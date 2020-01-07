с чего всё началось

Российским наемникам, которые воевали за границей, в том числе в Ливии и Сирии, оказывают помощь в клинике в Санкт-Петербурге, принадлежащей страховой компании СОГАЗ, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Reuters сообщило о лечении российских наемников в клинике СОГАЗа

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