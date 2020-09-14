Reuters сообщил о ступоре Навального при госпитализации
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Врачи скорой помощи, которые везли Алексея Навального в больницу из аэропорта, сообщили, что наблюдали у него характерную клиническую картину отравления. Как пишет Reuters со ссылкой на медиков, каких-либо признаков нарушения обмена веществ они у оппозиционера не заметили.В источнике
С чего всё началось
Указание отпустить политика Алексея Навального самолетом в Германию из России поступило непосредственно из Кремля, без объяснения причин, сообщил Reuters
источник в Омской больнице скорой медицинской помощи №1. Несколько источников в медицинских кругах также заявили, что врачи скорой помощи, которые лечили господина Навального, не обнаружили повышения уровня сахара в его крови при первоначальных тестах и не увидели признаков нарушения обмена веществ.
Подробнее о событии
Reuters: Разрешение вывезти Алексея Навального из Омска в Берлин давали в Кремле
Эхо Москвывчера в 15:32