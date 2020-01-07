Политика

КоммерсантъКоммерсантъReuters сообщил о лечении российских наемников в клинике СОГАЗа

Российским наемникам, которые воевали за границей, в том числе в Ливии и Сирии, оказывают помощь в клинике в Санкт-Петербурге, принадлежащей страховой компании СОГАЗ, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Читать в источнике
Комментировать69

Подробнее о событии

Reuters сообщил о лечении российских наемников в клинике СОГАЗа

Коммерсантъ12:48

Reuters: в российской клинике лечат раненых наемников

URA.Ru11:40

Reuters узнал о лечении раненных за границей российских наемников в клинике «Согаза»

Ведомости07:51

СМИ: Российских наемников, раненных в Сирии и Ливии, лечат в Петербурге

Росбалт10:20

Reuters: раненых бойцов ЧВК «Вагнер» лечат в клинике компании «Согаз», связанной с окружением Путина

Дождь08:22

Российских наемников, раненных в военных операциях, по некоторым данным, лечила частная клиника в Петербурге

Эхо Москвы11:02

Reuters: раненых российских наемников лечат в клинике, связанной с семьей Путина

Znak.com11:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 13:01, Ашберн
Политика

Советник Трампа объяснил причину убийства Сулеймани

Советник по национальной безопасности президента США Роберт О'Брайен раскрыл причины убийства иранского генерала Касема Сулеймани, об этом 7 января сообщает Fox News.
REGNUM 11:12
Технологии

В Роспатенте назвали самые интересные изобретения 2019 года

Самые интересные изобретения, созданные в прошлом году, назвали в Роспатенте, передаёт ОТР.
Общественное телевидение России 11:52
Спорт

WADA начало расследование после фильма о допинге в тяжёлой атлетике

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) намерено проверить информацию, изложенную в документальном фильме немецкой телекомпании ARD.
Суть событий 02:32
Общество

В ЛДПР прокомментировали раздачу Жириновским денег в Москве

РИА Новости 08:40
Общество

Поклонская назвала скандал вокруг фильма «Матильда» ошибкой

Задолго до выхода в прокат картина режиссера Алексея Учителя "Матильда" спровоцировала общественный резонанс: представители общественного движения "Царский крест" назвали фильм "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение.
РИА Новости 09:01
Политика

Путин посетил военный командный пункт России в Сирии

Из аэропорта Дамаска два президента отправились в командный пункт группировки Вооруженных сил России в Сирии, где заслушали доклады военных о положении дел на сирийской территории.
Газета.Ru 12:21
Общество

Раскрыта тайна «Спасителя мира» Леонардо да Винчи

Итальянский художник эпохи Ренессанса Леонардо да Винчи в своей работе «Спаситель мира» изобразил в руках Христа не стеклянный шар, а полую сферу.
ТК Звезда 06:45
Политика

Гуайдо прорвался в здание парламента Венесуэлы и занял главную трибуну

ТАСС 10:37
Авто

Spark, Nexia, Cobalt и Gentra станут ретро

Как заявил начальник управления стратегического планирования, аналитики и развития Кадыров Рустам, вместо данных моделей будут представлены новые, в частности, Chevrolet Onix.
Вести.UZ вчера в 23:26
Армия и оружие

Посольство США и аэропорт в Багдаде подверглись ракетной атаке

Южный Федеральный 04 января в 13:00
Космос

Телескоп TESS обнаружил похожую на Землю экзопланету

Астрономы, работающие с космическим телескопом TESS, обнаружили экзопланету близкого к Земле размера, обращающуюся вокруг звезды TOI 700.
REGNUM 07:13
Армия и оружие

В Японии объяснили уникальность истребителя МиГ-25

Уже 50 лет советский истребитель МиГ-25 является «самым быстрым».
Красная весна вчера в 10:24
Здоровье

Перечислены признаки отсутствия онкологии у человека

Как сообщает ToDay News Ufa, все дело в том, что названные симптомы часто похожи на признаки других болезней.
ToDay News Ufa вчера в 12:38
Политика

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Газета.Ru 01:50
Политика

Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией

Правящая коалиция Эстонии отказалась продолжать ратификацию договора о границе с Россией.
Lenta.ru 09:18
Футбол

Названы самые дорогие футболисты Европы, Месси опустился на 8-е место

Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе является самым дорогим футболистом "большой пятерки" (чемпионаты Англии, Германии, Испании, Италии и Франции) по версии Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory).
РИА Новости 06:39
Футбол

«Тоттенхэм» остался без Сиссоко до апреля

Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Мусса Сиссоко получил травму в 21-м туре премьер лиги против «Саутгемптона» (0:1). 6 января 30-летний полузащитник перенес операцию на коллатериальных связках правого колена.
Спорт день за днем 12:10
Шоу-бизнес

Певица Адель кардинально похудела в два раза

Папарацци заметили экстремально похудевшую Адель на пляже и выложили снимки в Сеть.
Kleo.ru вчера в 03:46
Экономика

Реализация Rail Baltica отстает от плана на полтора года

Совместный аудит фактической реализации проекта Rail Baltica проведённый Латвией, Литвой и Эстонией установил, что проект может не уложится в намечаемые графики и превысить бюджет, пишет портал Dienas Business.
REGNUM 08:54
Политика

Церемония погребения Сулеймани началась в Иране

News.ru 11:20
Теннис

Медведев вывел сборную России в четвертьфинал ATP Cup

Даниил Медведев победил во втором матче противостояния с командой Норвегии на групповой стадии ATP Cup.
Матч ТВ 00:27
Хоккей

Кожевников: в России тренеры не доверяют молодым хоккеистам

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал слова тренера молодёжной сборной России Игоря Ларионова, заявившего о засилье ветеранов в составах команд Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
RT на русском 11:58
Гаджеты

Samsung представил два новых смартфона

Компания Samsung вывела на рынок два новых смартфона – Galaxy S10 Lite и Note10 Lite. В продаже они будут уже в середине января.
ToDay News Ufa 04 января в 08:54
Политика

Захарова заявила о попытках США прикрыть ошибки внешними факторами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США прикрывают свои ошибки на политической арене внешними факторами.
RT на русском 10:41
Происшествия

Водителя автобуса арестовали после ДТП в Тюменской области

Суд в Тюменской области заключил под стражу водителя автобуса, столкнувшегося 6 января с грузовиком, в результате чего погибли два человека.
RT на русском 08:10
Гаджеты

AMD представила мобильные процессоры Ryzen 4000

Помимо ряда видеокарт, компания AMD представила новые гибридные мобильные процессоры Ryzen 4000 на базе архитектуры Zen 2. Эти чипы предлагают от 4 до 8 ядер без многопоточности и с ней.
Игромания.ру 04:24
Кино

Назван самый кассовый мультфильм за всю историю кинематографа

Портал Boxofficemojo назвал самый кассовый мультфильм за всю историю кинематографа.
Южный Федеральный 01:12
Армия и оружие

ВВС США готовят истребители F-35A на случай конфликта с Ираном: СМИ

На днях на авиабазе США в Хилл были проведены масштабные военные учения, в которых принимали участие 52 истребителя F-35A.
Российский Диалог 07:19
Автоспорт

Экипаж Каргинова выиграл третий этап «Дакара» в классе грузовиков

Российский экипаж команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Андрея Каргинова победил на третьем этапе ралли "Дакар", проходящем в Саудовской Аравии, в зачете грузовиков.
Российская газета 11:24
Экономика

Банки станут чаще отказывать россиянам в получении кредита

Количество отказов от банков в получении потребительского кредита начало расти еще в прошлом году.
Телеканал 360° вчера в 08:05
Как работают Яндекс.Новости?
Главное