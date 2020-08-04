В госпитали Бейрута уже доставлено не менее 10 тел погибших при взрыве в порту ливанской столицы, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники в спасательной службе и медицинском ведомстве. Губернатор Бейрута Марван Аббуд сообщил о потере связи с многими пожарными, пытавшими тушить пожар в порту.

Reuters сообщил о десяти погибших при взрыве в Бейруте

Здоровье Саратовская область готовится ко второму этапу снятия ограничений Напомним, чтобы перейти ко второму этапу снятия ограничений, необходимо чтобы в Саратовской области установились три показателя: коэффициент распространения коронавируса, количество свободных больничных коек и охват тестирования. 6

Происшествия Суд приговорил к колонии напавшего на школьницу в Вольске подростка Вольский районный суд Саратовской области приговорил к колонии подростка, который в мае прошлого года напал с топором на школьницу в учебном заведении в Вольске Саратовской области. 99

Игры Выход GTA V для Xbox и PlayStation планируется в 2021 году Представители студии Take-Two заявили, что выход пятой части Grand Theft Auto (GTA V) на PlayStation 5 и Xbox Series X запланирован на вторую половину следующего года. 11

Шоу-бизнес Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой Телеведущий Александр Гордон тайно развелся со своей четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака. 217

Общество Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов. 319

Авто Tesla выпустит более компактный Cybertruck для Европы Глава американской автомобильной компании Tesla Илон Маск (Elon Musk) заявил, что с высокой степенью вероятности автопроизводитель выпустит для Европы более компактный электрический пикап Cybertruck.

Политика Валерий Соловей: Россия примет участие в подавлении протестов в Белоруссии «Вероятность начала революции в соседнем государстве достаточно высока, и как только она начнется, Россия примет участие в подавлении протестов в Белоруссии», - заявил политолог Валерий Соловей. 1

Армия и оружие ФРГ модернизирует бронетанковый парк Эксперты говорят, что это следствие появления в России танка Т-14 «Армата», а также серьезного обновления техники инженерных войск. 47

Политика Моор представил Путину кандидатуры на пост губернатора ХМАО В списке пять человек Губернатор Тюменской области Александр Моор внес на рассмотрение президенту РФ Владимиру Путину пять кандидатов на должность губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Экономика Часть россиян в августе получит субсидию в размере 15 тысяч рублей Россиянам напомнили, что до 15 августа текущего года необходимо подать заявку на получение субсидии, минимальный размер которой составит 15 тысяч рублей.

Происшествия В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции. 414