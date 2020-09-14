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Lenta.ru
Lenta.ru

Стало известно о ступоре Навального в момент госпитализации

В момент госпитализации Алексея Навального врачи скорой помощи наблюдали клиническую картину отравления с симптомами, включая ступор, а не какие-либо признаки нарушения обмена веществ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.В источнике
С чего всё началось
Указание отпустить политика Алексея Навального самолетом в Германию из России поступило непосредственно из Кремля, без объяснения причин, сообщил Reuters
 источник в Омской больнице скорой медицинской помощи №1. Несколько источников в медицинских кругах также заявили, что врачи скорой помощи, которые лечили господина Навального, не обнаружили повышения уровня сахара в его крови при первоначальных тестах и не увидели признаков нарушения обмена веществ.
Коммерсантъ11:17
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Reuters: Навального отпустили на лечение в Германию после звонка из Кремля

Коммерсантъ11:17
Lenta.ru

Стало известно о ступоре Навального в момент госпитализации

Lenta.ru10:10
URA.Ru

Reuters: решение об отправке Навального в Берлин приняли в Москве

URA.Ru10:37
Дождь

Reuters: указание отпустить Навального на лечение в Германию поступило из Кремля

Дождь10:34
РБК

Врачи сообщили Reuters о ступоре и признаках отравления у Навального

РБК10:33
Новая газета

Reuters: российские врачи «скорой» не обнаружили признаков нарушения обмена веществ и повышения уровня сахара в крови Навального

Новая газета10:26
Эхо Москвы

Reuters: Врачи, которые осматривали в Омске Алексея Навального, не нашли у него аномальных значений в уровне сахара

Эхо Москвы12:03

Александр Лукашенко вылетел в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным

Сегодня утром президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые с начала протестов покинул страну и вылетел из Минска в Сочи, где встретится с президентом России Владимиром Путиным.
Александр Лукашенко вылетел в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным
Петербургский дневник02:58
2K

Омский врач указал на расхождение данных в деле Навального

По мнению главного токсиколога Омской области и Сибирского федерального округа Александра Сабаева, выводы немецких лабораторий о наличии в организме Алексея Навального следов «Новичка» расходятся с настоящей клинической картиной состояния больного, находившегося в одной из омских больниц.
Вечерний курьер08:10
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Брат убитой аспирантки признан потерпевшим по делу историка Соколова

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал в качестве потерпевшего по уголовному делу вратаря футбольного клуба «Краснодар» Сергея Ещенко, брата Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк и бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов.
Коммерсантъ12:16
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Еще три партии получили право не собирать подписи на выборах в Госдуме

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила, что в следующих выборах в Государственную думу в 2021 году без сбора подписей смогут участвовать 16 политических партий.
РБК07:37
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«Лапочкин нарушил хартию ФИФА». Бывший инспектор ФИФА оценил судейство матча «Динамо» — «Рубин»

Экс-инспектор ФИФА и УЕФА Натан Бартфельд в интервью «СЭ» прокомментировал судейство матча 7-го тура Тинькофф-РПЛ «Динамо» — «Рубин» (0:1). В частности, он не согласился с удалением нападающего хозяев Николая Комличенко.
Спорт-Экспресс12:08

В ДНР оценили заявление Киева об обмене пленными в Донбассе

Полпред самопровозглашённой Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова прокомментировала заявление представителей Киева о переходе к обсуждению конкретных дат обмена пленными.
RT на русском12:00