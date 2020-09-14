Reuters сообщил о ступоре у Навального после посадки самолета в Омске
Врачи скорой помощи, которые оказали основателю ФБК Алексею Навальному первую помощь сразу после приземления самолета, заметили у политика признаки отравления, включая ступор и спутанность сознания. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пять анонимных источников.В источнике
С чего всё началось
Указание отпустить политика Алексея Навального самолетом в Германию из России поступило непосредственно из Кремля, без объяснения причин, сообщил Reuters
источник в Омской больнице скорой медицинской помощи №1. Несколько источников в медицинских кругах также заявили, что врачи скорой помощи, которые лечили господина Навального, не обнаружили повышения уровня сахара в его крови при первоначальных тестах и не увидели признаков нарушения обмена веществ.
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