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РИА Новости
РИА Новости

Reuters сообщил о ступоре у Навального при госпитализации

Два других источника Рейтер заявили, что уровень сахара в крови Навального не был аномальным. Кроме того, четверо из пяти источников агентства заявили, что врачи скорой помощи якобы наблюдали симптомы отравления, в том числе ступор, а не какие-либо признаки нарушения обмена веществ.В источнике
С чего всё началось
Указание отпустить политика Алексея Навального самолетом в Германию из России поступило непосредственно из Кремля, без объяснения причин, сообщил Reuters
 источник в Омской больнице скорой медицинской помощи №1. Несколько источников в медицинских кругах также заявили, что врачи скорой помощи, которые лечили господина Навального, не обнаружили повышения уровня сахара в его крови при первоначальных тестах и не увидели признаков нарушения обмена веществ.
Коммерсантъвчера в 11:17
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Эхо Москвы

Reuters: Разрешение вывезти Алексея Навального из Омска в Берлин давали в Кремле

Эхо Москвывчера в 15:32
РБК

Врачи сообщили Reuters о ступоре и признаках отравления у Навального

РБКвчера в 10:33
Коммерсантъ

Reuters: Навального отпустили на лечение в Германию после звонка из Кремля

Коммерсантъвчера в 11:17
URA.Ru

Reuters: решение об отправке Навального в Берлин приняли в Москве

URA.Ruвчера в 10:37
Газета.Ru

Reuters: Навальный находился в ступоре во время оказания ему первой помощи

Газета.Ruвчера в 11:55
Новая газета

Reuters: российские врачи «скорой» не обнаружили признаков нарушения обмена веществ и повышения уровня сахара в крови Навального

Новая газетавчера в 10:26
Lenta.ru

Стало известно о ступоре Навального в момент госпитализации

Lenta.ruвчера в 10:10

NYT сообщила о намерении Навального вернуться в Россию

Блогер Алексей Навальный заявил, что планирует по выздоровлении вернуться в Россию и продолжить свою прежнюю деятельность, сообщает издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.
NYT сообщила о намерении Навального вернуться в Россию
РИА Новости20:10
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Иммунолог назвала самые важные витамины в осенний период

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Известия00:36
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РИА Новостивчера в 13:35
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