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Врачи скорой помощи, которые оказали основателю ФБК Алексею Навальному первую помощь сразу после приземления самолета, заметили у политика признаки отравления, включая ступор и спутанность сознания. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пять анонимных источников.