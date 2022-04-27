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Reuters сообщил о проблемах с перевозкой российской нефти в Индии

Индийская Oil and Natural Gas Corp (ONGC) не может найти судно для транспортировки 700 тыс. баррелей российской нефти с Дальнего Востока, пишет Reuters со ссылкой на источники.
РБК
Однако из-за санкций, введенных после начала спецоперации на Украине, российским судам сложнее обеспечить страховое покрытие рейсов.
РИА Новости
Отмечается, что судоходные компании "в меньшей степени готовы" перевозить российскую нефть в Азию, поскольку опасаются дополнительных репутационных рисков.
РИА Новости
По данным Reuters, ONGC не смогла найти покупателей, поэтому продала груз индийским компаниям Hindustan Petroleum Corp и Bharat Petroleum Corp (BPCL).
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Reuters сообщил о проблемах с перевозкой российской нефти в Индии
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