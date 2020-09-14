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Цензуры.Нет
Цензуры.Нет

Reuters сообщил о ступоре Навального при госпитализации

Врачи скорой помощи, которые везли Алексея Навального в больницу из аэропорта, сообщили, что наблюдали у него характерную клиническую картину отравления. Как пишет Reuters со ссылкой на медиков, каких-либо признаков нарушения обмена веществ они у оппозиционера не заметили.В источнике
С чего всё началось
Указание отпустить политика Алексея Навального самолетом в Германию из России поступило непосредственно из Кремля, без объяснения причин, сообщил Reuters
 источник в Омской больнице скорой медицинской помощи №1. Несколько источников в медицинских кругах также заявили, что врачи скорой помощи, которые лечили господина Навального, не обнаружили повышения уровня сахара в его крови при первоначальных тестах и не увидели признаков нарушения обмена веществ.
Коммерсантъвчера в 11:17
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Reuters: Разрешение вывезти Алексея Навального из Омска в Берлин давали в Кремле

Эхо Москвывчера в 15:32
Новая газета

Reuters: российские врачи «скорой» не обнаружили признаков нарушения обмена веществ и повышения уровня сахара в крови Навального

Новая газетавчера в 10:26
Коммерсантъ

Reuters: Навального отпустили на лечение в Германию после звонка из Кремля

Коммерсантъвчера в 11:17
URA.Ru

Reuters: решение об отправке Навального в Берлин приняли в Москве

URA.Ruвчера в 10:37
РБК

Врачи сообщили Reuters о ступоре и признаках отравления у Навального

РБКвчера в 10:33
Газета.Ru

Reuters: Навальный находился в ступоре во время оказания ему первой помощи

Газета.Ruвчера в 11:55
Lenta.ru

Стало известно о ступоре Навального в момент госпитализации

Lenta.ruвчера в 10:10

В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда

При подготовке Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы планируется обсудить введение понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда, пишут "Известия" со ссылкой на текст документа.
РИА Новости23:23
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NYT сообщила о планах Навального вернуться в Россию после лечения

Блогер Алексей Навальный заявил, что планирует по выздоровлении вернуться в Россию и продолжить свою прежнюю деятельность, сообщает издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.
РИА Новости20:10
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Александр Лукашенко вылетел в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным

Сегодня утром президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые с начала протестов покинул страну и вылетел из Минска в Сочи, где встретится с президентом России Владимиром Путиным.
Петербургский дневниквчера в 02:58
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В США признали отсутствие доказательств сговора России с талибами

Командующий Центральным командованием США Кеннет Маккензи заявил о признании отсутствия доказательств сговора российской стороны с террористической группировкой «Талибан»*.
Общественная служба новостей00:23
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Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа разместил на рекламных плакатах, призывающих поддержать американские войска, изображения истребителей МиГ-29 и оружия российского производства, пишет 14 сентября Politico.
Известия00:22
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На Украине разгерметизировался газопровод с российским газом

Газовый трубопровод, поставляющий российский газ в Европу, разгерметизировался в районе поселка городского типа Чабаны в Киевской области, сообщил исполнительный комитет Чабанского поселкового совета.
Ведомости02:36
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