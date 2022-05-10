Поэтому мы считаем, что работа дипломатических представительств важна", - сказал Грушко, отвечая на вопрос, возможно ли закрытие европейских диппредставительств в РФ на фоне новых недружественных шагов западных стран и расширения санкций.
Германия и Катар столкнулись с трудностями в ходе переговоров о долгосрочных поставках сжиженного природного газа (СПГ) из-за разногласий относительно основных условий, в частности длительности какого-либо контракта, передает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники.