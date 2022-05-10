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Reuters сообщил о подготовке ФРГ плана на случай отключения Россией газа

Германия готовит "кризисный план" на случай внезапного прекращения поставок газа из РФ, передает
 агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники.
РИА Новости
В Германии опасаются, что Россия приостановит поставки в одностороннем порядке.
РИА Новости
Отмечается, что план предполагает предоставление правительством кредитов и гарантий для поддержки энергетических компаний и контроль над критически важными фирмами.
RT на русском
По сообщениям агентства Reuters, план допускает возможность получения государством доли в компаниях, а также осуществление контроля над критически важными организациями.
ТК Звезда

Подробнее о событии

Reuters сообщил о подготовке ФРГ плана на случай отключения Россией газа
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Reuters: власти ФРГ готовят «кризисный план» на случай прекращения поставок газа из России
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Reuters: Германия готовит «кризисный план» на случай прекращения поставок газа из России
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Reuters: Германия готовит «кризисный план» на случай проблем с РФ
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Reuters: ФРГ готовит кризисный план с возможностью отключения газа для граждан
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В Германии готовят кризисный план, допускающий национализацию энергетических компаний
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