Политика
КоммерсантъReuters сообщило о лечении российских наемников в клинике СОГАЗа
Российским наемникам, которые воевали за границей, в том числе в Ливии и Сирии, оказывают помощь в клинике в Санкт-Петербурге, принадлежащей страховой компании СОГАЗ, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
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Происшествия
На проспекте Тореза насмерть задавили пешехода
Гаджеты
Panasonic презентовала первые в мире VR-очки с поддержкой HDR
Компания Panasonic на выставке электроники CES 2020 в США презентовала первые в мире VR-очки с поддержкой HDR.
Политика
Российские военные самолеты обезопасили подлет Путина к Сирии
Российские военные самолеты Су обеспечивали безопасный подлет к Сирии воздушного судна, на котором находился президент России Владимир Путин.
Технологии
В Роспатенте назвали самые интересные изобретения 2019 года
Самые интересные изобретения, созданные в прошлом году, назвали в Роспатенте, передаёт ОТР.
Наука
Удивительная находка в Антарктиде спасет весь мир от наводнения
В недавно опубликованной работе исследователи сообщают, что геологическая граница между Восточной и Западной Антарктидой создала под континентом барьер, который защищает ледяной шельф Росса от более теплых вод и дальнейшего таяния.
Фигурное катание
Алина Загитова вернется к тренировкам после шоу Татьяны Навки
По данным пресс-службы, после шоу Загитова собирается вновь приступить к тренировкам дважды в день вместе со своим тренерским штабом.
Общество
Раскрыта тайна «Спасителя мира» Леонардо да Винчи
Итальянский художник эпохи Ренессанса Леонардо да Винчи в своей работе «Спаситель мира» изобразил в руках Христа не стеклянный шар, а полую сферу.
Политика
ООН обратилась к США после отказа в визе иранскому министру
В ООН обратились к США после отказа в визе главе Министерства иностранных дел (МИД) Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, передает ТАСС.
Общество
В Раде заявили об увеличении долга Украины на 717 миллионов долларов
Долг Украины за три месяца увеличился более чем на 717 миллионов долларов, бюджет на 2020 год придется корректировать, заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко.
Общество
Илон Маск станцевал на заводе в Китае
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск станцевал на презентации электромобилей на заводе в Китае. Видео танца появилось в Twitter.
Общество
Число жертв давки в ходе прощания с Сулеймани в Иране продолжает расти
Число погибших в давке на церемонии прощания с генералом Касемом Сулеймани в Иране достигло 50 человек.
Футбол
«МЮ» и «Ман Сити» огласили составы
Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут.
Общество
Грузовик Сотникова повреждён на третьем этапе ралли «Дакар»
Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова повредил машину на третьем этапе ралли-марафона «Дакар».
Армия и оружие
CNN: США привели в повышенную боеготовность силы на Ближнем Востоке
Вооруженные силы США, включая комплексы противоракетной обороны Patriot, на Ближнем Востоке приведены в состояние повышенной боевой готовности, сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух американских чиновников.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади
Комиссия Государственной думы по этике обсудит слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.
Религия
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе
Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Экономика
Реализация Rail Baltica отстает от плана на полтора года
Совместный аудит фактической реализации проекта Rail Baltica проведённый Латвией, Литвой и Эстонией установил, что проект может не уложится в намечаемые графики и превысить бюджет, пишет портал Dienas Business.
Спорт
Зеппельт обвинил главу IWF Аяна в коррупции и сокрытии допинга
Немецкий телеканал ARD в воскресенье выпустил фильм журналиста Хайо Зеппельта, посвященный коррупции и допингу в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), сообщает АФП.
Общество
Первый выход Меган Марк и принца Гарри в 2020 году
Меган Маркл (38) и принц Гарри (35) вернулись после новогодних каникул (они провели их в Канаде) в Лондон.
Общество
Власти Австралии убьют тысячи верблюдов из-за нехватки воды
Власти хотят убить около 10 тысяч верблюдов из-за того, что они пьют много воды, которая нужна для тушения лесных пожаров, охвативших Австралию.
Политика
Украинцам усложнят правила въезда в страны Европы
С 2021 года гражданам Украины придется проходить дополнительную проверку для въезда в Шенгенскую зону, сообщил "Обозреватель".
Происшествия
В Петербурге пропала няня вместе с ребенком
Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.
Космос
Открыта потенциально обитаемая планета размером с Землю
Кино
Начались съемки нового «Бэтмена»
Поклонники комиксов от компании и DC и человека летучей-мыши могут радоваться, судя по последним новостям, съемки нового «Бэтмена» начались и совсем скоро мы узнаем, каким окажется Роберт Паттисон в образе Брюса Уэйна и сумеет ли актер избавиться от образа вампира из «Сумерек», который преследует его уже много лет.
Экономика
PwC предсказало замедление темпов роста мировой экономики в 2020 году
Поясняется, что в наступившем году мировую экономику ожидает "слоубализация" - замедление темпов роста.
Общество
Малышева рассказала, почему онколог Павленко не смог предотвратить рак
Политика
Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией
Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Армия и оружие
Как война Ирана с США отразится на странах Закавказья — эксперт
В ближайшие недели или, может, месяцы Иран либо напрямую — собственными силами, либо опосредованно — через шиитские военизированные группировки и ячейки в Ираке, Ливане, Сирии, Бахрейне, на Аравийском полуострове и в других местах — нанесет болезненный ответный удар или даже серию ударов по американцам и их интересам.
Шоу-бизнес
Пугачева восхитила поклонников на рождественском ужине у друзей
«Традиционный рождественский ужин у друзей» — подписал снимок Галкин. Поклонники заметили, как хорошо выглядит Примадонна.
Армия и оружие
Как Иран отомстит Трампу за убийство Сулеймани
Убийство иранского генерала Касема Сулеймани радикально сдвинуло равновесие на Ближнем Востоке.