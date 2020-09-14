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РИА Новости
РИА Новости

Reuters сообщил о ступоре у Навального при госпитализации

Два других источника Рейтер заявили, что уровень сахара в крови Навального не был аномальным. Кроме того, четверо из пяти источников агентства заявили, что врачи скорой помощи якобы наблюдали симптомы отравления, в том числе ступор, а не какие-либо признаки нарушения обмена веществ.В источнике
С чего всё началось
Указание отпустить политика Алексея Навального самолетом в Германию из России поступило непосредственно из Кремля, без объяснения причин, сообщил Reuters
 источник в Омской больнице скорой медицинской помощи №1. Несколько источников в медицинских кругах также заявили, что врачи скорой помощи, которые лечили господина Навального, не обнаружили повышения уровня сахара в его крови при первоначальных тестах и не увидели признаков нарушения обмена веществ.
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URA.Ru

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РБК

Врачи сообщили Reuters о ступоре и признаках отравления у Навального

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Новая газета

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Новая газетавчера в 10:26
Газета.Ru

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