Происшествия

РБКРБКReuters сообщил о десяти погибших при взрыве в Бейруте

В госпитали Бейрута уже доставлено не менее 10 тел погибших при взрыве в порту ливанской столицы, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники в спасательной службе и медицинском ведомстве. Губернатор Бейрута Марван Аббуд сообщил о потере связи с многими пожарными, пытавшими тушить пожар в порту.
Читать в источнике
Комментировать287

Подробнее о событии

При взрыве в Бейруте пострадала сотрудница посольства России

Коммерсантъ13:26

Здание посольства РФ в Бейруте незначительно повреждено взрывом

Интерфакс12:59

Премьер Ливана объявил 5 августа днем общенационального траура после взрыва в Бейруте

ТАСС13:25

В результате взрыва в Бейруте пострадало здание торгпредства России

РИА Новости13:26

Reuters сообщил о десяти погибших при взрыве в Бейруте

РБК13:11

Вертолёты тушат пожар на месте взрыва в Бейруте

RT на русском12:57

Телеканал Al Arabiya называет о сотнях людей пострадавших от взрыва в Бейруте

Ёлдаш12:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 13:38, Ашберн
Происшествия

Губернатор Бейрута заявил о пострадавшей от взрыва половине города

Известия 12:58
Общество

Российскую вакцину от коронавируса протестируют на детях в 2021 году

Тестирования на детях стартуют в январе или феврале.
Evo-rus.com 11:36
1,1K
Здоровье

Саратовская область готовится ко второму этапу снятия ограничений

Напомним, чтобы перейти ко второму этапу снятия ограничений, необходимо чтобы в Саратовской области установились три показателя: коэффициент распространения коронавируса, количество свободных больничных коек и охват тестирования.
АиФ Саратов 12:31
6
Политика

Захарова назвала спектаклем ситуацию вокруг 33 россиян в Белоруссии

RT на русском 09:45
467
Общество

В Германии и Эстонии заявили о начале второй волны коронавируса

Сузанне Йона, председатель объединения немецких врачей Marburger Bund, заявила, что в ФРГ уже началась вторая волна коронавируса.
РБК 10:52
413
Происшествия

Суд приговорил к колонии напавшего на школьницу в Вольске подростка

Вольский районный суд Саратовской области приговорил к колонии подростка, который в мае прошлого года напал с топором на школьницу в учебном заведении в Вольске Саратовской области.
Газета.Ru 03:45
99
Политика

В Татарию прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу

REGNUM 08:15
23
Происшествия

Десантник признал вину в нападении на росгвардейцев в парке Горького

Десантник, устроивший драку с сотрудниками Росгвардии в парке Горького, раскаялся в содеянном.
Lenta.ru 13:24
4
Футбол

«Ростов» подписал контракт со Смирновым, покинувшим «Химки»

РИА Новости 13:19
Игры

Выход GTA V для Xbox и PlayStation планируется в 2021 году

Представители студии Take-Two заявили, что выход пятой части Grand Theft Auto (GTA V) на PlayStation 5 и Xbox Series X запланирован на вторую половину следующего года.
Live24 07:36
11
Шоу-бизнес

Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой

Телеведущий Александр Гордон тайно развелся со своей четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака.
Газета.Ru 11:23
217
Экономика

Цена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум

Нью-Йорк, США, 4 августа 2020, 18:41 — REGNUM Цена на золото во вторник, 5 августа, достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию.
REGNUM 11:41
14
Общество

Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания

Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru вчера в 11:07
319
Авто

Tesla выпустит более компактный Cybertruck для Европы

Глава американской автомобильной компании Tesla Илон Маск (Elon Musk) заявил, что с высокой степенью вероятности автопроизводитель выпустит для Европы более компактный электрический пикап Cybertruck.
3DNews 12:51
Происшествия

На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов

РБК 12:09
123
Политика

Валерий Соловей: Россия примет участие в подавлении протестов в Белоруссии

«Вероятность начала революции в соседнем государстве достаточно высока, и как только она начнется, Россия примет участие в подавлении протестов в Белоруссии», - заявил политолог Валерий Соловей.
Век вчера в 14:01
1
Общество

В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание

Власти Чечни вернули в республику из Москвы более 100 молодых людей, которые пристрастились к наркотикам и нарушали общественный порядок.
RT на русском 10:29
1,2K
Политика

ЦИК России отказалась посылать наблюдателей на выборы в Белоруссию

ЦИК России приняла решение не направлять своих наблюдателей на президентские выборы в Белоруссию.
Евразия Daily 12:29
3
Армия и оружие

ФРГ модернизирует бронетанковый парк

Эксперты говорят, что это следствие появления в России танка Т-14 «Армата», а также серьезного обновления техники инженерных войск.
Независимая газета 10:44
47
Технологии

Apple ответила на слухи о планах купить TikTok

Американская компания Apple опровергла слухи о планах купить TikTok.
Lenta.ru 13:17
3
Здоровье

Минздрав предупредил о приходе в РФ осенью 4 новых штаммов гриппа

С приходом нового эпидсезона в России появятся четыре новых, ранее не циркулировавших штамма гриппа, предупреждает Минздрав РФ.
Интерфакс 08:49
85
Происшествия

В Крыму семилетняя девочка спасла упавшего в бассейн ребёнка

REGNUM 09:59
99
Политика

Моор представил Путину кандидатуры на пост губернатора ХМАО

В списке пять человек Губернатор Тюменской области Александр Моор внес на рассмотрение президенту РФ Владимиру Путину пять кандидатов на должность губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
Правда УрФО 12:25
Общество

В Крыму проведут эксперимент по вызову дождя при помощи самолета

Известия 12:59
9
Происшествия

Пропавших моряков нашли в Тихом океане по надписи SOS на пляже

Троих моряков спасли с необитаемого острова в Тихом океане благодаря надписи SOS, которую они вывели на песке.
RT на русском 12:34
49
Общество

Ахеджакова обратилась к ушедшему из театра «Современник» Гармашу

Народная артистка России Лия Ахеджакова обратилась к ушедшему из театра "Современник" актеру Сергею Гармашу.
Газета.Ru 11:05
42
Экономика

Часть россиян в августе получит субсидию в размере 15 тысяч рублей

Россиянам напомнили, что до 15 августа текущего года необходимо подать заявку на получение субсидии, минимальный размер которой составит 15 тысяч рублей.
NewInform 04:54
Армия и оружие

Белоруссия проведет учения ПВО и ВВС с посадкой самолета на автотрассе

В Белоруссии с 4 по 7 августа пройдет первый этап учения с военно-воздушными силами, а также войсками противовоздушной обороны.
Московский Комсомолец 08:53
3
Происшествия

В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель

Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости 09:58
414
Происшествия

В Петербурге нашли тело блогера из Таджикистана

Тело молодого гражданина Таджикистана, скончавшегося от удушения, обнаружено в квартире дома на улице Маршала Казакова в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
РИА Новости 09:58
10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Бейрут
Столица Ливана
Столица и крупнейший город Ливана. Расположенный на полуострове, в середине ливанского побережья Средиземного моря, он является крупнейшим и главным морским портом страны. Район Бейрута состоит из столичного города и его пригородов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное