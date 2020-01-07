Российским наемникам, которые воевали за границей, в том числе в Ливии и Сирии, оказывают помощь в клинике в Санкт-Петербурге, принадлежащей страховой компании СОГАЗ, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Reuters сообщил о лечении российских наемников в клинике СОГАЗа

Политика Советник Трампа объяснил причину убийства Сулеймани Советник по национальной безопасности президента США Роберт О'Брайен раскрыл причины убийства иранского генерала Касема Сулеймани, об этом 7 января сообщает Fox News.

Общество Поклонская назвала скандал вокруг фильма «Матильда» ошибкой Задолго до выхода в прокат картина режиссера Алексея Учителя "Матильда" спровоцировала общественный резонанс: представители общественного движения "Царский крест" назвали фильм "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение.

Политика Путин посетил военный командный пункт России в Сирии Из аэропорта Дамаска два президента отправились в командный пункт группировки Вооруженных сил России в Сирии, где заслушали доклады военных о положении дел на сирийской территории.

Общество Раскрыта тайна «Спасителя мира» Леонардо да Винчи Итальянский художник эпохи Ренессанса Леонардо да Винчи в своей работе «Спаситель мира» изобразил в руках Христа не стеклянный шар, а полую сферу.

Авто Spark, Nexia, Cobalt и Gentra станут ретро Как заявил начальник управления стратегического планирования, аналитики и развития Кадыров Рустам, вместо данных моделей будут представлены новые, в частности, Chevrolet Onix.

Здоровье Перечислены признаки отсутствия онкологии у человека Как сообщает ToDay News Ufa, все дело в том, что названные симптомы часто похожи на признаки других болезней.

Футбол «Тоттенхэм» остался без Сиссоко до апреля Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Мусса Сиссоко получил травму в 21-м туре премьер лиги против «Саутгемптона» (0:1). 6 января 30-летний полузащитник перенес операцию на коллатериальных связках правого колена.

Экономика Реализация Rail Baltica отстает от плана на полтора года Совместный аудит фактической реализации проекта Rail Baltica проведённый Латвией, Литвой и Эстонией установил, что проект может не уложится в намечаемые графики и превысить бюджет, пишет портал Dienas Business.

Хоккей Кожевников: в России тренеры не доверяют молодым хоккеистам Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал слова тренера молодёжной сборной России Игоря Ларионова, заявившего о засилье ветеранов в составах команд Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Гаджеты Samsung представил два новых смартфона Компания Samsung вывела на рынок два новых смартфона – Galaxy S10 Lite и Note10 Lite. В продаже они будут уже в середине января.

Происшествия Водителя автобуса арестовали после ДТП в Тюменской области Суд в Тюменской области заключил под стражу водителя автобуса, столкнувшегося 6 января с грузовиком, в результате чего погибли два человека.