Reuters сообщил о ступоре у Навального при госпитализации
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Два других источника Рейтер заявили, что уровень сахара в крови Навального не был аномальным. Кроме того, четверо из пяти источников агентства заявили, что врачи скорой помощи якобы наблюдали симптомы отравления, в том числе ступор, а не какие-либо признаки нарушения обмена веществ.В источнике
С чего всё началось
Указание отпустить политика Алексея Навального самолетом в Германию из России поступило непосредственно из Кремля, без объяснения причин, сообщил Reuters
источник в Омской больнице скорой медицинской помощи №1. Несколько источников в медицинских кругах также заявили, что врачи скорой помощи, которые лечили господина Навального, не обнаружили повышения уровня сахара в его крови при первоначальных тестах и не увидели признаков нарушения обмена веществ.
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Эхо Москвывчера в 15:32