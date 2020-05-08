Энергетика
Экономика сегодняReuters сообщает о рекордном сокращении числа буровых установок в США
Количество буровых установок для добычи нефти и газа в США может на этой неделе сократиться до минимального значения за последние 80 лет. Об этом сообщает американское агентство Reuters.
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Новый гусеничный БТР для Крайнего Севера создают в России
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Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
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Фульгурит: когда молния ударяет в песок
Found in Newport AR by Garver Elec Engineer # arwx pic.twitter.com / AZKhs1Asio — Dan Skoff (@ weatherdan) February 17, 2014 По словам экспернтов, мир полнится фульгуритами.
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Мордашов предложил главам четырех регионов ввести карантин
Глава совета директоров «Северстали», миллиардер Алексей Мордашов предложил губернаторам четырех регионов, где есть предприятия компании, ввести ограничительные меры.
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Известный общественный деятель, учредитель фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер госпитализирована с коронавирусом.
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В Китае заявили о бессмысленности покупки украинского «Мотор Сич»
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Из-за погодных условий воздушный парад пришлось перенести. Ориентировочно мероприятие состоится в 13:00, если туман рассеется, пишет KP.RU.
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Яна Рудковская сообщила, что телеведущий Андрей Малахов лично извинился перед ней за информацию о ее сыне Александре, которую опубликовало одно из сетевых изданий.
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Причину переноса мероприятия «МК в Чите» в пресс-службах Минкультуры и правительства края узнать не удалось.
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В КХЛ приняли решение не определять чемпиона, а также обладателя Кубка Гагарина.
Vprognoze.ru вчера в 10:48
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Корабли НАТО ушли из Баренцева моря
Группа кораблей НАТО ушла из Баренцева моря, сообщает пресс-служба Шестого флота США.
Коммерсантъ 21:13
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«Уральские авиалинии» сообщили о проблемах с кредитованием
"Существуют определенные проблемы с дальнейшим кредитованием нашей производственной деятельности", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.
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Растущее количество новых случаев заболевания COVID-19, выявляемых в России ежедневно, связано с увеличением объемов тестирования, заявил на брифинге в Женеве директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
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Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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МИД ответил на решение КС Молдавии по кредитному соглашению с Россией
Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что решение конституционного суда Молдавии о признании кредитного соглашения с Россией неконституционным вызывает сожаление.
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Президент России Владимир Путин напомнил о сговоре правительства Польши с фюрером Германского рейха Адольфом Гитлером в 1938 году, закончившемся разделом Чехословакии.
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АвтоВАЗ запатентовал названия для трех новых моделей
«АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых коммерческих наименования – Tensa, Forta и Kayna.
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В Думу внесен законопроект о продлении и расторжении договоров аренды
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Илон Маск обещает чипировать людей в течение года
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