ сообщили о поломке большого десантного корабля ВМФ России в Сирии

Российский большой десантный корабль (БДК) «Орск» получил повреждения у берегов Сирии и возвращается на буксире, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель» и сайт Avia.pro.
Коммерсантъ 05:54
Общество

Сыну Кейт Миддлтон разрешили снять шорты по особому случаю — фото

Джордж позирует на фото в модных брюках в крупную клетку и белой рубашке.
7Дней.ру 05:00
Политика

В США обрушился сайт призывной службы

Сайт призывной службы США (Selective Service System, SSS) рухнул из-за распространяющейся «дезинформации», говорится в сообщении ведомства в Twitter.
RT на русском 06:03
Здоровье

Рассекречен список ингредиентов, из-за которых идёт набор веса

Список составных частей продуктов, из-за которых происходит неконтролируемый набор веса, обнародован в сети, сообщает DEITA.
Deita.ru 04:22
Общество

На Южно-Украинской АЭС произошло автоматическое отключение энергоблока

RT на русском 03:42
Шоу-бизнес

Константин Эрнст вышел в свет с женой и двумя дочками

Примечательно, что на ледовое шоу Навки супругов Эрнст сопровождали их две маленькие дочери, старшая Эрика, а также младшая на год Кира.
Bimru.ru 04:16
Общество

Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах.
Эхо Москвы 02 января в 03:31
Политика

Гозман поблагодарил американцев за убийство Сулеймани

Прозападный российский политик Леонид Гозман поблагодарил США за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.
Взгляд.ру вчера в 17:55
Происшествия

В Екатеринбурге енот покусал восьмилетнего ребенка

РИА Новости 04:06
ещё по теме
Багдад
Столица Ирака
Столица Ирака, административный центр мухафазы Багдад. С населением более 9 млн человек, город является одним из самых больших городов Ближнего Востока. Багдад - политический, экономический и культурный центр Ирака.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное