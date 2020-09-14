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В момент госпитализации Алексея Навального врачи скорой помощи наблюдали клиническую картину отравления с симптомами, включая ступор, а не какие-либо признаки нарушения обмена веществ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.