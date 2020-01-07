Политика

КоммерсантъКоммерсантъReuters сообщило о лечении российских наемников в клинике СОГАЗа

Российским наемникам, которые воевали за границей, в том числе в Ливии и Сирии, оказывают помощь в клинике в Санкт-Петербурге, принадлежащей страховой компании СОГАЗ, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Читать в источнике
Комментировать91

Подробнее о событии

Reuters сообщило о лечении российских наемников в клинике СОГАЗа

Коммерсантъ12:48

Reuters: в российской клинике лечат раненых наемников

URA.Ru11:40

Reuters узнал о лечении раненных за границей российских наемников в клинике «Согаза»

Ведомости07:51

СМИ: Российских наемников, раненных в Сирии и Ливии, лечат в Петербурге

Росбалт10:20

Страховая компания «Согаз», по некоторым данным, бесплатно лечит российских наемников

Эхо Москвы14:01

Reuters: раненых бойцов ЧВК «Вагнер» лечат в клинике компании «Согаз», связанной с окружением Путина

Дождь08:22

Reuters: раненых российских наемников лечат в клинике, связанной с семьей Путина

Znak.com11:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 14:32, Ашберн
Происшествия

На проспекте Тореза насмерть задавили пешехода

Московский Комсомолец 10:56
Гаджеты

Panasonic презентовала первые в мире VR-очки с поддержкой HDR

Компания Panasonic на выставке электроники CES 2020 в США презентовала первые в мире VR-очки с поддержкой HDR.
Актуальные Новости 11:45
Политика

Российские военные самолеты обезопасили подлет Путина к Сирии

Российские военные самолеты Су обеспечивали безопасный подлет к Сирии воздушного судна, на котором находился президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 12:11
Технологии

В Роспатенте назвали самые интересные изобретения 2019 года

Самые интересные изобретения, созданные в прошлом году, назвали в Роспатенте, передаёт ОТР.
Общественное телевидение России 11:52
Наука

Удивительная находка в Антарктиде спасет весь мир от наводнения

В недавно опубликованной работе исследователи сообщают, что геологическая граница между Восточной и Западной Антарктидой создала под континентом барьер, который защищает ледяной шельф Росса от более теплых вод и дальнейшего таяния.
Популярная механика 11:00
Фигурное катание

Алина Загитова вернется к тренировкам после шоу Татьяны Навки

По данным пресс-службы, после шоу Загитова собирается вновь приступить к тренировкам дважды в день вместе со своим тренерским штабом.
АиФ Удмуртия 06:19
Общество

Раскрыта тайна «Спасителя мира» Леонардо да Винчи

Итальянский художник эпохи Ренессанса Леонардо да Винчи в своей работе «Спаситель мира» изобразил в руках Христа не стеклянный шар, а полую сферу.
ТК Звезда 06:45
Политика

ООН обратилась к США после отказа в визе иранскому министру

В ООН обратились к США после отказа в визе главе Министерства иностранных дел (МИД) Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, передает ТАСС.
Lenta.ru 13:41
Общество

В Раде заявили об увеличении долга Украины на 717 миллионов долларов

Долг Украины за три месяца увеличился более чем на 717 миллионов долларов, бюджет на 2020 год придется корректировать, заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко.
РИА Новости 11:32
Общество

Илон Маск станцевал на заводе в Китае

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск станцевал на презентации электромобилей на заводе в Китае. Видео танца появилось в Twitter.
Газета.Ru 09:55
Общество

Число жертв давки в ходе прощания с Сулеймани в Иране продолжает расти

Число погибших в давке на церемонии прощания с генералом Касемом Сулеймани в Иране достигло 50 человек.
Российская газета 08:50
Футбол

«МЮ» и «Ман Сити» огласили составы

Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут.
LiveSport.ru 14:12
Общество

Грузовик Сотникова повреждён на третьем этапе ралли «Дакар»

Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова повредил машину на третьем этапе ралли-марафона «Дакар».
News.ru 05:56
Армия и оружие

CNN: США привели в повышенную боеготовность силы на Ближнем Востоке

Вооруженные силы США, включая комплексы противоракетной обороны Patriot, на Ближнем Востоке приведены в состояние повышенной боевой готовности, сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух американских чиновников.
Коммерсантъ 13:14
Общество

Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади

Комиссия Государственной думы по этике обсудит слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.
РИА Новости вчера в 12:04
Религия

Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе

Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Российская газета вчера в 16:21
Экономика

Реализация Rail Baltica отстает от плана на полтора года

Совместный аудит фактической реализации проекта Rail Baltica проведённый Латвией, Литвой и Эстонией установил, что проект может не уложится в намечаемые графики и превысить бюджет, пишет портал Dienas Business.
REGNUM 08:54
Спорт

Зеппельт обвинил главу IWF Аяна в коррупции и сокрытии допинга

Немецкий телеканал ARD в воскресенье выпустил фильм журналиста Хайо Зеппельта, посвященный коррупции и допингу в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), сообщает АФП.
РИА Новости 05 января в 18:12
Общество

Первый выход Меган Марк и принца Гарри в 2020 году

Меган Маркл (38) и принц Гарри (35) вернулись после новогодних каникул (они провели их в Канаде) в Лондон.
Peopletalk 12:20
Общество

Власти Австралии убьют тысячи верблюдов из-за нехватки воды

Власти хотят убить около 10 тысяч верблюдов из-за того, что они пьют много воды, которая нужна для тушения лесных пожаров, охвативших Австралию.
Газета.Ru 11:56
Политика

Украинцам усложнят правила въезда в страны Европы

С 2021 года гражданам Украины придется проходить дополнительную проверку для въезда в Шенгенскую зону, сообщил "Обозреватель".
РИА Новости 09:10
Происшествия

В Петербурге пропала няня вместе с ребенком

Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.
Известия 03:36
Космос

Открыта потенциально обитаемая планета размером с Землю

Ин-спейс.ру 06:15
Кино

Начались съемки нового «Бэтмена»

Поклонники комиксов от компании и DC и человека летучей-мыши могут радоваться, судя по последним новостям, съемки нового «Бэтмена» начались и совсем скоро мы узнаем, каким окажется Роберт Паттисон в образе Брюса Уэйна и сумеет ли актер избавиться от образа вампира из «Сумерек», который преследует его уже много лет.
Телепрограмма вчера в 04:52
Экономика

PwC предсказало замедление темпов роста мировой экономики в 2020 году

Поясняется, что в наступившем году мировую экономику ожидает "слоубализация" - замедление темпов роста.
Газета.Ru 03:22
Общество

Малышева рассказала, почему онколог Павленко не смог предотвратить рак

iReactor вчера в 21:20
Политика

Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией

Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Газета.Ru 08:35
Армия и оружие

Как война Ирана с США отразится на странах Закавказья — эксперт

В ближайшие недели или, может, месяцы Иран либо напрямую — собственными силами, либо опосредованно — через шиитские военизированные группировки и ячейки в Ираке, Ливане, Сирии, Бахрейне, на Аравийском полуострове и в других местах — нанесет болезненный ответный удар или даже серию ударов по американцам и их интересам.
Евразия Daily вчера в 03:00
Шоу-бизнес

Пугачева восхитила поклонников на рождественском ужине у друзей

«Традиционный рождественский ужин у друзей» — подписал снимок Галкин. Поклонники заметили, как хорошо выглядит Примадонна.
ФАН 13:08
Армия и оружие

Как Иран отомстит Трампу за убийство Сулеймани

Убийство иранского генерала Касема Сулеймани радикально сдвинуло равновесие на Ближнем Востоке.
Взгляд.ру 06:10
Как работают Яндекс.Новости?
Главное