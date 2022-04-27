РБКReuters сообщил о проблемах с перевозкой российской нефти в ИндииИндийская Oil and Natural Gas Corp (ONGC) не может найти судно для транспортировки 700 тыс. баррелей российской нефти с Дальнего Востока, пишет Reuters со ссылкой на источники.РБКОднако из-за санкций, введенных после начала спецоперации на Украине, российским судам сложнее обеспечить страховое покрытие рейсов.РИА НовостиОтмечается, что судоходные компании "в меньшей степени готовы" перевозить российскую нефть в Азию, поскольку опасаются дополнительных репутационных рисков.РИА НовостиПо данным Reuters, ONGC не смогла найти покупателей, поэтому продала груз индийским компаниям Hindustan Petroleum Corp и Bharat Petroleum Corp (BPCL).ПРАЙМЧитать далееСвернутьРБКРБКИА Красная ВеснаНародные новостиРБК ИнвестицииИзвестияФАНГазета.RuГлавный региональныйЭкономика сегодняВечерняя МоскваПодробнее о событииReuters сообщил о проблемах с перевозкой российской нефти в ИндииРБК04:01Reuters заявил о возникших у Индии трудностях с перевозкой российской нефтиLenta.ru04:29Госкомпания в Индии пытается найти судно для перевозки российской нефтиREGNUM21:43Reuters: у госкомпании Индии возникли проблемы с перевозкой нефти из РФКоммерсантъ01:13Индийская госкомпания ONGC ищет судно для перевозки российской нефтиМосковский Комсомолец01:10Индия столкнулась с трудностями при перевозке российской нефтиФАН02:29Reuters утверждает о наличии трудностей у индийской ONGC с перевозкой российской нефтиРИА Новости21:08Показать ещёОценить368Поделиться