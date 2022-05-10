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Reuters сообщил о подготовке ФРГ плана на случай отключения Россией газа

Германия готовит "кризисный план" на случай внезапного прекращения поставок газа из РФ, передает
 агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники.
РИА Новости
Подготовку «кризисного плана» курирует министерство экономики Германии.
RT на русском
В Германии опасаются, что Россия приостановит поставки в одностороннем порядке.
РИА Новости
Отмечается, что план предполагает предоставление правительством кредитов и гарантий для поддержки энергетических компаний и контроль над критически важными фирмами.
RT на русском

Подробнее о событии

Reuters сообщил о подготовке ФРГ плана на случай отключения Россией газа
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