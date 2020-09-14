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Ведомости
Ведомости

Reuters сообщил о ступоре у Навального после посадки самолета в Омске

Врачи скорой помощи, которые оказали основателю ФБК Алексею Навальному первую помощь сразу после приземления самолета, заметили у политика признаки отравления, включая ступор и спутанность сознания. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пять анонимных источников.В источнике
С чего всё началось
Указание отпустить политика Алексея Навального самолетом в Германию из России поступило непосредственно из Кремля, без объяснения причин, сообщил Reuters
 источник в Омской больнице скорой медицинской помощи №1. Несколько источников в медицинских кругах также заявили, что врачи скорой помощи, которые лечили господина Навального, не обнаружили повышения уровня сахара в его крови при первоначальных тестах и не увидели признаков нарушения обмена веществ.
Коммерсантъ11:17
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Коммерсантъ

Reuters: Навального отпустили на лечение в Германию после звонка из Кремля

Коммерсантъ11:17
Эхо Москвы

Reuters: Врачи, которые осматривали в Омске Алексея Навального, не нашли у него аномальных значений в уровне сахара

Эхо Москвы12:03
Lenta.ru

Стало известно о ступоре Навального в момент госпитализации

Lenta.ru10:10
Дождь

Reuters: указание отпустить Навального на лечение в Германию поступило из Кремля

Дождь10:34
РБК

Врачи сообщили Reuters о ступоре и признаках отравления у Навального

РБК10:33
Новая газета

Reuters: российские врачи «скорой» не обнаружили признаков нарушения обмена веществ и повышения уровня сахара в крови Навального

Новая газета10:26
URA.Ru

Reuters: решение об отправке Навального в Берлин приняли в Москве

URA.Ru10:37

Опубликованы фото удара гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по авианосцу

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РИА Новости13:45

За размещение ссылок под постами в Instagram придётся заплатить

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3DNews13:46