Энергетика

Экономика сегодняЭкономика сегодняReuters сообщает о рекордном сокращении числа буровых установок в США

Количество буровых установок для добычи нефти и газа в США может на этой неделе сократиться до минимального значения за последние 80 лет. Об этом сообщает американское агентство Reuters.
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