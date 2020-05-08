Количество буровых установок для добычи нефти и газа в США может на этой неделе сократиться до минимального значения за последние 80 лет. Об этом сообщает американское агентство Reuters.

Reuters сообщает о рекордном сокращении числа буровых установок в США

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