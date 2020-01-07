Политика
КоммерсантъReuters сообщило о лечении российских наемников в клинике СОГАЗа
Российским наемникам, которые воевали за границей, в том числе в Ливии и Сирии, оказывают помощь в клинике в Санкт-Петербурге, принадлежащей страховой компании СОГАЗ, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
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Здоровье
Перечислены признаки отсутствия онкологии у человека
Как сообщает ToDay News Ufa, все дело в том, что названные симптомы часто похожи на признаки других болезней.
Общество
Число жертв давки в ходе прощания с Сулеймани в Иране продолжает расти
Политика
Киев назвал условия поиска альтернативы минским соглашениям
Украина может рассмотреть альтернативу минским соглашениям в случае, если на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса в 2020 году не будут проведены местные выборы.
Гаджеты
48-мегапиксельных смартфонов станет больше
Оптический формат составляет 1/1,3 дюйма – такой же большой и 108-мегапиксельный датчик Samsung, но за счет разницы в разрешении размер пикселей в OV48C больше – 1,2 мкм против 0,8 мкм у датчика Samsung.
Политика
Российские военные самолеты обезопасили подлет Путина к Сирии
Российские военные самолеты Су обеспечивали безопасный подлет к Сирии воздушного судна, на котором находился президент России Владимир Путин.
Авто
Компания Sony презентовала первый электромобиль Vision-S
Как сообщает ToDay News Ufa, на выставке Consumer Electronic Show компания Sony представила свой электромобиль Sony Vision-S.Конкурент Tesla снабжен огромным количеством датчиков внутри и снаружи (33), имеет несколько дисплеев, постоянное подключение к интернету и системой объемного звучания.
Хоккей
Ковальчук отдал передачу в дебютной игре за «Монреаль»
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» дома потерпели поражение от «Виннипег Джетс» со счетом 2:3. В составе победителей отличились Джош Морриси с передач Николая Элерса и Блейка Уилера на 22-й минуте, сам Элерс в меньшинстве с передачи Уилера на 25-й минуте и Эндрю Копп на 51-й минуте.
Шоу-бизнес
65-летняя жена Гогена Солнцева выложила откровенное фото
Солнцев же продолжает утверждать, что ни одна молодая девушка не заменит ему супругу: - В сексе с опытной женщиной больше преимуществ, чем в близости с молодыми девушками.
Общество
Житель Пензенской области выиграл в лотерею 123 млн рублей
Ранее, 1 января, житель Подмосковья стал обладателем "Новогоднего миллиарда" в рамках розыгрыша тиража лотереи "Русское лото".
Политика
В ООН прокомментировали ситуацию с отказом США в визе главе МИД Ирана
Дюжаррик подчеркнул, не раскрывая подробностей, что иранские дипломаты обращались в секретариат ООН по поводу отказа Соединенными Штатами в выдаче визы министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу для участия в заседании Совбеза ООН.
Авто
Назвали новые автомобили дешевле 600 тыс. рублей
Армия и оружие
НАТО выведет из Ирака некоторую часть военных
В целях безопасности из Ирака будет выведена часть военнослужащих Североатлантического альянса.
Автоспорт
Сайнс выиграл третий этап «Дакара» в зачете внедорожников
Политика
Пентагон спрогнозировал ответные действия Ирана на убийство Сулеймани
Соединенные Штаты ожидают, что Иран в той или иной форме предпримет встречные действия в ответ на убийство командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани, заявил глава Пентагона Марк Эспер.
Шоу-бизнес
Меган Маркл растрогала фанатов встречей с девочкой под дождем
В Сеть проникло видео, снятое очевидцами, и на нем видно, как Меган Маркл, обратив внимание на свою поклонницу - маленькую девочку в красной куртке, подбежала к ней со своим зонтом, пожав ей руку, и несколько мгновений о чём-то с ней тепло общаясь.
Армия и оружие
Австралийцы вооружатся беспилотными ведомыми в середине 2020-х годов
Происшествия
На проспекте Тореза насмерть задавили пешехода
У дома №9 по проспекту Тореза автомобилист сбил двух пешеходов. Один из них скончался на месте, другом потребовалась госпитализация.
Космос
Астрономы нашли странную гигантскую звезду Бетельгейзе
Астрономы нашли необычную гигантскую звезду Бетельгейзе, расположенную в созвездии Орион.
Армия и оружие
Американский «базовый чек»: Украине приготовиться?
События последних дней в Ираке не дают оснований для радости или радужных перспектив.
Происшествия
Восемь человек погибли в результате пожара в Подмосковье
Восемь человек погибли в результате пожара в строительных бытовках в деревне Нестерово Раменского района.
Общество
Бросавшего деньги в толпу блогера раскритиковали в Чечне
Футбол
Российский миллиардер Фридман может купить львовские «Карпаты»
По информации источника, команда может перейти под контроль российского миллиардера Михаила Фридмана.
Футбол
«Малага» отстранила тренера от работы из-за пикантного видео
«Основываясь на недавно опубликованной информации, которая ещё не подтверждена, „Малага“ немедленно отстраняет от работы тренера Виктора Санчеса дель Амо до тех пор, пока не будет проведено полное расследование», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.
Общество
Ошибка при заваривании чая, которая превращает напиток в яд
Специалисты рекомендуют заливать чай кипятком и оставлять его завариваться на пять минут, пишет "Российская газета".
Общество
Ученые разгадали секрет да Винчи
Исследователи создали с помощью компьютерной графики 3D объемную модель этой картины, сообщает MIT Technology Review, и обнаружили, что в руке у Христа на расстоянии 25 сантиметров от его тела не стеклянный шар, а полая сфера диаметром 6,8 сантиметров, с толщиной стеклянных стенок всего 1,3 миллиметра.
Происшествия
Солдат НАТО устроил дебош в Таллине
Военнослужащий сил НАТО, дислоцированных в Эстонии, устроил дебош в одном из спа-центров Таллина, пишет 7 января Delfi.
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет
После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
Кино
Назван самый кассовый мультфильм мирового кинематографа
Компания The Walt Disney продолжает удерживать лидерство по производству кассовых проектов, ведь мультфильм «Холодное сердце-2» стал уже шестым фильмом, принесшим компании больше миллиарда долларов.